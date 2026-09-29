Salud

Cómo hacer rebozados sin gluten en casa: guía completa con 4 opciones para celíacos

Milanesas, bastones de pescado y vegetales crocantes pueden prepararse con distintas combinaciones de harinas y texturas, siempre que los ingredientes cuenten con certificación adecuada y se eviten superficies o utensilios contaminados

Manos sosteniendo una pieza de carne sobre un cuenco con masa de rebozado, junto a recipientes con harina, carne cruda y una sartén.
Los rebozados sin gluten permiten preparar milanesas, bastones de pescado y verduras sin utilizar harina de trigo (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los rebozados sin gluten permiten preparar milanesas, bastones de pescado y vegetales crocantes con distintas texturas y combinaciones. Esta guía paso a paso para rebozar sin gluten propone alternativas ideales para recetas con pollo, carne, pescado o verduras.

Para que las preparaciones sean seguras para personas celíacas, todos los ingredientes deben contar con certificación sin gluten. También es necesario usar utensilios, superficies y aceite libres de contaminación cruzada.

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1- Pollo crocante con harina de arroz y fécula de maíz

Tiras de pollo rebozado frito en un plato hondo con hojas de perejil, acompañadas de salsas y sal sobre una mesa de madera.
La combinación de harina de arroz y fécula de maíz forma una capa seca para tiras de pollo y nuggets caseros (Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación de harina de arroz y fécula de maíz forma una capa seca y crujiente, adecuada para milanesas, tiras de pollo o nuggets caseros.

Ingredientes

  • 500 g de pechuga de pollo en filetes o tiras
  • Dos huevos
  • 100 g de harina de arroz
  • 100 g de fécula de maíz
  • Una cucharadita de pimentón dulce
  • Una cucharadita de ajo en polvo
  • Sal y pimienta
  • Aceite para freír o rociador vegetal para horno

Paso a paso

  1. Cortar el pollo en filetes finos o tiras de tamaño similar. Condimentar con sal, pimienta, pimentón y ajo en polvo.
  2. Batir los huevos en un recipiente amplio.
  3. Mezclar la harina de arroz con la fécula de maíz en otro plato.
  4. Pasar cada pieza de pollo por huevo y luego por la mezcla seca. Presionar con las manos para que el rebozado quede adherido.
  5. Repetir el paso por huevo y mezcla seca si se busca una cobertura más gruesa.
  6. Freír en aceite caliente hasta que el pollo esté dorado y cocido en el centro. También se puede hornear a 200 °C, con un poco de aceite sobre la superficie, durante 20 a 25 minutos.

2- Carne rebozada con pan rallado sin gluten

Filetes de pescado empanado con hierbas, una rodaja de limón y ensalada de rúcula y tomate en un plato sobre una mesa de madera.
El pan rallado apto y los copos de maíz triturados sirven para empanar cortes de carne de vaca o de cerdo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta versión sirve para milanesas de nalga, cuadrada, bola de lomo o cortes finos de cerdo. El pan rallado sin gluten puede reemplazarse por copos de maíz triturados, siempre que no contengan gluten.

Ingredientes

  • 500 g de carne cortada para milanesas
  • Dos huevos
  • 200 g de pan rallado sin gluten
  • Dos cucharadas de queso rallado
  • Una cucharadita de orégano seco
  • Una cucharadita de provenzal deshidratada
  • Sal y pimienta
  • Aceite para cocinar

Paso a paso

  1. Retirar el exceso de grasa de la carne y golpear los filetes suavemente para emparejar el grosor.
  2. Batir los huevos con sal, pimienta, orégano y provenzal.
  3. Mezclar el pan rallado sin gluten con el queso rallado.
  4. Sumergir cada filete en el huevo y cubrirlo con el rebozado.
  5. Colocar las milanesas en una fuente y dejarlas reposar 10 minutos en la heladera. Esto ayuda a fijar la cobertura.
  6. Cocinar en una sartén con poco aceite, al horno a 200 °C o en freidora de aire. Dar vuelta a mitad de cocción para que se doren de ambos lados.

3- Pescado con costra de polenta y limón

Filetes rebozados en un plato con ensalada, patatas gajo, salsas y trozos de limón junto a un tazón de harina de garbanzo sobre madera.
La polenta fina aporta textura al rebozado de filetes de merluza, lenguado, corvina y otros pescados firmes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La polenta fina aporta textura y permite rebozar filetes de merluza, lenguado, corvina o pescados de carne firme. Conviene cocinarlo con calor medio para evitar que la cobertura se queme antes de que el interior esté listo.

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Ingredientes

  • Cuatro filetes de pescado
  • Un huevo
  • 150 g de polenta instantánea fina
  • Ralladura de un limón
  • Una cucharadita de perejil seco o fresco picado
  • Sal y pimienta
  • Aceite de oliva o aceite neutro

Paso a paso

  1. Secar los filetes de pescado con papel de cocina. Condimentar con sal, pimienta y ralladura de limón.
  2. Batir el huevo en un plato hondo.
  3. Mezclar la polenta con el perejil en un recipiente aparte.
  4. Pasar el pescado por huevo y luego por la polenta. Presionar con suavidad para cubrir toda la superficie.
  5. Calentar una sartén con aceite a fuego medio.
  6. Cocinar los filetes entre tres y cinco minutos por lado, según el grosor. El pescado debe separarse con facilidad al tocarlo con un tenedor.
  7. Servir con gajos de limón y una ensalada, puré o vegetales asados.

4- Verduras rebozadas con harina de garbanzo

Plato con verduras rebozadas, cuencos con salsa y garbanzos, medio limón y aceite de oliva sobre una mesa de madera.
La harina de garbanzo facilita la preparación de rebozados para verduras sin necesidad de incluir huevo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La harina de garbanzo permite preparar un rebozado sin huevo. Funciona bien con berenjenas, calabacín, coliflor, brócoli, cebolla, zanahoria o tiras de morrón.

Ingredientes

  • Una berenjena grande, dos calabacines o 500 g de verduras variadas
  • 150 g de harina de garbanzo
  • 180 ml de agua fría
  • Media cucharadita de cúrcuma
  • Media cucharadita de pimentón dulce
  • Sal y pimienta
  • Aceite para freír o para horno

Paso a paso

  1. Lavar y cortar las verduras en rodajas, bastones o flores pequeñas. Si se usan berenjenas, espolvorear con sal y dejarlas reposar 15 minutos; luego secarlas.
  2. Colocar la harina de garbanzo en un bol. Agregar cúrcuma, pimentón, sal y pimienta.
  3. Incorporar el agua fría de a poco y mezclar hasta lograr una preparación sin grumos, con una consistencia similar a la de una crema espesa.
  4. Sumergir las verduras en la mezcla y retirar el excedente.
  5. Freír en aceite caliente hasta que estén doradas o disponerlas en una placa aceitada y hornear a 220 °C durante 20 a 25 minutos.
  6. Servir apenas salen del fuego para conservar la textura del rebozado.

Para una preparación apta para celiaquía, conviene revisar las etiquetas de cada ingrediente, usar utensilios limpios y evitar el contacto con harina de trigo, pan rallado común o aceite utilizado previamente para alimentos con gluten.

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