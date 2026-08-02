¿Por qué el té de menta puede ser un problema para quienes sufren reflujo?

Té de menta y reflujo: Infografía sobre efectos y alternativas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El consumo de té de menta puede representar un problema para personas con reflujo gastroesofágico porque esta infusión, incluso en dosis moderadas, tiende a relajar el esfínter esofágico inferior, la válvula muscular que separa el estómago del esófago.

Según la Cleveland Clinic y el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases de Estados Unidos, esta relajación incrementa la probabilidad de que el ácido gástrico ascienda y cause acidez, especialmente cuando el té se toma después de comidas abundantes o antes de dormir.

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Por este motivo, instituciones médicas líderes aconsejan a quienes sufren reflujo limitar o evitar el consumo habitual de menta en cualquier presentación.

Esfínter esofágico inferior y reflujo: la clave fisiológica

El reflujo gastroesofágico ocurre cuando el esfínter esofágico inferior no se cierra bien y permite que el contenido ácido del estómago regrese al esófago.

Este proceso puede irritar la mucosa esofágica y generar síntomas como ardor, acidez y dolor retroesternal.

De acuerdo con MedlinePlus y la American College of Gastroenterology, la insuficiencia de esta válvula puede deberse tanto a factores anatómicos como funcionales, y se agrava con ciertos hábitos y alimentos.

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La menta, en especial la variedad piperita utilizada en té e infusiones, contiene compuestos como el mentol que han demostrado, en estudios fisiológicos, reducir la presión del esfínter esofágico inferior.

Investigaciones recopiladas por la revista Gastroenterology Research and Practice señalan que este efecto puede facilitar el paso del ácido gástrico hacia el esófago, aumentando el riesgo de acidez en personas susceptibles.

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El reflujo gastroesofágico ocurre cuando el esfínter esofágico inferior no se cierra bien y permite que el contenido ácido del estómago regrese al esófago. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Instituciones sanitarias de referencia y la recomendación de evitar menta

Múltiples autoridades médicas han reconocido el papel de la menta como desencadenante de síntomas de reflujo.

El National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases advierte que la menta y otros alimentos como el chocolate, el alcohol y las comidas grasas pueden relajar el esfínter y empeorar el reflujo.

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MedlinePlus, por su parte, ubica la menta y la yerbabuena entre las principales sustancias que deben evitarse al intentar controlar la acidez gástrica.

La Cleveland Clinic enfatiza que el consumo frecuente de menta, especialmente en dosis elevadas, puede relajar el esfínter esofágico inferior y favorecer la aparición de síntomas.

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Esta institución recomienda acompañar los tratamientos farmacológicos con cambios de dieta, destacando la importancia de reducir o eliminar los alimentos y bebidas que contribuyen a la disfunción del esfínter.

Evidencia de estudios clínicos y fisiológicos sobre la menta

El efecto de la menta sobre el sistema digestivo ha sido analizado tanto en estudios experimentales como en la práctica clínica.

Un clásico experimento de manometría esofágica, citado en revisiones científicas, mostró que la administración de aceite de menta producía una disminución significativa de la presión del esfínter en la mayoría de los participantes sanos.

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Este fenómeno facilita que el contenido gástrico ascienda, generando episodios de reflujo, sobre todo si existen otros factores de riesgo como comidas voluminosas o distensión gástrica.

Además, en ensayos clínicos donde se utilizó aceite de menta para tratar síntomas de colon irritable, la acidez gástrica apareció como efecto adverso con mayor frecuencia en quienes recibieron menta que en los grupos placebo.

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La explicación fisiológica es coherente: la relajación del músculo liso es benéfica en algunos segmentos digestivos, pero perjudicial en el esófago cuando ya existe tendencia al reflujo.

Múltiples autoridades médicas han reconocido el papel de la menta como desencadenante de síntomas de reflujo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comparación con otras infusiones y bebidas habituales

El problema con el té de menta no reside en su acidez, sino en su capacidad para modificar el tono muscular del esfínter esofágico inferior.

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A diferencia de infusiones como la de jengibre o manzanilla, que no afectan la función del esfínter y pueden incluso tener efectos antiinflamatorios o calmantes, la menta actúa como relajante de la musculatura lisa y facilita el reflujo ácido.

Instituciones como Johns Hopkins Medicine y Harvard Health Publishing destacan que bebidas como el café, los jugos cítricos, las bebidas carbonatadas y el alcohol también pueden desencadenar episodios de reflujo, aunque la evidencia sobre el café es menos consistente.

El denominador común en la mayoría de estas bebidas problemáticas es su capacidad para relajar el esfínter o aumentar la producción de ácido gástrico.

Prácticas recomendadas y alternativas

El consejo de las principales guías clínicas es claro: quienes sufren reflujo gastroesofágico deben individualizar su dieta y evitar aquellos alimentos y bebidas que identifiquen como desencadenantes.

El National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases y MedlinePlus sugieren iniciar la restricción por aquellos productos que, según la experiencia clínica y científica, tienen mayor probabilidad de causar síntomas, como la menta.

Para quienes buscan infusiones calientes que no incrementen el riesgo de reflujo, fuentes como Healthline y Johns Hopkins Medicine recomiendan alternativas como el té de jengibre, la manzanilla y otras hierbas suaves.

Estas opciones carecen de los efectos relajantes sobre el esfínter esofágico inferior propios de la menta y, en algunos casos, pueden colaborar al bienestar digestivo general.

Infusiones seguras para el reflujo: alternativas al té de menta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El rol de la consulta médica y la vigilancia individual

La acidez persistente o los episodios frecuentes de reflujo requieren evaluación médica, ya que la enfermedad por reflujo gastroesofágico puede derivar en complicaciones si no se trata adecuadamente.

MedlinePlus advierte que la automedicación y los cambios en la dieta deben acompañarse siempre de supervisión profesional, especialmente si los síntomas no mejoran tras algunas semanas de cuidado personal.

El mensaje de instituciones como la American College of Gastroenterology es que la restricción de menta y otras sustancias problemáticas debe formar parte de un enfoque integral, junto con medidas de estilo de vida y, si es necesario, tratamiento farmacológico.

El seguimiento profesional permitirá ajustar las recomendaciones según la gravedad del cuadro y la respuesta individual del paciente.

La menta, entre beneficio y precaución en el reflujo

Aunque la menta posee reconocidos beneficios como agente digestivo y antiespasmódico, su capacidad para relajar el esfínter esofágico inferior la convierte en una sustancia que debe evitarse o limitarse en el contexto del reflujo gastroesofágico.

El consenso de instituciones como la Cleveland Clinic, el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases y la American College of Gastroenterology respalda la recomendación de restringir el té de menta entre quienes sufren esta condición.

Aunque la menta posee reconocidos beneficios como agente digestivo y antiespasmódico, su capacidad para relajar el esfínter esofágico inferior la convierte en una sustancia que debe evitarse o limitarse en el contexto del reflujo gastroesofágico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El enfoque actual promueve la personalización: observar la respuesta individual, consultar al médico y preferir alternativas más seguras cuando los síntomas lo requieran.

La evidencia disponible indica que, en caso de duda, lo más prudente es optar por infusiones neutras y mantener el consumo de menta bajo vigilancia, priorizando siempre la salud digestiva y la prevención de complicaciones.