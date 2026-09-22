Niebla mental: qué factores revisar antes de atribuirla a la alimentación

Mark Hyman explicó en el podcast Office Hours que la niebla mental puede vincularse con la alimentación, el intestino y distintos desencadenantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La niebla mental puede sentirse como dificultad para concentrarse, olvidos, lentitud para pensar o problemas para encontrar palabras. En un episodio de su pódcast Office Hours, el médico Mark Hyman planteó que la alimentación, el alcohol y el estado del intestino pueden influir en esos síntomas. Sin embargo, las dificultades cognitivas pasajeras también pueden asociarse con falta de descanso, estrés o problemas de salud.

El médico sostuvo que la niebla mental no debe atribuirse de forma automática al envejecimiento, sino entenderse como un síntoma (YouTube/@drmarkhyman)

La niebla mental no constituye un diagnóstico ni debe considerarse una consecuencia inevitable de la edad. La Cleveland Clinic la describe como un conjunto de síntomas que puede aparecer después de una enfermedad, como efecto de medicamentos o junto con distintas condiciones médicas.

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La falta de sueño, la ansiedad, la depresión, los cambios hormonales, la diabetes, los episodios de glucosa baja, la nutrición insuficiente y el COVID-19 prolongado figuran entre los posibles factores.

Mark Hyman propuso revisar hábitos y alimentos

En el episodio Office Hours: 5 Foods That Are Making Your Brain Fog Worse, difundido el 14 de septiembre, Hyman sostuvo que la niebla mental puede reflejar factores que van más allá del cerebro. Mencionó la calidad del sueño, el estrés, la deshidratación, carencias nutricionales, cambios hormonales, medicamentos y variaciones de glucosa.

Hyman señaló que el poco descanso, el estrés, la deshidratación, las carencias nutricionales, los cambios hormonales, las toxinas, la glucosa y algunos medicamentos pueden influir en la niebla mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

El médico también puso el foco en la relación entre aparato digestivo, sistema inmunitario, metabolismo y cerebro. Explicó que el microbioma, formado por microorganismos presentes en el intestino, participa en procesos digestivos e inmunitarios. A partir de ese enfoque, propuso revisar si algunos productos consumidos de forma habitual coinciden con fatiga o dificultad para concentrarse.

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Su lista incluyó alimentos ultraprocesados, alcohol, edulcorantes artificiales, lácteos y gluten. Hyman planteó que esos grupos pueden afectar de modo diferente a cada persona, aunque sus recomendaciones no constituyen una guía diagnóstica general ni permiten establecer por sí solas la causa de una alteración cognitiva.

La relación entre intestino y cerebro, con la intervención del nervio vago y el microbioma, ocupó un lugar central en la explicación sobre la niebla mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

El descanso y los medicamentos pueden aportar más pistas

Dormir pocas horas, despertarse de forma frecuente o no sentirse descansado al levantarse puede afectar la memoria, la atención y la capacidad para organizar tareas. El estrés sostenido también puede dificultar la concentración, sobre todo si se acompaña de ansiedad, cansancio o sobrecarga laboral y familiar.

Los medicamentos merecen una revisión clínica. Algunos antihistamínicos, sedantes, fármacos para dormir, analgésicos y tratamientos oncológicos pueden provocar somnolencia o afectar la atención. No se debe suspender ningún tratamiento por cuenta propia, pero es útil llevar a una consulta la lista completa de medicamentos, suplementos y productos de venta libre.

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También conviene valorar anemia, déficit de hierro o vitamina B12, alteraciones de la tiroides y cambios en la glucosa. Estas condiciones pueden causar fatiga, sensación de agotamiento y menor claridad mental, por lo que requieren estudios y tratamientos específicos.

Ultraprocesados, alcohol y edulcorantes requieren contexto

La alimentación forma parte de los hábitos que pueden influir en la energía diaria. Una dieta con predominio de productos ultraprocesados puede desplazar alimentos con fibra, proteínas, vitaminas y minerales. También puede favorecer comidas con alto contenido de azúcares y harinas refinadas, que algunas personas asocian con cansancio posterior.

Hyman afirmó que un deterioro del revestimiento intestinal puede favorecer una reacción inflamatoria que afecte la concentración y la memoria (Imagen Ilustrativa Infobae)

El alcohol puede afectar la calidad del sueño y, al día siguiente, reducir la atención o aumentar la fatiga. Ese efecto no implica que toda sensación de niebla mental provenga del consumo de bebidas alcohólicas, aunque resulta razonable revisar el patrón de consumo si los síntomas aparecen después de beber.

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Los ultraprocesados y el alcohol integraron la lista de factores que, según Hyman, pueden alterar el microbioma, la glucosa, el sueño y la claridad mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hyman también mencionó la sucralosa y la sacarina. La relación entre edulcorantes no azucarados, microbioma y control de glucosa sigue bajo investigación y los resultados no son uniformes. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda no utilizar estos productos como estrategia principal para controlar el peso o prevenir enfermedades crónicas, pero esa recomendación no establece que provoquen niebla mental.

No conviene retirar gluten o lácteos sin una evaluación previa

Hyman sugirió que algunas personas pueden detectar sensibilidades mediante una eliminación temporal de alimentos seguida de una reintroducción ordenada. Esa estrategia puede tener aplicaciones en situaciones específicas, pero no debería realizarse sin orientación profesional, sobre todo cuando implica excluir grupos alimentarios relevantes.

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El gluten exige una precaución adicional. Si existe sospecha de enfermedad celíaca, no conviene iniciar una dieta libre de gluten antes de consultar. El Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales de Estados Unidos advierte que dejar de consumirlo antes de los análisis puede alterar los resultados y dificultar el diagnóstico.

Sobre el gluten, Mark Hyman recordó que las personas con enfermedad celíaca deben evitarlo y recomendó retirar alimentos sospechosos durante tres o cuatro semanas para detectar sensibilidades (Freepik)

La enfermedad celíaca, la alergia al trigo y la sensibilidad al gluten no celíaca son cuadros diferentes. La intolerancia a la lactosa y las reacciones a proteínas de la leche también requieren evaluaciones específicas. Retirar lácteos o gluten sin planificación puede reducir la ingesta de calcio, hierro, fibra u otros nutrientes.

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La Academia de Nutrición y Dietética recomienda que las dietas de eliminación sean temporales y supervisadas por profesionales que puedan prevenir déficits nutricionales.

Cuándo buscar atención médica

Una consulta es recomendable si los síntomas duran varias semanas, empeoran o interfieren con el trabajo, el estudio, los vínculos o las actividades habituales. También si aparecen junto con fatiga intensa, cambios de ánimo, trastornos del sueño, pérdida de peso involuntaria, problemas digestivos persistentes o modificaciones recientes de la medicación.

La atención urgente es necesaria si la confusión comienza de forma repentina o se acompaña de dificultad para hablar, debilidad en un lado del cuerpo, alteraciones visuales, desmayo, convulsiones, dolor de cabeza intenso o falta de coordinación.

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