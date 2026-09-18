Salud

13 alimentos que pueden ayudar a cubrir las necesidades diarias de vitamina B12

Especialistas explican por qué este micronutriente interviene en la formación de glóbulos rojos y el funcionamiento neurológico

Frasco de vidrio ámbar con etiqueta de Vitamina B12 y cuatro cápsulas blancas sobre una superficie gris pintada en acuarela.
La vitamina B12 participa en la formación de glóbulos rojos, el funcionamiento neurológico y la síntesis de ADN. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La vitamina B12 participa en la formación de glóbulos rojos, el funcionamiento del sistema nervioso y la síntesis de ADN. Una alimentación variada permite incorporarla, aunque las fuentes y las cantidades cambian según el alimento.

La Oficina de Suplementos Dietéticos de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH) señala que la B12 aparece de manera natural en alimentos de origen animal; los vegetales solo la aportan cuando están fortificados. Para adultos, el organismo establece una recomendación de 2,4 microgramos diarios, que asciende a 2,6 durante el embarazo y a 2,8 en la lactancia, según su ficha informativa.

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Infografía con ilustraciones y datos en texto sobre las fuentes alimentarias, funciones del organismo y recomendaciones diarias de vitamina B12.
Los alimentos de origen animal y los productos fortificados ofrecen distintas cantidades de vitamina B12. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) fija una ingesta adecuada de 4 microgramos al día para adultos, 4,5 en embarazo y 5 durante lactancia en su dictamen científico sobre cobalamina.

En la selección difundida por Vogue, la nutricionista Lauren Manaker destacó la conveniencia de priorizar alimentos completos. Samantha Dieras, directora de servicios de nutrición ambulatoria de Mount Sinai Hospital, explicó que la vitamina interviene en la función nerviosa, producción de células sanguíneas, metabolismo y ADN. Amy Shapiro, dietista registrada, añadió que se mantiene relativamente estable al cocinarla.

1. Almejas

Primer plano de un plato blanco con almejas cocidas, algunas abiertas, decoradas con una rodaja de limón y perejil picado sobre una mesa de madera.
Las almejas cocidas concentran una de las mayores cantidades de vitamina B12 y también aportan hierro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las almejas cocidas figuran entre las fuentes con mayor concentración: una porción de 85 gramos contiene 17 microgramos, de acuerdo con los datos del NIH para profesionales. También aportan hierro.

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2. Hígado de res

Primer plano de rebanadas de hígado de res humeante, sal marina y una ramita de romero fresco sobre un plato blanco, con fondo oscuro.
El hígado de res ofrece una elevada concentración de vitamina B12 en una porción de 85 gramos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una porción de 85 gramos de hígado de res cocido aporta 70,7 microgramos de B12. El mismo registro del NIH lo sitúa entre los alimentos de mayor contenido del nutriente.

3. Salmón

Plato blanco con salmón, arroz integral, espárragos, espinacas y tomates cherry. Se observa aceite de oliva y una vela tenue al fondo.
El salmón aporta vitamina B12 y omega-3 como parte de una alimentación variada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una porción de 85 gramos de salmón atlántico cocido contiene 2,6 microgramos. Manaker lo incluyó por su aporte de B12 y omega-3.

4. Trucha

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La trucha combina vitamina B12 y omega-3, aunque su aporte depende de la especie y la preparación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La trucha aparece en la lista original como otra fuente de B12 y omega-3. El contenido nutricional puede variar según la especie, la porción y la preparación.

5. Atún enlatado

Lata de atún metálica abierta con la tapa levantada y el anillo de apertura visible, conteniendo trozos de atún en aceite sobre una superficie de madera.
El atún claro enlatado proporciona vitamina B12 y puede incorporarse en distintas comidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para 85 gramos de atún claro enlatado en agua, la tabla del NIH registra 2,5 microgramos. Es una de las opciones de pescado mencionadas por Manaker.

