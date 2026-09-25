Comer en exceso: cómo reconocer los disparadores y recuperar una relación más saludable con la comida

La sobrealimentación frecuente no equivale por sí sola a un trastorno alimentario, pero puede instalarse como una respuesta al cansancio (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Comer en exceso puede ocurrir en situaciones puntuales, pero también puede instalarse como una respuesta automática ante el cansancio, el aburrimiento o determinadas rutinas. La sobrealimentación consiste en seguir comiendo aunque el cuerpo ya no registre hambre, una conducta frecuente que no equivale por sí sola a un trastorno alimentario.

La diferencia entre el hambre física y el impulso de comer no siempre resulta evidente. La velocidad de la ingesta, el tamaño de las porciones, las distracciones y el contexto emocional pueden interferir con las señales de apetito y saciedad. La Cleveland Clinic indicó que alimentarse más allá de la saciedad de forma ocasional puede provocar molestias digestivas transitorias, mientras que su repetición puede contribuir al aumento de peso y alterar la regulación del hambre.

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La alimentación atenta, la organización de las comidas y la identificación de los desencadenantes emocionales son estrategias que distintas instituciones proponen para abordar este hábito. De acuerdo con la British Heart Foundation, evitar llegar a las comidas con hambre excesiva y reconocer la saciedad con más tiempo pueden ayudar a ordenar la ingesta.

La producción prolongada de cortisol ante situaciones de estrés incrementa el impulso de comer y altera el peso corporal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo dejar de comer en exceso

La sobrealimentación se define por consumir alimentos después de haber alcanzado la sensación de estar satisfecho. La Cleveland Clinic explicó que puede resultar difícil advertir ese límite durante una comida, en especial cuando se come rápido o se realizan otras actividades al mismo tiempo. La institución señaló que el organismo utiliza señales hormonales para regular el hambre y que, tras comer, la leptina participa en la comunicación de saciedad.

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La percepción de plenitud no siempre aparece de inmediato. Según la British Heart Foundation, el cerebro puede tardar alrededor de 20 minutos en reconocer que el cuerpo está saciado. Por eso, terminar una comida rápidamente y servirse otra porción de forma inmediata puede impedir distinguir si persiste el hambre o si se trata de un impulso momentáneo.

Comer sin pantallas ni otras distracciones es una de las recomendaciones planteadas por la entidad británica. Masticar con calma, dejar los cubiertos entre bocados y prestar atención al sabor y la textura de los alimentos puede desacelerar el ritmo de la comida. Harvard también indicó que retirar los estímulos visuales y tecnológicos durante la ingesta puede favorecer una mayor atención sobre cuánto se come.

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El consumo de alimentos frente a pantallas y la velocidad en la ingesta dificultan la identificación de las señales de plenitud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro factor relevante es evitar períodos prolongados sin comer si ese patrón deriva en hambre intensa. La British Heart Foundation aclaró que el ayuno intermitente o la alimentación con horarios restringidos pueden resultar útiles para algunas personas, aunque no para todas. Para otras, mantener una pauta regular de comidas y colaciones puede ayudar a controlar el apetito y a reducir la probabilidad de comer con apuro o elegir alimentos por impulso.

La elección de los alimentos también puede influir en la sensación de saciedad. La institución británica mencionó opciones con proteínas y fibra, entre ellas pescado, pollo, yogur natural, legumbres, frutas, verduras, avena, pasta integral y arroz integral. La proteína es un nutriente presente en alimentos de origen animal y vegetal, mientras que la fibra forma parte de alimentos vegetales y no se digiere por completo.

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La planificación de las comidas puede ser útil en momentos en que la falta de tiempo favorece el pedido de comida preparada o el consumo de porciones mayores. La British Heart Foundation observó que las raciones de restaurantes y comidas para llevar suelen ser más abundantes. Preparar alternativas simples en casa permite anticipar situaciones en las que el cansancio o una agenda exigente pueden condicionar las decisiones alimentarias.

Restringir de manera absoluta alimentos apreciados tampoco aparece como una estrategia sostenible en las fuentes consultadas. Darles a ciertos productos un carácter excepcional puede volverlos más difíciles de moderar cuando se los consume. Incluirlos en cantidades acotadas dentro de una alimentación habitual puede evitar que la restricción se transforme en un episodio de ingesta excesiva.

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El estrés puede impulsar la alimentación emocional

Comer por estrés describe la ingesta motivada por emociones, y no necesariamente por una necesidad fisiológica de energía. La Mayo Clinic explicó que las tensiones, la ira, el miedo, el aburrimiento, la tristeza y la soledad pueden llevar a buscar comida como una forma de alivio temporal o distracción. El resultado puede convertirse en un ciclo: una emoción desagradable impulsa a comer, luego aparece malestar por haber comido de más y esa incomodidad puede volver a activar el mismo comportamiento.

El estrés puede conducir a alimentarse en exceso (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relación incluye componentes psicológicos y físicos. Johns Hopkins Medicine señaló que, ante eventos estresantes, el organismo libera cortisol, una hormona vinculada con la respuesta de protección frente al estrés. Cuando sus niveles se sostienen durante períodos prolongados, la institución indicó que puede aumentar la ingesta de alimentos y favorecer cambios en el peso corporal.

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Identificar qué sucede antes de comer puede ayudar a distinguir el hambre física del hambre emocional. La Mayo Clinic recomendó llevar un registro de qué se come, en qué cantidad, en qué horario, con qué nivel de hambre y con qué estado de ánimo. Ese seguimiento puede mostrar si ciertos episodios se relacionan con conflictos, fatiga, presiones económicas, problemas de salud o aburrimiento.

Cuando aparece un antojo después de haber comido recientemente, la clínica sugirió hacer una pausa antes de responder con alimentos. La pausa consciente consiste en demorar unos minutos la decisión de comer y revisar si hay señales físicas de hambre. Johns Hopkins Medicine propuso aprovechar ese intervalo para caminar, estirarse u otra actividad que interrumpa la respuesta automática asociada al estrés.

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La Mayo Clinic mencionó técnicas de manejo del estrés, como yoga, meditación o respiración profunda, además de actividades para afrontar el aburrimiento, como escuchar música, leer, mirar una película o conversar con alguien de confianza. Estas acciones no eliminan por sí mismas las emociones difíciles, pero pueden separar el malestar del impulso inmediato de comer.

La consulta profesional es importante cuando la conducta genera sufrimiento significativo, vergüenza intensa, secretismo o sensación de pérdida de control. La British Heart Foundation recomendó buscar orientación médica si la sobrealimentación afecta de manera importante la salud física o la vida cotidiana.

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