Salud

El uso de probióticos aumenta en EE. UU., pero no mejora en los hábitos de alimentación saludables para el intestino

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VIERNES, 11 de septiembre de 2026 (HealthDay News) -- El uso de suplementos probióticos se ha disparado en Estados Unidos, pero la búsqueda de un sistema digestivo sano por parte de las personas aún no se extiende a su dieta diaria, según un nuevo estudio.

Los probióticos aumentaron un 287% entre adultos estadounidenses entre 2009 y 2023, y un 786% entre los menores de 20 años, según informaron los investigadores el 7 de septiembre en la revista Clinical Gastroenterology and Hepatology.

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Pero esas mismas personas no aumentaron su ingesta de fibra, que actúa como combustible para los microbios intestinales, según los investigadores.

Del mismo modo, el consumo medio de alimentos ricos en microbios saludables --yogur o kombucha, por ejemplo-- aumentó solo ligeramente, según el estudio.

"Sabemos que el uso de suplementos probióticos está aumentando en todas las edades, pero es la primera vez que lo analizamos detenidamente en relación con otros comportamientos de salud centrados en el microbioma", dijo la investigadora principal , la Dra. Kira Newman , en un comunicado de prensa. Es profesora asistente clínica de medicina interna en la Facultad de Medicina de la Universidad de Michigan.

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"La fibra dietética y los productos frescos tienen beneficios bien establecidos para la salud del microbioma intestinal", dijo Newman. "Sin embargo, nuestros hallazgos sugieren que la gente no está haciendo cambios en lo que come, aunque cada vez más preocupados están lo suficiente por su microbioma como para tomar un suplemento probiótico."

Para el estudio, los investigadores analizaron datos de siete rondas de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, un estudio federal regular sobre la dieta y salud de los estadounidenses. Los datos se publicaron entre 2009 y 2023.

Los resultados mostraron que la proporción de adultos de 20 años o más que tomaban probióticos aumentó del 1,8% a casi el 7% durante ese periodo, y del 0,6% al 5,6% entre los menores de 20 años.

Sin embargo, también hubo una pequeña pero significativa disminución en la ingesta de fibra y un aumento mínimo en la ingesta media de alimentos ricos en microbios.

Las personas podrían ver los probióticos como una alternativa a hábitos alimenticios saludables o a una dieta de alta calidad, lo que podría costar su salud a largo plazo, según los investigadores.

"Una dieta con abundantes verduras, frutas, legumbres y cereales integrales aporta no solo fibra, sino también una gran cantidad de otras vitaminas, minerales y compuestos de origen vegetal beneficiosos", dijo Newman. "Esto ayuda a apoyar una amplia gama de microbios intestinales beneficiosos.

"Los suplementos prebióticos por sí solos no contienen la misma variedad ni riqueza. Es como elegir un color de un arcoíris", dijo.

Más información

La Clínica Mayo tiene más información sobre probióticos y prebióticos.

FUENTES: Comunicado de prensa de la Universidad de Michigan, 8 de septiembre de 2026; Gastroenterología y Hepatología Clínica, 7 de septiembre de 2026

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