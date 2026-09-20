El agua de tamarindo que ayuda a la digestión

El agua de tamarindo es una bebida tradicional mexicana, refrescante y sencilla de preparar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El agua de tamarindo es una bebida fresca elaborada con pulpa de tamarindo, agua y un endulzante opcional. Su preparación consiste en hervir la fruta, extraer la pulpa, retirar las semillas y mezclarla con agua.

Puede servirse durante la comida o como una bebida refrescante en cualquier momento del día. Además, su contenido de agua y la presencia de parte de la pulpa pueden complementar una alimentación equilibrada.

PUBLICIDAD

Agua de tamarindo: una bebida tradicional de México

El agua de tamarindo ocupa un lugar especial entre las aguas frescas mexicanas. Su sabor combina notas ácidas, dulces y frutales, por lo que suele acompañar comidas caseras, antojitos, guisados y reuniones familiares.

A diferencia de otras bebidas elaboradas con frutas suaves, el tamarindo necesita una preparación previa para aprovechar su pulpa. La fruta se hierve durante unos minutos, se ablanda y después se machaca para separar la parte comestible de las semillas y las fibras más duras.

El resultado es una bebida de color café claro, aroma intenso y sabor refrescante. También puede prepararse con una pequeña cantidad de pulpa sin colar por completo, una opción que permite conservar más fibra en la preparación.

PUBLICIDAD

El tamarindo necesita una preparación previa para aprovechar su pulpa. (Sader)

¿Por qué se relaciona el tamarindo con la digestión?

El tamarindo contiene fibra en su pulpa. Cuando la bebida conserva parte de ese material, puede aportar una pequeña cantidad de fibra a la alimentación diaria. La fibra forma parte de una dieta equilibrada y se relaciona con el funcionamiento regular del intestino.

Sin embargo, el agua de tamarindo no debe considerarse un medicamento ni un remedio para tratar problemas digestivos. Si la preparación se cuela por completo, la cantidad de fibra disminuye. Además, el efecto depende de la cantidad de pulpa, agua y azúcar utilizados.

La hidratación también es relevante. Beber líquidos suficientes ayuda a que la fibra cumpla mejor su función dentro de una alimentación variada.

Por eso, esta bebida puede acompañar buenos hábitos, pero no sustituye el consumo de frutas enteras, verduras, cereales integrales ni la atención médica cuando existe un problema persistente.

PUBLICIDAD

Receta mexicana de agua de tamarindo

Esta versión utiliza pocos ingredientes y puede prepararse con anticipación. La receta rinde aproximadamente 8 porciones de 250 ml cada una.

Ingredientes

200 g de tamarindo con cáscara 2 L de agua 30 g de azúcar o piloncillo, opcional Hielo al gusto

Puedes ajustar el endulzante según la acidez del tamarindo.

Para una versión con menos azúcar, utiliza una cantidad menor o evita añadirla. El sabor será más ácido, pero también permitirá apreciar mejor las características naturales de la fruta.

Preparación paso a paso

Retira la cáscara del tamarindo. Revisa las vainas y elimina cualquier parte que tenga residuos o apariencia dañada. Coloca el tamarindo en una olla con 1 L de agua. Lleva la olla a fuego medio y hierve durante 10 minutos. El calor ablandará la pulpa y facilitará su extracción. Apaga el fuego y deja reposar la mezcla hasta que alcance una temperatura manejable. No intentes machacar la fruta mientras esté demasiado caliente. Coloca el tamarindo en un recipiente amplio. Machaca la pulpa con una cuchara o un utensilio resistente para desprenderla de las semillas. Retira las semillas y las fibras duras. Este paso requiere paciencia, porque el tamarindo suele quedar adherido a las semillas. Pasa la mezcla por un colador. No presiones demasiado si deseas una bebida más ligera; presiona con suavidad si quieres conservar parte de la pulpa. Vierte el concentrado en una jarra. Añade el 1 L de agua restante y mezcla hasta integrar. Incorpora el azúcar o el piloncillo, si lo deseas. Agrega el endulzante poco a poco, prueba y ajusta para evitar que la bebida quede demasiado dulce. Refrigera durante al menos 30 minutos. Sirve con hielo al gusto.

El tamarindo contiene fibra en su pulpa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tres consejos para mejorar el resultado

El primer consejo consiste en elegir tamarindos con vainas firmes y pulpa desarrollada. Una fruta demasiado seca puede producir una bebida con poco sabor y requerir más endulzante.

El segundo consejo es controlar el colado. Una bebida completamente filtrada será más ligera, mientras que una preparación con algo de pulpa tendrá mayor cuerpo y una textura más intensa.

PUBLICIDAD

El tercer consejo es moderar el azúcar. El tamarindo tiene una acidez natural marcada, pero eso no significa que necesite grandes cantidades de endulzante. Prueba primero la bebida y añade pequeñas porciones.

¿Cuándo tomar agua de tamarindo?

Esta bebida puede servirse con la comida, después de una caminata o como alternativa a los refrescos. También es una opción práctica para reuniones, porque puede prepararse con anticipación y conservarse fría.

Si tienes sensibilidad a los alimentos ácidos, gastritis, reflujo o molestias estomacales, observa cómo reacciona tu cuerpo.

En algunas personas, el tamarindo puede resultar demasiado ácido, sobre todo cuando se consume en grandes cantidades o con el estómago vacío.

Para quienes controlan su consumo de azúcar, la mejor opción es preparar el agua con poco endulzante. También conviene recordar que beberla no sustituye el agua simple.

PUBLICIDAD

Esta bebida puede servirse con la comida, después de una caminata o como alternativa a los refrescos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conservación del agua de tamarindo

Guarda la bebida en una jarra limpia y tapada dentro del refrigerador. Puede conservarse durante 2 días. Antes de servir, mezcla nuevamente porque la pulpa puede asentarse en el fondo.

No dejes la preparación a temperatura ambiente durante varias horas, especialmente en días calurosos. Si cambia su olor, sabor, color o textura, deséchala.

El agua de tamarindo es una bebida sencilla, económica y representativa de la cocina mexicana. Su preparación requiere hervir la fruta, extraer la pulpa y ajustar la concentración con agua.

Consumida con moderación y con poco azúcar, puede formar parte de una alimentación equilibrada y aportar una alternativa refrescante para acompañar las comidas.