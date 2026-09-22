Quién es Pablo Di Liscia, el nuevo Secretario Nacional de Discapacidad

Di Liscia presidió IOMA entre 2017 y 2019, cuando la obra social bonaerense tenía más de 2,2 millones de afiliados

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Pablo Di Liscia fue designado secretario nacional de Discapacidad en reemplazo de Alejandro Vilches, quien renunció por motivos personales, en medio de la discusión sobre las partidas previstas para el área en el Presupuesto 2027. El nombramiento fue confirmado por Infobae.

Di Liscia presidió el Instituto de Obra Médico Asistencial de la provincia de Buenos Aires, IOMA, entre 2017 y 2019, cuando la entidad tenía más de 2,2 millones de afiliados. Antes de asumir en el organismo bonaerense, ocupó distintos cargos en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

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La gestión sanitaria y los objetivos en Discapacidad

La política de discapacidad abarca el acceso a la salud, la accesibilidad, el transporte, la educación, la inserción laboral, la protección social, la autonomía personal y la participación plena en la comunidad. Esa amplitud exige coordinación entre organismos estatales con competencias específicas.

El nuevo secretario tendrá como prioridades mejorar el acceso de las personas con discapacidad a las prestaciones, reforzar los controles de gestión y administrar los recursos de forma eficiente. También continuará la auditoría sobre las pensiones por invalidez laboral para detectar irregularidades y posibles fraudes, según fuentes del Ministerio de Salud.

Su recorrido en la Ciudad de Buenos Aires incluyó funciones como asesor en el equipo de la Jefatura de Gabinete de Ministros, de acuerdo con su perfil de LinkedIn. Entre diciembre de 2015 y noviembre de 2017 fue subsecretario de Higiene Urbana.

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El nombramiento de Di Liscia ocurre en medio del debate por las partidas de Discapacidad en el Presupuesto 2027

También se desempeñó como director general de Control de Gestión entre diciembre de 2011 y diciembre de 2015, y como director general de Reforma Administrativa desde septiembre de 2010 hasta diciembre de 2011. En su perfil profesional se define como un ejecutivo con más de 30 años de experiencia en dirección, gestión operativa, transformación organizacional, desarrollo comercial e innovación tecnológica.

Además de su paso por la administración pública, acumuló más de 20 años de experiencia ejecutiva en el sector privado. Trabajó en consultoría y gestión para acompañar a directorios empresariales en procesos de mejora organizacional y cambio interno.

Di Liscia también participó en la administración, la gestión y las ventas de una pequeña y mediana empresa familiar del sector alimenticio, dedicada a elaborar y comercializar pastas, panificados y otras especialidades. Su llegada a la Secretaría se produce después de la renuncia de Alejandro Vilches, presentada el lunes 21 de septiembre.

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Alejandro Vilches presentó su renuncia esta semana

El Presupuesto 2027 y la tensión por las prestaciones

La salida de Vilches ocurrió durante el debate interno que generó el Presupuesto 2027 enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso. Las previsiones para el año próximo expusieron nuevos ajustes en el área, cuestionados por la oposición y por sectores del oficialismo que afirmaron no haber sido informados de esas decisiones.

La senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en el Senado, encabezó las críticas dentro del espacio oficialista. Ante ese escenario, el Gobierno admitió que podría revisar las previsiones presupuestarias vinculadas con Discapacidad.

El oficialismo en la Cámara de Diputados trabaja, además, en un proyecto para reemplazar la ley de emergencia sancionada durante el actual período. La discusión involucra aspectos sanitarios, legislativos, educativos, de transporte y de protección social.

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El organismo rector de las políticas de discapacidad no se originó dentro del Ministerio de Salud y mantiene vínculos de trabajo con entidades estatales y sociales vinculadas con la materia. Tras su incorporación a esa cartera, la Secretaría preservó esa modalidad de articulación.

El Ministerio de Salud interviene en los asuntos que corresponden a sus atribuciones y emite opiniones técnicas cuando se le requieren. La definición de las políticas públicas del sector, sin embargo, requiere una coordinación interministerial por la diversidad de derechos involucrados.

Vilches organizó una evaluación para más de 200 aspirantes a residencias médicas

Vilches había asumido al frente del organismo luego de que el Gobierno dispusiera la salida de Diego Spagnuolo. La decisión se tomó tras la filtración de audios en los que presuntamente se exponían maniobras irregulares relacionadas con la adquisición de medicamentos y servicios.

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Su designación también se había producido durante protestas de familias de personas con discapacidad, que cuestionaban los recortes y el ajuste presupuestario en el sector. En los últimos días, la actriz Valentina Bassi advirtió sobre las consecuencias que podrían tener los cambios contemplados en el Presupuesto 2027.

Bassi, madre de un adolescente con autismo, cuestionó una posible modificación del nomenclador de prestaciones durante una entrevista en Radio con Vos. La actriz sostuvo que el cambio podría afectar la ley de emergencia en discapacidad aprobada en 2025 y afirmó: “Es letal la desregulación del nomenclador”.

La intérprete defendió el sistema vigente porque permite que las personas con discapacidad accedan a terapias y escuelas especiales sin que sus posibilidades dependan de sus ingresos o de la cobertura médica. “Una persona que no tiene un mango tiene el mismo derecho de acceder a las terapias, o a las escuelas especiales que el que tiene una prepaga premium”, expresó.

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