6. Huevo

Varios huevos blancos y marrones colocados sobre una mesa de madera. Algunos están dentro de un tazón de madera, otros están esparcidos cerca. Fondo de cocina.
El huevo cocido contiene vitamina B12 en la yema y la clara, aunque en cantidades moderadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un huevo grande cocido aporta 0,5 microgramos. El nutriente está presente en la yema y la clara, aunque en una cantidad menor que en pescados, vísceras o moluscos.

7. Leche

Un vaso de vidrio con leche fría y gotas de condensación sobre una mesa de madera, junto a una jarra de cerámica blanca y una ventana.
La leche aporta vitamina B12, proteínas y calcio en una porción cotidiana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una taza de leche con 2% de materia grasa contiene 1,3 microgramos, según el NIH. La selección citada mencionó la leche como una fuente que además aporta proteínas y calcio.

8. Yogur natural

Cuenco de yogur griego con frambuesas, arándanos, moras y semillas de chía; almendras, nueces y tela verde sobre mesa de madera clara.
El yogur natural sin grasa ofrece vitamina B12 dentro de una opción láctea de consumo habitual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un envase de 170 gramos de yogur natural sin grasa contiene 1 microgramo de vitamina B12. La cifra corresponde a la porción detallada por los Institutos Nacionales de Salud.

9. Sardinas

Primer plano de cuatro sardinas enteras a la plancha, sazonadas con sal y hierbas, junto a medio limón en un plato blanco sobre madera.
Las sardinas en conserva contienen vitamina B12, calcio y omega-3, según la presentación consumida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las sardinas en conserva integran el listado de alimentos propuesto por Vogue. Manaker señaló que también contienen calcio y omega-3, aunque el aporte de B12 depende de la presentación y de la cantidad consumida.

10. Carne vacuna magra

Un plato cerámico con un trozo de carne asada, un huevo frito, láminas de palta, zanahorias y papas sobre una mesa de madera.
La carne vacuna magra aporta vitamina B12, hierro y proteínas en una porción de 85 gramos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una porción de 85 gramos de carne vacuna molida, con 85% de carne magra, aporta 2,4 microgramos. El hierro y las proteínas también forman parte de su composición nutricional.

11. Levadura nutricional

Levadura de cerveza en forma de polvo, rica en vitaminas del complejo B y utilizada en alimentos saludables. – (Imagen Ilustrativa Infobae)
La levadura nutricional fortificada puede proporcionar cantidades elevadas de vitamina B12, según la etiqueta del producto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La levadura nutricional puede aportar entre 8,3 y 24 microgramos por unos 30 gramos cuando está fortificada. El NIH recomienda verificar la etiqueta, porque los alimentos vegetales no contienen B12 naturalmente.

12. Pollo y pavo

Un cuarto de pollo asado en un plato beige, el resto del pollo asado en una tabla de madera con rodajas de limón y ramitas de romero.
El pollo y el pavo contienen vitamina B12 y pueden incorporarse a diferentes preparaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La carne de pavo asada registra 0,3 microgramos por 85 gramos. Shapiro incluyó al pollo y al pavo entre las opciones para sumar el nutriente a las comidas.

13. Nori

Unos palillos de madera sostienen una lámina cuadrada de alga nori sobre una pila de algas en una tabla de madera.
El alga nori requiere fortificación para aportar vitamina B12, ya que los vegetales no la contienen de forma natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lista original incluyó el alga nori, pero la información del NIH establece que los alimentos vegetales no aportan B12 de forma natural. Por eso, quienes siguen dietas veganas deben comprobar si un producto está fortificado y consultar a un profesional antes de recurrir a suplementos.

La deficiencia puede asociarse con cansancio, debilidad, hormigueo o alteraciones del equilibrio, aunque esos signos también pueden tener otras causas. Dieras y Shapiro recomendaron confirmar la situación con evaluación médica y análisis de sangre, en especial ante problemas de absorción o cambios en la dieta.

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