Salud

4 hábitos nocturnos que pueden favorecer la digestión y evitar molestias al dormir

Especialistas recomiendan ajustar el horario de la cena, mantenerse activo y elegir preparaciones que ayuden a evitar molestias antes de descansar

Un plato de cerámica con brócoli, zanahorias y calabacín al vapor, una taza de infusión, un tenedor y una vela sobre una mesa de madera.
Cenar entre dos y tres horas antes de acostarse previene el reflujo durante la noche (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Durante la noche, la actividad gastrointestinal se reduce de forma natural. Para quienes son propensos a la acidez, la hinchazón o las molestias estomacales, algunos hábitos nocturnos pueden facilitar la digestión de la cena y disminuir los síntomas que podrían afectar el sueño.

Especialistas en salud intestinal sostienen que el factor más relevante consiste en respetar un intervalo entre la cena y el momento de acostarse. El Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales de Estados Unidos aconseja esperar al menos tres horas antes de recostarse.

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Asimismo, al adoptar la posición horizontal, la fuerza de gravedad deja de favorecer la retención de los jugos gástricos en el estómago, lo que facilita su retorno hacia el esófago y provoca ardor o regurgitación.

Dejar tiempo entre la cena y el descanso

Decenas de bombones, trufas y tabletas de chocolate repartidos sobre cuencos y superficies de madera.
La actividad del microbioma intestinal sigue un ritmo circadiano a lo largo del día (Imagen Ilustrativa Infobae)

Avery Zenker, nutricionista, aconsejó terminar la cena entre 2 y 3 horas antes de ir a la cama. También explicó que la actividad del microbioma intestinal —el conjunto de microorganismos que habita en el intestino— varía durante el día, ya que sigue un ritmo circadiano.

El Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales de Estados Unidos también identifica ciertos alimentos y bebidas que pueden empeorar los síntomas en algunas personas:

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  • Alimentos ácidos, como cítricos y tomate.
  • Bebidas alcohólicas y con cafeína.
  • Comidas con alto contenido de grasa.
  • Chocolate, menta y preparaciones picantes.

Estas pautas no implican que todos esos productos causen molestias en todas las personas: el instituto sanitario aconseja conversar con un profesional de salud para identificar los factores que agravan los síntomas de cada paciente.

Caminar después de comer puede favorecer el tránsito

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Una caminata de 20 minutos tras la ingesta de comida reduce los aumentos de glucosa posteriores (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actividad suave aparece como otra medida para acompañar la digestión. Payton Brewer, nutricionista dietista y entrenadora personal certificada, señaló que “caminar activa los músculos digestivos y ayuda a que los alimentos se muevan con mayor eficacia a través del tracto gastrointestinal”.

El tracto gastrointestinal incluye los órganos que reciben, procesan y eliminan los alimentos. Una caminata tranquila puede estimular sus movimientos naturales y contribuir a evitar que los gases o el contenido intestinal permanezcan acumulados, una situación asociada con presión abdominal o incomodidad.

Zenker advirtió que “permanecer sentado encorvado toda la noche puede provocar que el contenido [digestivo] se mueva demasiado lentamente por el tracto gastrointestinal, lo que obliga al intestino a realizar más trabajo durante el sueño”.

Una revisión sistemática publicada en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos halló que la actividad física después de una comida redujo los aumentos de glucosa posteriores a la ingesta frente a la inactividad. El análisis indica que caminar durante 20 minutos tras comer puede tener un efecto favorable sobre esa respuesta metabólica.

Vegetales cocidos y respiración antes de comer

Una vaporera de bambú con brócoli, coliflor y coles de Bruselas calientes sobre una mesa de madera junto a un recipiente pequeño.
Floretes de brócoli, coliflor y coles de Bruselas recién cocinados emiten vapor dentro de una vaporera de bambú sobre una mesa de madera (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las dietistas proponen priorizar por la noche vegetales cocidos en lugar de una gran ensalada cruda, sobre todo en quienes perciben hinchazón o dificultades para procesar la fibra. Amanda Sauceda, nutricionista especializada en salud intestinal, explicó que “cocinar ayuda a ablandar las fibras, lo que facilita su procesamiento intestinal”.

El calor ablanda las paredes celulares de los vegetales y modifica la estructura de su fibra. Brócoli, coliflor y coles de Bruselas cocidos al vapor o hervidos mantienen su aporte de este componente, aunque pueden resultar más tolerables para algunas personas al final del día.

La fibra es una parte de los alimentos vegetales que el cuerpo no digiere por completo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que los adultos consuman al menos 25 gramos diarios de fibra presente de forma natural en los productos, junto con un mínimo de 400 gramos de frutas y vegetales al día.

El descanso y la atención a la comida completan la rutina

Mujer japonesa en pijama claro, agachada frente a un inodoro blanco con la tapa levantada, se sujeta el abdomen con expresión de dolor y náuseas.
Una mujer japonesa con ropa de dormir sufre intensos dolores de estómago y náuseas, inclinándose sobre el inodoro en el baño, a punto de vomitar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Zenker también sugirió la respiración diafragmática antes de la comida. La técnica consiste en inhalar despacio por la nariz mientras se expande el abdomen y exhalar de forma pausada. “Puede ayudar a aliviar síntomas digestivos como hinchazón, estreñimiento y calambres”, señaló la especialista.

Además de la cena y la actividad posterior, las especialistas recomiendan dormir entre 7 y 9 horas. También plantean comer con calma, masticar bien y mantener porciones moderadas, medidas que pueden facilitar el procesamiento de los alimentos antes del descanso.

La combinación de horarios, postura, movimiento suave y una cena acorde a la tolerancia personal puede orientar ajustes cotidianos. Ante ardor frecuente, dolor, vómitos, dificultad para tragar o síntomas persistentes, corresponde buscar evaluación profesional.

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