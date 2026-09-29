Cómo hacer rebozados sin gluten en casa: guía completa con 4 opciones para celíacos

Los rebozados sin gluten permiten preparar milanesas, bastones de pescado y vegetales crocantes con distintas texturas y combinaciones. Esta guía paso a paso para rebozar sin gluten propone alternativas ideales para recetas con pollo, carne, pescado o verduras.
Para que las preparaciones sean seguras para personas celíacas, todos los ingredientes deben contar con certificación sin gluten. También es necesario usar utensilios, superficies y aceite libres de contaminación cruzada.
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1- Pollo crocante con harina de arroz y fécula de maíz
La combinación de harina de arroz y fécula de maíz forma una capa seca y crujiente, adecuada para milanesas, tiras de pollo o nuggets caseros.
Ingredientes
- 500 g de pechuga de pollo en filetes o tiras
- Dos huevos
- 100 g de harina de arroz
- 100 g de fécula de maíz
- Una cucharadita de pimentón dulce
- Una cucharadita de ajo en polvo
- Sal y pimienta
- Aceite para freír o rociador vegetal para horno
Paso a paso
- Cortar el pollo en filetes finos o tiras de tamaño similar. Condimentar con sal, pimienta, pimentón y ajo en polvo.
- Batir los huevos en un recipiente amplio.
- Mezclar la harina de arroz con la fécula de maíz en otro plato.
- Pasar cada pieza de pollo por huevo y luego por la mezcla seca. Presionar con las manos para que el rebozado quede adherido.
- Repetir el paso por huevo y mezcla seca si se busca una cobertura más gruesa.
- Freír en aceite caliente hasta que el pollo esté dorado y cocido en el centro. También se puede hornear a 200 °C, con un poco de aceite sobre la superficie, durante 20 a 25 minutos.
2- Carne rebozada con pan rallado sin gluten
Esta versión sirve para milanesas de nalga, cuadrada, bola de lomo o cortes finos de cerdo. El pan rallado sin gluten puede reemplazarse por copos de maíz triturados, siempre que no contengan gluten.
Ingredientes
- 500 g de carne cortada para milanesas
- Dos huevos
- 200 g de pan rallado sin gluten
- Dos cucharadas de queso rallado
- Una cucharadita de orégano seco
- Una cucharadita de provenzal deshidratada
- Sal y pimienta
- Aceite para cocinar
Paso a paso
- Retirar el exceso de grasa de la carne y golpear los filetes suavemente para emparejar el grosor.
- Batir los huevos con sal, pimienta, orégano y provenzal.
- Mezclar el pan rallado sin gluten con el queso rallado.
- Sumergir cada filete en el huevo y cubrirlo con el rebozado.
- Colocar las milanesas en una fuente y dejarlas reposar 10 minutos en la heladera. Esto ayuda a fijar la cobertura.
- Cocinar en una sartén con poco aceite, al horno a 200 °C o en freidora de aire. Dar vuelta a mitad de cocción para que se doren de ambos lados.
3- Pescado con costra de polenta y limón
La polenta fina aporta textura y permite rebozar filetes de merluza, lenguado, corvina o pescados de carne firme. Conviene cocinarlo con calor medio para evitar que la cobertura se queme antes de que el interior esté listo.
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Ingredientes
- Cuatro filetes de pescado
- Un huevo
- 150 g de polenta instantánea fina
- Ralladura de un limón
- Una cucharadita de perejil seco o fresco picado
- Sal y pimienta
- Aceite de oliva o aceite neutro
Paso a paso
- Secar los filetes de pescado con papel de cocina. Condimentar con sal, pimienta y ralladura de limón.
- Batir el huevo en un plato hondo.
- Mezclar la polenta con el perejil en un recipiente aparte.
- Pasar el pescado por huevo y luego por la polenta. Presionar con suavidad para cubrir toda la superficie.
- Calentar una sartén con aceite a fuego medio.
- Cocinar los filetes entre tres y cinco minutos por lado, según el grosor. El pescado debe separarse con facilidad al tocarlo con un tenedor.
- Servir con gajos de limón y una ensalada, puré o vegetales asados.
4- Verduras rebozadas con harina de garbanzo
La harina de garbanzo permite preparar un rebozado sin huevo. Funciona bien con berenjenas, calabacín, coliflor, brócoli, cebolla, zanahoria o tiras de morrón.
Ingredientes
- Una berenjena grande, dos calabacines o 500 g de verduras variadas
- 150 g de harina de garbanzo
- 180 ml de agua fría
- Media cucharadita de cúrcuma
- Media cucharadita de pimentón dulce
- Sal y pimienta
- Aceite para freír o para horno
Paso a paso
- Lavar y cortar las verduras en rodajas, bastones o flores pequeñas. Si se usan berenjenas, espolvorear con sal y dejarlas reposar 15 minutos; luego secarlas.
- Colocar la harina de garbanzo en un bol. Agregar cúrcuma, pimentón, sal y pimienta.
- Incorporar el agua fría de a poco y mezclar hasta lograr una preparación sin grumos, con una consistencia similar a la de una crema espesa.
- Sumergir las verduras en la mezcla y retirar el excedente.
- Freír en aceite caliente hasta que estén doradas o disponerlas en una placa aceitada y hornear a 220 °C durante 20 a 25 minutos.
- Servir apenas salen del fuego para conservar la textura del rebozado.
Para una preparación apta para celiaquía, conviene revisar las etiquetas de cada ingrediente, usar utensilios limpios y evitar el contacto con harina de trigo, pan rallado común o aceite utilizado previamente para alimentos con gluten.
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