Fascitis plantar: claves para elegir calzado y reducir las molestias, según expertos

La fascitis plantar provoca un dolor punzante en el talón al levantarse y afecta con mayor frecuencia a personas de entre 40 y 65 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El dolor punzante en el talón al levantarse de la cama puede ser una de las señales más frecuentes de la fascitis plantar, una inflamación del tejido que recorre la planta del pie desde el talón hasta el arco. Además de los estiramientos y el tratamiento indicado por un especialista, el tipo de calzado puede agravar o aliviar las molestias, según podólogos consultados por Prevention.

La fascia plantar absorbe parte de la presión que se genera al caminar, correr o practicar deportes. Cuando se irrita, suele provocar dolor en la zona inferior del talón, en especial durante los primeros pasos de la mañana o después de permanecer sentado durante un período prolongado.

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El problema afecta con frecuencia a personas de entre 40 y 65 años. La permanencia de pie durante muchas horas, los cambios bruscos de actividad física, la tensión en los gemelos, un tendón de Aquiles corto, el pie plano y el arco elevado pueden favorecer su aparición. Sin embargo, los especialistas advierten que un calzado inadecuado puede mantener la sobrecarga incluso si la persona realiza ejercicios de recuperación.

Caminar descalzo puede aumentar la presión sobre el talón

Quienes sienten dolor apenas apoyan el pie al bajar de la cama deberían evitar caminar descalzos sobre superficies duras. El cirujano ortopédico J. Brannan Smoot explicó a Prevention que ese síntoma inicial es característico de la fascitis plantar y que la falta de amortiguación puede desencadenar nuevas molestias a lo largo del día.

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Caminar descalzo sobre superficies duras incrementa la presión en la planta del pie, por lo que se recomienda usar calzado liviano con soporte dentro del hogar (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alternativa es usar dentro de casa una pantufla o zapato liviano con apoyo para el arco, contención en el talón y capacidad de absorción de impactos. El podólogo Shine John recomendó buscar modelos con suela exterior de goma, ya que aportan mayor estabilidad al caminar en interiores.

No se trata de utilizar calzado deportivo en todo momento, sino de impedir que el pie quede expuesto de forma repetida a pisos rígidos sin ningún soporte. Para las personas con dolor persistente, esta medida puede complementar las pautas de rehabilitación indicadas por un profesional.

Las zapatillas gastadas pierden amortiguación y estabilidad

Las zapatillas para correr, entrenar o caminar pueden dejar de cumplir su función mucho antes de que presenten roturas visibles. La podóloga Anne Sharkey, consultada por Prevention, señaló que uno de los signos de desgaste es la pérdida del dibujo de tracción en la suela. También puede observarse que la mediasuela se arruga o se comprime y ya no recupera su forma.

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Una zapatilla que perdió su amortiguación deja de distribuir de manera adecuada la carga sobre el pie. En consecuencia, el talón y el arco pueden recibir más tensión durante cada paso.

Las zapatillas gastadas pierden su capacidad de amortiguación y requieren reemplazo aproximado entre los seis meses y el año de uso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como referencia general, los caminantes moderados pueden reemplazar sus zapatillas aproximadamente cada seis meses, y no prolongar su uso más de un año. La duración real depende de la frecuencia, la distancia recorrida, el peso corporal y el tipo de superficie donde se las utiliza.

Al elegir un nuevo par, conviene priorizar un soporte firme del arco, buena amortiguación y una horma que permita que los dedos se expandan. Una puntera amplia y un ajuste neutro pueden contribuir a una pisada más estable.

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Las suelas demasiado finas no ofrecen el soporte necesario

Las ballerinas, las ojotas y muchas sandalias planas suelen tener suelas flexibles y escasa estructura. Aunque pueden sentirse cómodas al principio, esa falta de base favorece las sobrecargas en personas con fascitis plantar.

Sharkey recomendó evitar los modelos que se doblan completamente por la mitad o se retuercen con facilidad. Esas características muestran que el calzado no contiene suficientemente el arco ni amortigua el impacto contra el suelo.

Las suelas excesivamente finas y flexibles carecen de la estructura necesaria para contener el arco y amortiguar el impacto del paso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas que prefieren zapatos bajos no necesariamente deben dejar de usarlos. Existen opciones con suelas más gruesas, plantilla acolchada y una estructura que sostiene el pie sin limitar el movimiento. El objetivo es que el calzado acompañe la pisada y reduzca la exigencia sobre la fascia.

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Los zapatos abiertos atrás pueden alterar la forma de caminar

Los zuecos, las chinelas y otros modelos abiertos en el talón obligan a veces a contraer los dedos para que el zapato no se salga. Ese movimiento modifica la marcha y puede llevar a que el arco y el talón compensen la falta de sujeción.

Una opción para quienes optan por este tipo de calzado es elegir un modelo con plantilla anatómica y copa de talón profunda. La cavidad que rodea el talón puede favorecer la estabilidad y la alineación del pie, de acuerdo con Sharkey.

La podóloga Emily Splichal destacó que las plantillas de corcho pueden ayudar a absorber parte de las fuerzas de impacto. Aun así, la elección debe considerar el ajuste individual: un zapato que se desliza o exige esfuerzo para mantenerse puesto puede incrementar el malestar.

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Los tacos altos tensan los gemelos y el tendón de Aquiles

Los tacos muy altos desplazan el peso del cuerpo hacia adelante y aumentan la tensión de los músculos de la pantorrilla y del tendón de Aquiles. Esa cadena de tensión se relaciona directamente con el área donde comienza la fascia plantar.

Los tacos que superan los siete centímetros desplazan el peso del cuerpo hacia adelante y tensan los músculos de la pantorrilla (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas citados por Prevention aconsejan limitar el uso de tacos de más de 7,6 centímetros. Un desnivel moderado entre el talón y la punta, cercano a 10 milímetros, puede reducir la carga en el arco y el talón.

Para ganar estabilidad, recomiendan priorizar tacos anchos en lugar de finos, punteras espaciosas y, cuando sea posible, una correa que sujete el tobillo. Después de usarlos, los estiramientos de gemelos pueden ayudar a disminuir la rigidez.

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Ante un dolor que no mejora, que impide caminar o que se vuelve más intenso, es aconsejable consultar a un podólogo o traumatólogo para obtener un diagnóstico y una pauta de tratamiento personalizada.