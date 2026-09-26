La soledad y el aislamiento pueden arrebatar años de vida saludable, según revela un amplio estudio

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VIERNES, 25 de septiembre de 2026 (HealthDay News) -- La soledad y el aislamiento social pueden costar a una persona hasta seis años de vida saludable, según un nuevo estudio.

La salud física y mental se resiente cuando las personas se sienten solas y se aislan, aunque en gran medida mantienen hábitos saludables, según informaron recientemente investigadores en la revista Nature Communications.

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Las dos condiciones son diferentes. El aislamiento social se refiere a tener pocas relaciones o a un contacto limitado con los demás, mientras que la soledad es un sentimiento angustiante causado por la falta de conexión significativa, según el Consejo Nacional de Envejecimiento.

En otras palabras, las personas pueden estar socialmente aisladas pero no sentirse solas si obtienen lo que necesitan de las conexiones que tienen.

Aproximadamente la mitad de todos los adultos estadounidenses están solos, y casi tantos se sienten socialmente aislados, según los investigadores en notas de fondo. Estas cifras dibujan un panorama sombrío para la salud futura de Estados Unidos.

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"En general, el estudio encontró que el aislamiento social y la soledad pueden tener un impacto significativo en la esperanza de vida libre de enfermedades", dijo el investigador principal Dr. Lu Qi . Es profesor en la Escuela de Salud Pública y Medicina Tropical de la Universidad de Tulane en Nueva Orleans.

"Esto incluye tanto enfermedades físicas como mentales", añadió Qi en un comunicado de prensa.

Los investigadores rastrearon a más de 277.000 personas de entre 40 y 69 años que entraron en el estudio libres de siete problemas de salud graves: diabetes, enfermedades cardíacas, enfermedades pulmonares, demencia, cáncer, depresión y ansiedad. Las personas participaron en el Biobanco del Reino Unido, un estudio sanitario a largo plazo en el Reino Unido.

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El equipo midió cómo la soledad y el aislamiento social afectaban al número de años libres de enfermedades que las personas podían esperar vivir, comenzando a los 50 años como punto de referencia.

Las mujeres con soledad y aislamiento social vivían una media 2,4 años menos libres de problemas físicos, mientras que los hombres vivían 1,7 años menos libres de enfermedades, según los resultados.

La salud mental se resintió aún peor. Las mujeres vivieron unos 3,7 años menos libres de trastornos mentales, y los hombres 5,8 años menos.

"Esto se reduce a las diferencias de género entre hombres y mujeres", dijo Qi. "Nuestra investigación encontró que los hombres son más susceptibles a verse afectados por la soledad. También sabemos que las mujeres tienden a vivir más que los hombres. Existen ventajas de género en ciertas enfermedades."

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Cabe destacar que un estilo de vida más saludable --dieta, ejercicio, sueño y no fumar-- redujo la pérdida de años libres de enfermedades vinculados al aislamiento social, pero no redujo significativamente los riesgos para la salud derivados de la soledad.

"Los hallazgos no me sorprendieron", concluyó Qi. "Estudios previos encontraron que el aislamiento social y la soledad están relacionados con la mortalidad, especialmente la prematura, y este estudio aporta evidencia adicional."

Más información

El Consejo Nacional sobre el Envejecimiento habla más sobre la soledad y el aislamiento social.

FUENTE: Universidad de Tulane, comunicado de prensa, 22 de septiembre de 2026