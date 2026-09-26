El hábito nocturno que los neurólogos recomiendan para desconectar el cerebro antes de dormir

Neurólogos identificaron un hábito nocturno que regula el cerebro antes de dormir, y ocurre horas antes de acostarse (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Es medianoche: el cuerpo pide descanso, pero la mente no se detiene. Repasa conversaciones del día, anticipa compromisos de mañana y convierte el techo en el único paisaje. Conciliar el sueño puede transformarse así en una batalla recurrente. Sin embargo, una parte de la estrategia para romper ese ciclo puede empezar antes de acostarse, en los minutos posteriores a la cena.

Especialistas en neurología, según la revista Parade, sostienen que el intervalo entre la última comida del día y el momento de ir a la cama es una ventana biológica subestimada. Cómo se aprovecha ese tiempo puede marcar la diferencia entre una noche de sueño profundo y otra de insomnio fragmentado.

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Un paseo tras cenar ayuda a conciliar el sueño

Lo que los expertos en salud cerebral recomiendan para mejorar la calidad del sueño es caminar entre 10 y 20 minutos una vez terminada la cena. No se trata de ejercicio físico en sentido estricto, sino de un movimiento suave y sostenido que desencadena una serie de respuestas biológicas con impacto directo sobre el insomnio y la ansiedad nocturna.

Los neurólogos recomiendan caminar entre 10 y 20 minutos después de cenar para mejorar la calidad del descanso nocturno (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mecanismo central tiene que ver con la insulina. Tras cada comida, los niveles de glucosa en sangre aumentan y el organismo libera esta hormona para regularlos. Cuando esos picos se repiten de forma sostenida sin actividad física, puede desarrollarse resistencia a su acción, una condición que trasciende la salud metabólica y también puede afectar al cerebro. Por ello, prevenir ese deterioro podría contribuir a preservar la salud cognitiva.

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El Dr. Fawad Mian, neurólogo certificado y fundador de la clínica médica Ascend Regenerative —ubicada en Denville, Nueva Jersey—, precisó: “La resistencia a la insulina daña muchas estructuras del cuerpo, incluidas las arterias que irrigan nuestro cerebro”. Asimismo, advirtió que mantener esos vasos en buen estado garantiza que el oxígeno y los nutrientes lleguen con fluidez al tejido cerebral.

Más allá del impacto vascular, una caminata vespertina también modifica la química del estrés. Mian indicó que el movimiento ligero reduce los niveles de cortisol, la hormona que el organismo libera en situaciones de alerta, y que cuando permanece elevada por la noche impide que el cerebro entre en un estado reparador. “Ayuda a desconectar la mente, evitando que te quedes pensando o mirando el reloj”, afirmó.

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Son esos dos mecanismos —la protección vascular y la reducción del cortisol— los que explican por qué un paseo breve tras la cena puede traducirse en una noche de mejor descanso.

La caminata nocturna reduce los niveles de cortisol y facilita un estado de relajación mental antes de acostarse (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer la caminata para potenciar sus efectos

Incorporar este hábito no requiere equipamiento, planificación compleja ni grandes esfuerzos. La revista sugiere tener en cuenta algunos criterios para potenciar sus efectos:

Ritmo tranquilo y duración moderada: 10 a 20 minutos a paso cómodo son suficientes para estabilizar la glucosa en sangre y bajar el cortisol. El objetivo no es sudar, sino darle al cuerpo un movimiento suave mientras procesa la digestión.

Evitar la alta intensidad. El ejercicio vigoroso cerca de la hora de dormir puede tener el efecto contrario: eleva el ritmo cardíaco y dispara el cortisol , lo que dificulta la conciliación del sueño. Un ritmo que permita mantener una conversación es el adecuado.

Dejar el teléfono en casa. La caminata nocturna puede funcionar también como un bloque sin pantallas. Navegar por redes sociales o consumir noticias en el horario previo al sueño mantiene el cerebro en estado de activación, lo que contrarresta los beneficios del paseo.

Adoptado como parte de la rutina nocturna, este hábito apunta a un doble objetivo: mejorar la calidad del sueño de forma inmediata y proteger la salud vascular del cerebro a largo plazo.