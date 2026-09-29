¿Cómo se le explica la muerte a un niño? Las claves de una especialista en duelo

La psicóloga Aldana Di Costanzo recomienda responder con la verdad sobre la muerte y adaptar el lenguaje a la comprensión del niño

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La muerte de un ser querido obliga a las familias a atravesar una situación para la que no siempre existen respuestas sencillas. Cuando las preguntas aparecen de boca de un niño, el desafío puede ser todavía mayor: cómo explicar qué significa morir, qué sucede con quien ya no está o si esa ausencia también puede alcanzar a sus padres.

Para Aldana Di Costanzo, psicóloga especialista en duelo y fundadora de Fundación Aiken, la primera recomendación es evitar las respuestas evasivas. “Siempre conviene ir con la verdad. Lo que tenemos que ir cambiando, regulando y modificando es nuestro lenguaje y la profundidad de la conversación”, explicó durante en Infobae al Mediodía.

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La especialista, matrícula nacional 41.527, señaló que no existe una edad específica para comenzar a hablar sobre la muerte. La conversación debe surgir cuando el chico manifiesta una inquietud y la respuesta tiene que adaptarse a su nivel de comprensión.

“Cuando surge. Todo el tiempo”, respondió al ser consultada sobre cuándo es conveniente abordar el tema. Y agregó: “Si es una conversación que se da naturalmente, lo que tenemos que hacer es no evitar”.

La especialista señala que el abordaje del tema debe realizarse cuando el menor manifiesta inquietudes o preguntas directas (Infobae en Vivo)

Esto no significa trasladar a los niños preocupaciones que todavía no pueden procesar ni brindarles información innecesaria. La clave, según Di Costanzo, consiste en responder aquello que preguntan sin intentar alejarlos de una realidad que forma parte de la vida. “No es que le dejo de dar la información para que no sienta inseguridad, porque es parte de la vida”, sostuvo.

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El adulto también tiene un rol en el duelo del niño

Uno de los principales obstáculos aparece cuando los adultos intentan ocultar su propia tristeza para proteger a los chicos. La psicóloga cuestionó la idea de que los padres deban mostrarse fuertes y evitar llorar o hablar de la persona fallecida delante de ellos.

“Muchas veces tenemos el mito o la idea de que el adulto tiene que ser fuerte y no mostrar delante de los niños, y eso no es algo que ayude al niño”, afirmó.

Los chicos observan cómo reaccionan las personas que tienen como referencia y pueden interpretar esas conductas como una guía sobre qué está permitido sentir. Si la tristeza no se expresa, tampoco se conversa sobre quien murió o se evita recordar su vida, el niño puede terminar haciendo lo mismo.

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“Si el adulto no manifiesta, no expresa, no conversa, no recuerda, o por lo menos no con el niño, es posible que el niño también empiece a tapar o a no expresar”, explicó.

Ocultar la tristeza o evitar nombrar a la persona fallecida ante los niños dificulta el procesamiento natural del duelo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ese motivo, en Fundación Aiken trabajan con lo que Di Costanzo denomina la “dupla adulto-niño”. El acompañamiento no se limita al menor: el adulto también necesita herramientas para atravesar su propia pérdida y, al mismo tiempo, poder acompañar a sus hijos.

El vínculo con quien murió puede continuar

La elaboración de una pérdida tampoco implica dejar de hablar de la persona fallecida. Para la especialista, el vínculo puede transformarse y mantenerse a través de los recuerdos, las conversaciones y diferentes rituales.

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En ese sentido, consideró importante que los chicos puedan nombrar a quien murió y compartir aquello que recuerdan. Evitar sistemáticamente esos temas puede hacer que dejen de expresar lo que sienten.

Los rituales pueden ocupar un lugar dentro de ese proceso. En Fundación Aiken, por ejemplo, organizan actividades por el Día de los Muertos en las que las familias construyen altares con objetos y recuerdos de las personas fallecidas.

“La resignificación es parte central del proceso de duelo”, explicó Di Costanzo. También destacó el valor de los grupos de pares para niños y adolescentes que atravesaron una pérdida. Compartir la experiencia con otros chicos permite poner en común situaciones que muchas veces generan una sensación de aislamiento.

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“En general, los niños en duelo se sienten muy solos, muy diferentes”, sostuvo.

El duelo implica un proceso activo de reorganización personal que no se resuelve únicamente con el paso del tiempo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un proceso que no se resuelve solamente con el paso del tiempo

Di Costanzo trabaja con el duelo desde hace 18 años y remarcó que no existe una fórmula única para atravesar una pérdida. El proceso está condicionado por la historia de cada persona, sus características, el tipo de muerte, el contexto y la red de apoyo disponible.

“Parte de la definición del duelo es que es un proceso activo, porque justamente no es que el tiempo solo resuelve”, explicó.

Los primeros dos años suelen concentrar una mayor intensidad emocional y una profunda reorganización de la vida cotidiana. Sin embargo, no existe un plazo determinado para dejar de sentir dolor. El objetivo es poder recuperar progresivamente actividades y vínculos: estudiar, trabajar, encontrarse con amigos y volver a disfrutar de otros momentos.

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En algunos casos, el acompañamiento de familiares y amigos puede ser suficiente. En otros, es necesario recurrir a un profesional de la salud mental, especialmente cuando la pérdida continúa interfiriendo de manera significativa en la vida cotidiana.

En los niños, contar con información resulta particularmente importante. “Si el niño no tiene la información que está necesitando, no puede procesar”, advirtió la psicóloga.

Por eso, frente a una pregunta difícil, no se trata de encontrar una explicación perfecta ni de evitar una conversación incómoda. La recomendación es responder con honestidad, utilizar un lenguaje que el chico pueda comprender y dejar abierta la posibilidad de volver sobre el tema cuando aparezcan nuevas dudas.

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