Salud

Por qué puede faltar el aire al correr y cuándo conviene consultar con un especialista

Desde intensidad excesiva hasta afecciones respiratorias pueden ser las responsables de la sensación de ahogo durante el entrenamiento. Cómo reconocer las señales de alerta permite actuar a tiempo y con seguridad

Un hombre y una mujer se inclinan con las manos en las rodillas, con vapor saliendo de sus bocas, tras hacer ejercicio en un parque al atardecer.
La intensidad excesiva del esfuerzo y la falta de adaptación física constituyen las causas principales de la falta de aire al correr (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Cuando correr se convierte en una lucha por tomar aire, la causa más frecuente suele estar en la intensidad del esfuerzo y en la falta de adaptación. Sin embargo, la falta de aire al correr también puede requerir una evaluación médica si es persistente, aparece a baja intensidad o se acompaña de otros síntomas.

La respiración se acelera de forma natural durante una carrera porque los músculos demandan más oxígeno y producen más dióxido de carbono. El corazón aumenta el bombeo de sangre y los pulmones deben responder a ese cambio. La incomodidad aparece cuando la exigencia supera la capacidad aeróbica disponible en ese momento.

PUBLICIDAD

Según explicó SportLife, esta sensación es habitual en personas que comienzan a entrenar, retoman la actividad después de una pausa o intentan mantener un ritmo demasiado alto para su condición actual.

El cuerpo necesita semanas para adaptarse a la carrera

Correr no depende solo de tener fuerza en las piernas. El sistema cardiovascular, los músculos respiratorios y el metabolismo deben acostumbrarse al aumento sostenido de la demanda de energía. Durante las primeras semanas, incluso un trote lento puede elevar mucho la frecuencia respiratoria.

La mejora llega con la práctica regular y una progresión controlada. Alternar carrera y caminata permite acumular tiempo de entrenamiento sin convertir cada salida en un esfuerzo excesivo. Por ejemplo, una persona que todavía no puede correr media hora seguida puede combinar bloques cortos de trote con pausas caminando y reducir esas pausas de manera gradual.

PUBLICIDAD

Hombre sonriente corriendo por un sendero de tierra en un parque con una superposición de pulmones rojos brillantes en su pecho. Hay gente en el fondo.
Los músculos respiratorios requieren adaptación frente al incremento en la exigencia energética (Imagen Ilustrativa Infobae)

El objetivo inicial no debe ser alcanzar una velocidad determinada, sino construir una base que permita sostener el ejercicio con una respiración más estable. Con el paso del tiempo, el organismo transporta y utiliza el oxígeno con mayor eficiencia.

Un ritmo elevado puede llevar rápido al agotamiento

Muchas personas interpretan como fácil un paso que pueden sostener apenas unos minutos. Esa confusión suele explicar por qué aparece el jadeo al principio de una salida. A mayor velocidad, los músculos requieren más energía en menos tiempo y la ventilación aumenta para cubrir esa necesidad.

Cuando el esfuerzo se acerca al umbral anaeróbico, la respiración se vuelve más difícil de controlar y mantener una conversación resulta complicado. También es habitual que las piernas se sientan pesadas. No implica necesariamente un problema de salud: puede indicar que la sesión se realiza a una intensidad alta.

Una referencia práctica es la prueba de conversación. En un entrenamiento suave, la persona debería poder hablar en frases relativamente completas. Si apenas logra pronunciar unas pocas palabras, conviene bajar el ritmo o intercalar caminatas. Correr despacio también desarrolla la capacidad aeróbica y prepara al cuerpo para aumentar la velocidad más adelante.

El calentamiento reduce el cambio brusco entre reposo y esfuerzo

(Imagen ilustrativa Infobae)
Una rutina previa de cinco a diez minutos combina caminata rápida, trote suave y movilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pasar de estar quieto a correr rápido exige una respuesta inmediata del sistema respiratorio y cardiovascular. Por eso, un calentamiento progresivo puede facilitar la transición, sobre todo en quienes sienten opresión en el pecho, tos o dificultad para respirar durante el ejercicio.

Una rutina de entre cinco y diez minutos puede incluir caminata rápida, trote muy suave y movimientos dinámicos, como zancadas o ejercicios de movilidad. El propósito es elevar la intensidad de manera escalonada antes de iniciar la parte principal del entrenamiento.

Las condiciones ambientales también influyen. El aire frío y seco puede irritar las vías respiratorias en algunas personas, mientras que el polen y otros alérgenos pueden agravar los síntomas en épocas específicas. Cubrir parcialmente nariz y boca con una prenda puede ayudar a templar el aire inspirado durante las jornadas frías.

El asma inducida por ejercicio exige un diagnóstico objetivo

Según Mayo Clinic, la dificultad respiratoria recurrente no siempre se explica por el estado físico: la broncoconstricción inducida por el ejercicio puede provocar falta de aire, silbidos, tos u opresión torácica durante o después de correr. Puede presentarse tanto en personas con asma como en quienes no tienen un diagnóstico previo.

Una revisión publicada en PubMed Central señala que el ejercicio, los cambios de temperatura, los alérgenos y los contaminantes pueden aumentar la sensibilidad de las vías respiratorias en deportistas. La investigación remarca que las pruebas de función pulmonar en reposo pueden ser normales, por lo que el diagnóstico requiere estudios específicos de provocación o ejercicio, además de la valoración clínica.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las pruebas en reposo pueden ser normales, por lo que el diagnóstico de asma por ejercicio exige estudios de provocación o esfuerzo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calentamiento y la identificación de desencadenantes forman parte de las medidas no farmacológicas. Si existe un diagnóstico de asma, el tratamiento debe estar indicado y supervisado por un profesional de salud. La revisión advierte que los broncodilatadores de acción corta no deberían utilizarse como único tratamiento de control.

