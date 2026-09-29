1 de cada 5 personas mayores en riesgo de interacciones con drogas peligrosas

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LUNES, 28 de septiembre de 2026 (HealthDay News) -- Más de 1 de cada 5 personas mayores está en riesgo de una interacción medicamentosa potencialmente peligrosa debido a los medicamentos que se les han recetado, según un nuevo estudio.

Alrededor del 22% de los adultos estadounidenses entre 62 y 85 años siguieron un régimen farmacológico que les puso en alto riesgo de una interacción dañina en 2021-2023, informaron los investigadores el 24 de septiembre en el Journal of the American Medical Association.

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De hecho, esto supone una ligera mejora respecto a 2015-2016, cuando casi el 26% de los mayores estaban en riesgo de una interacción farmacológica, señalaron los investigadores.

Pero aún así pone en riesgo a un gran número de personas mayores, según el equipo.

"Estos hallazgos subrayan la necesidad de continuar los esfuerzos para mejorar la seguridad de los medicamentos entre los adultos mayores", dijo el investigador principal Dima Mazen Qato, investigador principal de la Universidad del Sur de California, en un comunicado de prensa.

La polifarmacia --tomar cinco o más medicamentos con receta al mismo tiempo-- es una preocupación de salud continua para las personas mayores, según los investigadores. Que muchos medicamentos aumentan el riesgo de que uno interactúe con otro de una manera que pueda dañar la salud de una persona.

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Por ejemplo, el medicamento para la acidez cimetidina (Tagamet) puede aumentar inadvertidamente los efectos del anticoagulante warfarina, incrementando el riesgo de hemorragia y ictus, según la Facultad de Medicina de Harvard.

Para el nuevo estudio, los investigadores compararon los datos de 2015-2016 y 2021-2023 recogidos durante dos oleadas separadas de un estudio nacional sobre salud y envejecimiento. Las dos olas involucraron a casi 5.000 personas mayores.

Entre ambos periodos, la polifarmacia aumentó del 31% a casi el 36% de los mayores, según el estudio.

Más personas mayores también tomaban cinco o más suplementos dietéticos, pasando de menos del 13% a casi el 17%.

Los antidepresivos, estatinas y anticoagulantes fueron los fármacos más utilizados que aumentaron el riesgo de interacciones mayores, según los investigadores.

"Los esfuerzos para reducir la polifarmacéutica y las interacciones medicamentosas dañinas deberían centrarse en los regímenes interactivos comúnmente utilizados, especialmente aquellos que involucran antidepresivos", afirmó Qato.

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Más información

La Facultad de Medicina de Harvard tiene más información sobre polifarmacia.

FUENTE: Comunicado de prensa de la Universidad del Sur de California, 24 de septiembre de 2026