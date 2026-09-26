Salud

Cuatro ejercicios con polea para trabajar el pecho desde posiciones distintas

Un especialista en actividad física propone una secuencia que modifica la postura y trabaja un brazo por vez para sumar variantes al entrenamiento de pectorales

Primer plano del torso y brazo muscular de un hombre sosteniendo un agarre de polea metálico en un gimnasio con fondo borroso.
Raúl Notario propone una rutina de cuatro ejercicios con polea para trabajar el pectoral de manera unilateral. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las poleas suelen quedar relegadas frente a bancos, mancuernas y máquinas cuando el objetivo es trabajar el pecho.

Raúl Notario, graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y máster en Actividad Física y Salud, ordena esa alternativa a partir de una pregunta práctica: qué cambia en una rutina de pectorales cuando se modifica la posición del cuerpo y se trabaja un brazo por vez.

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El especialista presentó la secuencia en una nota de Sport Life y propone cuatro movimientos con polea que comparten tres series de 12 a 15 repeticiones por brazo.

Un hombre musculoso sin camisa, de piel clara y cabello oscuro, realiza un ejercicio de cable con los brazos extendidos en un gimnasio, con ventanas al fondo.
Las posturas seleccionadas en la rutina exigen la estabilidad del tronco y la participación de la zona media. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diferencia central de la rutina no está en acumular ejercicios sin criterio. Según explica Notario, el press con zancada, las aperturas de rodillas, el cierre unilateral y las elevaciones permiten trabajar el pectoral desde posiciones distintas, cada una con un énfasis diferente.

Las posturas elegidas, de acuerdo con el especialista, exigen estabilidad del tronco y suman la participación de otros grupos musculares para sostener cada trayectoria.

El press con zancada combina el empuje con una base estable de piernas

El primer ejercicio de la propuesta es el press de banca con zancada. Notario indica que el gesto de empuje se realiza mientras una pierna queda adelantada y se mantiene fija durante toda la ejecución.

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Esa postura sin desplazamiento permite sostener una base corporal estable mientras el brazo trabaja. Según el especialista, dicha colocación facilita el gesto y suma un componente de equilibrio dinámico.

Dos imágenes comparativas de un hombre que realiza un movimiento de brazo sostenido a una polea mientras mantiene una posición de zancada.
El press con zancada combina un gesto de empuje con una pierna adelantada para sostener una base corporal firme. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También vincula el ejercicio con la participación de los músculos que estabilizan la zona central del cuerpo, lo que en el ámbito del entrenamiento se conoce como zona media. La exigencia de controlar el tronco surge, en su explicación, de combinar una base fija con el trabajo de un solo brazo.

Notario propone expulsar el aire durante la extensión del brazo e inspirar durante la flexión. La pauta de volumen que indica para este primer movimiento es de tres series de 12 a 15 repeticiones con cada lado.

Las aperturas de rodillas cambian la base de apoyo y añaden exigencia al tronco

La segunda alternativa son las aperturas con un solo brazo desde la posición de rodillas. Notario describe que esa combinación demanda la intervención de los glúteos y de la musculatura de la parte baja de la espalda para conservar la postura a lo largo del recorrido.

Dos fotos en paralelo de una mujer arrodillada que realiza un movimiento con los agarres de una máquina de poleas.
Las aperturas de rodillas demandan la intervención de los glúteos, los oblicuos y la espalda baja para mantener el control postural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El especialista también menciona la participación del transverso abdominal, un músculo profundo del abdomen, y de los oblicuos, ubicados en los laterales de esa misma región.

En su explicación, estos grupos colaboran con el control que requiere apoyarse sobre las rodillas mientras se ejecuta la apertura con un solo brazo.

La ejecución por separado en cada brazo busca distribuir la carga de manera equilibrada entre ambos lados. Por eso, la indicación de repeticiones se expresa para cada uno y no como un total conjunto. El esquema es de tres series de 12 a 15 por lado.

El cierre unilateral prioriza un recorrido que cruza la línea media del abdomen

El tercer movimiento recibe el nombre de cierre unilateral. Notario señala que involucra las zonas lateral e inferior del pectoral, además de los deltoides, los músculos que recubren los hombros. La característica técnica que destaca es la dirección final del gesto.

Dos fotografías muestran a una mujer arrodillada en un gimnasio mientras tira del cable de una máquina de polea.
El cierre unilateral orienta el brazo más allá de la línea media del abdomen para trabajar las zonas inferior y lateral del pecho. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el especialista, el brazo debe terminar el movimiento más allá de la línea media del abdomen. Esa referencia permite distinguir al cierre unilateral de otros gestos de aproximación ejecutados delante del pecho, y es el elemento que Notario relaciona con el trabajo de las zonas del pectoral que describe.

El profesional también indica que los deltoides se desplazan dentro de su rango natural de movimiento durante la ejecución, y que el tronco debe mantenerse firme mientras el brazo completa el recorrido.

La carga de trabajo es la misma que en los ejercicios anteriores: tres series de 12 a 15 repeticiones con cada brazo. La continuidad en el volumen permite comparar los movimientos por sus posiciones y trayectorias, que son los elementos que varían dentro de la secuencia.

Las elevaciones con polea completan la rutina con foco en la parte superior del pecho

El cuarto ejercicio son las elevaciones con polea. Notario explica que esta variante apunta a la parte superior del pectoral, aunque compromete al conjunto de la musculatura del pecho. Ese énfasis es el aspecto que la distingue de los tres movimientos anteriores.

Dos fotografías de una mujer arrodillada que sujeta los agarres de una máquina de polea baja dentro de un gimnasio.
Las elevaciones con polea se dirigen a la parte superior del pectoral con los brazos extendidos durante todo el recorrido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Apoyar sobre las rodillas también es una alternativa válida para este ejercicio. Según el profesional, esa variante suma la participación de glúteos, abdomen y región lumbar en el control postural, y mantiene el criterio que atraviesa toda la rutina: las posturas elegidas exigen que el cuerpo se mantenga organizado durante la ejecución.

Notario detalla una indicación técnica específica para las elevaciones: los brazos no deben flexionarse en ninguna fase del movimiento. Esa condición define el gesto y lo diferencia de los ejercicios anteriores, en los que la atención se concentra en la zancada, la base sobre rodillas o la trayectoria más allá de la línea media del abdomen.

La rutina queda organizada en cuatro movimientos con una carga equivalente, con diferencias en la postura, la trayectoria y el énfasis que Notario atribuye a cada uno.

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