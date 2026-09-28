Piel seca o eccema: cómo distinguir dos afecciones que comparten síntomas

La piel seca se produce por la pérdida de agua en la capa superficial del cuerpo a causa del aire seco, el clima frío y las duchas prolongadas con agua caliente (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La piel puede perder humedad por cambios de temperatura, aire seco, duchas prolongadas con agua caliente, lavados frecuentes o el uso de productos agresivos. Esa falta de agua en la capa externa altera su textura: aparecen tirantez, aspereza, descamación o picazón, síntomas que suelen concentrarse en manos, rostro, brazos y piernas.

En muchos casos, estas manifestaciones mejoran con medidas de cuidado que ayudan a proteger la barrera cutánea, la capa superficial que retiene humedad y funciona como defensa frente a agentes externos. Sin embargo, cuando el malestar persiste, se intensifica o se acompaña de inflamación, puede confundirse con una afección distinta.

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La distinción importa porque la piel seca y el eccema pueden compartir picazón y descamación, pero tienen causas, evolución y signos clínicos diferentes. De acuerdo con la Cleveland Clinic, la sequedad suele ser temporal, mientras que el eccema es una afección inflamatoria crónica que compromete la barrera protectora de la piel y activa una respuesta del sistema inmunitario.

Qué es el eccema: la condición cutánea que reseca la piel

El eccema es una afección inflamatoria crónica de la piel que compromete la barrera protectora y desencadena una respuesta del sistema inmunitario (Imagen Ilustrativa Infobae)

El eccema, también llamado dermatitis atópica en su forma más frecuente, es una afección de la piel que puede causar sequedad, picazón, erupciones, hinchazón y zonas engrosadas o con costras. Según explicó Angela Wei, médica residente de dermatología, a la Cleveland Clinic, el picor constituye la principal molestia para muchas personas con eccema y puede interferir con las actividades cotidianas y el descanso nocturno.

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El Instituto Nacional de Artritis y Enfermedades Musculoesqueléticas y de la Piel de Estados Unidos indica que suele comenzar en la infancia, aunque puede aparecer a cualquier edad. Su evolución incluye períodos de empeoramiento, conocidos como brotes, y otros en los que la piel mejora o los signos disminuyen.

La enfermedad no es contagiosa. De acuerdo con ese organismo, intervienen factores genéticos, inmunitarios y ambientales. Los cambios en la barrera cutánea favorecen la pérdida de humedad y dejan la piel más expuesta a elementos del entorno, mientras que una respuesta inmunitaria hiperactiva puede producir inflamación y aumentar la sensación de picazón.

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En este proceso puede instalarse un círculo de irritación. El Instituto Nacional de Artritis y Enfermedades Musculoesqueléticas y de la Piel señala que el rascado aumenta el enrojecimiento, la hinchazón, las grietas y las lesiones de la piel. A su vez, ese daño puede elevar el riesgo de infecciones bacterianas.

Por otro lado, Cleveland Clinic enumera entre los desencadenantes el aire seco, las temperaturas extremas, los jabones y detergentes, las fragancias, ciertos alérgenos, las infecciones, el estrés y la ansiedad. La institución también señala que los antecedentes familiares de eccema, asma o alergias ambientales pueden asociarse con un riesgo mayor de desarrollar la afección.

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El abordaje médico del eccema abarca el uso de hidratantes especializados, corticoides tópicos, fototerapia y tratamientos sistémicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El abordaje depende de los síntomas y de su gravedad. Según la clínica estadounidense, puede incluir hidratantes para piel sensible, medicamentos tópicos como esteroides o cremas antiinflamatorias no esteroideas, fototerapia y tratamientos sistémicos indicados por profesionales de la salud. No existe una cura definitiva, pero los tratamientos buscan controlar los síntomas y reducir los brotes.

Cómo diferenciar la piel seca del eccema

La piel seca se produce por la pérdida de agua en la capa externa de la piel, según Mayo Clinic. Sus causas habituales incluyen el clima frío o seco, la baja humedad, la exposición solar, los baños frecuentes, el agua muy caliente y los jabones o detergentes agresivos. El envejecimiento también puede influir, ya que la piel se vuelve más fina y produce menos aceites naturales para conservar la humedad.

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Sus signos suelen ser tirantez, textura áspera, descamación, pequeñas grietas, apariencia opaca y picazón de leve a moderada. Cleveland Clinic precisa que, por lo general, se trata de una condición temporal vinculada a la falta de hidratación. Aunque puede causar molestias, suele responder a una rutina de cuidado que incluya productos hidratantes y la reducción de factores irritantes.

Las manifestaciones de la piel seca aparecen en zonas expuestas, mientras que el eccema predomina en los pliegues de codos, rodillas, cuello y rostro (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cambio, el eccema tiende a presentar síntomas más persistentes e intensos. Según Bukky Aremu, enfermera de Medical News Today, además de piel seca y sensible, puede causar áreas inflamadas, cambios de color, erupciones en parches, hinchazón, lesiones que supuran o forman costras y un engrosamiento de la piel. La intensidad de la picazón también representa una diferencia relevante: en el eccema puede ser constante, empeorar por la noche y afectar el sueño.

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La distribución de las lesiones ofrece otra orientación, aunque no confirma por sí sola un diagnóstico. Cleveland Clinic indica que la piel seca puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, especialmente en zonas expuestas como manos, rostro, brazos y parte baja de las piernas. El eccema también puede afectar distintas áreas, pero en adultos es frecuente en la cara interna de los codos, detrás de las rodillas, las manos, el rostro y el cuello.

No obstante, la piel seca no implica que una persona vaya a desarrollar eccema. Por otro lado, Angela Wei explicó en Cleveland Clinic que la sequedad puede favorecer un brote o agravar síntomas existentes en quienes tienen predisposición, ya que las fisuras de la barrera cutánea facilitan el ingreso de irritantes, alérgenos y gérmenes.

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Las medidas de cuidado para la sequedad incluyen aplicar hidratante después del baño, elegir limpiadores sin fragancia ni colorantes, acortar las duchas y evitar el agua caliente, según Cleveland Clinic y Mayo Clinic. Si los síntomas no mejoran con estas medidas, si hay supuración, costras, fiebre, dolor, enrojecimiento creciente o picazón que altera el sueño y la rutina diaria, ambas instituciones recomiendan consultar con un dermatólogo para evaluar la causa y definir el tratamiento adecuado.