La anemia y otros trastornos también pueden causar disnea

De acuerdo con Mayo Clinic, la falta de hierro y la anemia pueden afectar el transporte de oxígeno hacia los músculos, por lo que correr puede sentirse desproporcionadamente difícil incluso a un ritmo bajo. Una caída repentina del rendimiento, cansancio inusual o sensación de ahogo en entrenamientos antes tolerables justifican una consulta médica.

También hay alteraciones de las vías respiratorias o de la laringe que pueden dificultar el paso del aire durante el esfuerzo. Por eso, una falta de aire intensa, frecuente o fuera de proporción con el entrenamiento no debe ignorarse.

Las señales de alerta que requieren atención médica, según Mayo Clinic, incluyen dolor u opresión en el pecho, mareos, desmayos, silbidos persistentes o dificultad respiratoria fuera del ejercicio. Ante cualquiera de estas situaciones, corresponde suspender la actividad y buscar atención médica.

La adaptación a la carrera requiere constancia y una progresión adecuada. Bajar la velocidad, caminar cuando sea necesario y respetar el calentamiento permite que el entrenamiento construya resistencia sin transformar cada salida en una lucha por recuperar el aire.

Temas Relacionados

Falta de aireCorrerPubMed CentralSportLifeNewsroom BUEMagazines

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ruido rosa al dormir: qué es, cómo funciona y qué efectos tiene en el descanso

Científicos del MIT comprobaron que sonidos breves, emitidos en un instante determinado, incrementaron el flujo de un fluido cerebral en voluntarios durante siestas controladas dentro de un escáner

Ruido rosa al dormir: qué es, cómo funciona y qué efectos tiene en el descanso

Cómo realizar el método 6-12-25, que combina fuerza, volumen y resistencia en una misma rutina

La propuesta concentra distintos estímulos de repeticiones para una misma zona corporal en una sola secuencia de ejercicios. Requiere ajustar pesos, pausas, frecuencia semanal y alimentación para sostener el progreso muscular en el tiempo

Cómo realizar el método 6-12-25, que combina fuerza, volumen y resistencia en una misma rutina

Agua con o sin gas: qué conviene beber según la duración y la intensidad del entrenamiento

Especialistas compararon cuatro bebidas distintas tras sesiones de ejercicio moderado y encontraron que la diferencia entre ambas opciones no está en la absorción. Por qué los expertos aseguran que se trata de una elección individual

Agua con o sin gas: qué conviene beber según la duración y la intensidad del entrenamiento

Cuáles son los 7 alimentos que una nutricionista recomienda para fortalecer la microbiota

Christina Manian, especialista consultada por Real Simple, detalló las estrategias asociadas con una composición bacteriana intestinal más saludable y advirtió qué comidas pueden alterar este equilibrio

Cuáles son los 7 alimentos que una nutricionista recomienda para fortalecer la microbiota

Comer en exceso: cómo reconocer los disparadores y recuperar una relación más saludable con la comida

Distintos factores cotidianos pueden dificultar la percepción de saciedad y favorecer episodios que requieren una mirada atenta sobre sus causas. Qué tener en cuenta

Comer en exceso: cómo reconocer los disparadores y recuperar una relación más saludable con la comida

DEPORTES

Antes de la clasificación, Franco Colapinto culminó 10° la última práctica libre del Gran Premio de Bakú

Antes de la clasificación, Franco Colapinto culminó 10° la última práctica libre del Gran Premio de Bakú

El medallero de los Juegos Suramericanos: la pelea entre Argentina y Colombia por el 2° lugar y cuáles son los deportes clave en la definición

Magic Johnson recordó la mentalidad que marcó a los Lakers: “El Showtime no era solo un apodo, era una filosofía”

De Lionel Messi a Cristiano Ronaldo y Zinedine Zidane, el pádel conquista el mundo del fútbol con una lista que no para de crecer

Polémica en la selección de Brasil por la reacción de los jugadores al ritual aborigen de bienvenida en Australia

TELESHOW

Sofía Gonet habló sobre su custodia policial y contó cómo se adaptó a la rutina: “Voy al baño y hay un seguridad”

Sofía Gonet habló sobre su custodia policial y contó cómo se adaptó a la rutina: “Voy al baño y hay un seguridad”

Leticia Siciliani contó cómo conquistó a su novia y fue tajante sobre el matrimonio: "Estoy re comprometida"

Mauricio Guirao, exfinalista de Gran Hermano, reveló el difícil momento que vive: “Tuve que quedar internado de urgencia”

Así fue la aparición de La Joaqui en Popstars: de su parecido con Ángela Torres a su mensaje para las participantes

Luck Ra reveló los mensajes que Tiago PZK le envió tras su ruptura de La Joaqui: “Gordito, todo va a estar bien”

INFOBAE AMÉRICA

Zelensky afirmó que Trump ya tomó la decisión: “Ucrania recibirá las licencias para la producción de misiles Patriot”

Zelensky afirmó que Trump ya tomó la decisión: “Ucrania recibirá las licencias para la producción de misiles Patriot”

Entre pelos y ecosistemas: así son las primeras arañas de mar descritas en Canadá tras casi un siglo

El director de Coyote vs. ACME revela el secreto detrás de la conexión con los cortos clásicos de los Looney Tunes

Cómo realizar el método 6-12-25, que combina fuerza, volumen y resistencia en una misma rutina

Grecia reclamó ante la ONU defender la libre de navegación frente al aumento de las tensiones geopolíticas