Riesgo de muerte tras diagnóstico de diabetes tipo 2

Guardar

LUNES, 28 de septiembre de 2026 (HealthDay News) -- La diabetes tipo 2 aumenta drásticamente el riesgo a corto plazo de muerte o enfermedad que ponga en peligro la vida de una persona, según un nuevo estudio.

En los cinco años posteriores al diagnóstico, los pacientes con diabetes tipo 2 tienen un 33% mayor de riesgo de morir o desarrollar enfermedad renal o insuficiencia cardíaca, según informarán los investigadores esta semana en una reunión de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes.

PUBLICIDAD

Ese riesgo aumenta al 55% en 10 años, añadieron los investigadores.

"Nuestros hallazgos muestran claramente cómo las complicaciones graves asociadas a la diabetes tipo 2 aumentan bruscamente con el tiempo, ya que la combinación frecuente en pacientes de obesidad, grasas anómalas, hipertensión y azúcar alta daña los vasos sanguíneos y órganos vitales", dijo el investigador principal Naveed Sattar en un comunicado de prensa. Es profesor de medicina cardiometabólica en la Universidad de Glasgow, en Escocia.

Se prevé que la diabetes tipo 2 afecte a 1.300 millones de personas en todo el mundo para 2050, según los investigadores en notas de fondo.

PUBLICIDAD

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron datos de más de 1,6 millones de pacientes recién diagnosticados con diabetes tipo 2 entre enero de 2010 y marzo de 2024. La edad media de los pacientes era de 59 años.

Casi tres cuartas partes (72%) de ellos también tenían niveles altos de colesterol y más de dos tercios (68%) tenían hipertensión, según los investigadores.

Los resultados mostraron que muchas personas que desarrollaron insuficiencia cardíaca o enfermedad renal acabaron desarrollando la otra condición en poco tiempo.

Las personas con diabetes tipo 2 con insuficiencia cardíaca tenían un 42% de riesgo de desarrollar enfermedad renal en los próximos cinco años, y las personas con enfermedad renal tenían un 23% mayor de riesgo de insuficiencia cardíaca durante el mismo periodo.

PUBLICIDAD

"Nuestros resultados subrayan la importancia crítica de detectar y tratar la diabetes tipo 2 a fondo lo antes posible para ayudar a reducir el riesgo de complicaciones graves", dijo Sattar.

La reunión de la EASD se celebra en Milán. Los hallazgos presentados en reuniones médicas deben considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por pares.

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen más información sobre las complicaciones de salud derivadas de la diabetes.

FUENTE: Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes, comunicado de prensa, 26 de septiembre de 2026