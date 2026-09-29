Cómo hacer rebozados sin gluten en casa: guía completa con 4 opciones para celíacos

Los rebozados sin gluten permiten preparar milanesas, bastones de pescado y verduras sin utilizar harina de trigo (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los rebozados sin gluten permiten preparar milanesas, bastones de pescado y vegetales crocantes con distintas texturas y combinaciones. Esta guía paso a paso para rebozar sin gluten propone alternativas ideales para recetas con pollo, carne, pescado o verduras.

Para que las preparaciones sean seguras para personas celíacas, todos los ingredientes deben contar con certificación sin gluten. También es necesario usar utensilios, superficies y aceite libres de contaminación cruzada.

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1- Pollo crocante con harina de arroz y fécula de maíz

La combinación de harina de arroz y fécula de maíz forma una capa seca para tiras de pollo y nuggets caseros (Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación de harina de arroz y fécula de maíz forma una capa seca y crujiente, adecuada para milanesas, tiras de pollo o nuggets caseros.

Ingredientes

500 g de pechuga de pollo en filetes o tiras

Dos huevos

100 g de harina de arroz

100 g de fécula de maíz

Una cucharadita de pimentón dulce

Una cucharadita de ajo en polvo

Sal y pimienta

Aceite para freír o rociador vegetal para horno

Paso a paso

Cortar el pollo en filetes finos o tiras de tamaño similar. Condimentar con sal, pimienta, pimentón y ajo en polvo. Batir los huevos en un recipiente amplio. Mezclar la harina de arroz con la fécula de maíz en otro plato. Pasar cada pieza de pollo por huevo y luego por la mezcla seca. Presionar con las manos para que el rebozado quede adherido. Repetir el paso por huevo y mezcla seca si se busca una cobertura más gruesa. Freír en aceite caliente hasta que el pollo esté dorado y cocido en el centro. También se puede hornear a 200 °C, con un poco de aceite sobre la superficie, durante 20 a 25 minutos.

2- Carne rebozada con pan rallado sin gluten

El pan rallado apto y los copos de maíz triturados sirven para empanar cortes de carne de vaca o de cerdo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta versión sirve para milanesas de nalga, cuadrada, bola de lomo o cortes finos de cerdo. El pan rallado sin gluten puede reemplazarse por copos de maíz triturados, siempre que no contengan gluten.

Ingredientes

500 g de carne cortada para milanesas

Dos huevos

200 g de pan rallado sin gluten

Dos cucharadas de queso rallado

Una cucharadita de orégano seco

Una cucharadita de provenzal deshidratada

Sal y pimienta

Aceite para cocinar

Paso a paso

Retirar el exceso de grasa de la carne y golpear los filetes suavemente para emparejar el grosor. Batir los huevos con sal, pimienta, orégano y provenzal. Mezclar el pan rallado sin gluten con el queso rallado. Sumergir cada filete en el huevo y cubrirlo con el rebozado. Colocar las milanesas en una fuente y dejarlas reposar 10 minutos en la heladera. Esto ayuda a fijar la cobertura. Cocinar en una sartén con poco aceite, al horno a 200 °C o en freidora de aire. Dar vuelta a mitad de cocción para que se doren de ambos lados.

3- Pescado con costra de polenta y limón

La polenta fina aporta textura al rebozado de filetes de merluza, lenguado, corvina y otros pescados firmes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La polenta fina aporta textura y permite rebozar filetes de merluza, lenguado, corvina o pescados de carne firme. Conviene cocinarlo con calor medio para evitar que la cobertura se queme antes de que el interior esté listo.

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Ingredientes

Cuatro filetes de pescado

Un huevo

150 g de polenta instantánea fina

Ralladura de un limón

Una cucharadita de perejil seco o fresco picado

Sal y pimienta

Aceite de oliva o aceite neutro

Paso a paso

Secar los filetes de pescado con papel de cocina. Condimentar con sal, pimienta y ralladura de limón. Batir el huevo en un plato hondo. Mezclar la polenta con el perejil en un recipiente aparte. Pasar el pescado por huevo y luego por la polenta. Presionar con suavidad para cubrir toda la superficie. Calentar una sartén con aceite a fuego medio. Cocinar los filetes entre tres y cinco minutos por lado, según el grosor. El pescado debe separarse con facilidad al tocarlo con un tenedor. Servir con gajos de limón y una ensalada, puré o vegetales asados.

4- Verduras rebozadas con harina de garbanzo

La harina de garbanzo facilita la preparación de rebozados para verduras sin necesidad de incluir huevo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La harina de garbanzo permite preparar un rebozado sin huevo. Funciona bien con berenjenas, calabacín, coliflor, brócoli, cebolla, zanahoria o tiras de morrón.

Ingredientes

Una berenjena grande, dos calabacines o 500 g de verduras variadas

150 g de harina de garbanzo

180 ml de agua fría

Media cucharadita de cúrcuma

Media cucharadita de pimentón dulce

Sal y pimienta

Aceite para freír o para horno

Paso a paso

Lavar y cortar las verduras en rodajas, bastones o flores pequeñas. Si se usan berenjenas, espolvorear con sal y dejarlas reposar 15 minutos; luego secarlas. Colocar la harina de garbanzo en un bol. Agregar cúrcuma, pimentón, sal y pimienta. Incorporar el agua fría de a poco y mezclar hasta lograr una preparación sin grumos, con una consistencia similar a la de una crema espesa. Sumergir las verduras en la mezcla y retirar el excedente. Freír en aceite caliente hasta que estén doradas o disponerlas en una placa aceitada y hornear a 220 °C durante 20 a 25 minutos. Servir apenas salen del fuego para conservar la textura del rebozado.

Para una preparación apta para celiaquía, conviene revisar las etiquetas de cada ingrediente, usar utensilios limpios y evitar el contacto con harina de trigo, pan rallado común o aceite utilizado previamente para alimentos con gluten.