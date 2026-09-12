Salud

La mayoría de las mujeres que usan extensiones de pestañas regularmente pueden tener ácaros en los párpados

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VIERNES, 11 de septiembre de 2026 (HealthDay News) -- Las extensiones de pestañas pueden dar pestañas más abundantes, pero un nuevo estudio advierte que pueden crear un ambiente acogedor para algo que definitivamente no quieres: los ácaros de la piel.

"Las extensiones de pestañas son un procedimiento estético extremadamente popular entre las mujeres jóvenes porque proporcionan la apariencia de pestañas más largas y abundantes sin necesidad de rímel", dijo la Dra. Tetiana Zhmud , del departamento de oftalmología de la Universidad Médica Nacional Memorial Pirogov en Ucrania.

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"Al mismo tiempo, hay cada vez más pruebas que sugieren que este procedimiento puede causar problemas en la superficie del ojo, incluyendo irritación, síntomas de ojo seco y disfunción de las glándulas de Meibomio", añadió en un comunicado de prensa.

Para el estudio, Zhmud y sus colegas encuestaron a 345 mujeres de entre 16 y 28 años. De las 86 que se habían sometido a extensiones de pestañas, casi la mitad reportó molestias, enrojecimiento, desgarros o picor tras el procedimiento.

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Las mujeres también se sometieron a imágenes por infrarrojo para examinar pequeñas glándulas en sus párpados.

Entre quienes se hicieron extensiones más de 10 veces, el 85% presentaba glándulas bloqueadas o que no producían el aceite adecuado para mantener los ojos hidratados.

En otra parte del estudio, se examinaron muestras de pestañas de 25 mujeres que se realizaban extensiones regularmente. En 24 de ellas se encontraron pequeños ácaros cutáneos llamados Demodex folliculorum .

La mayoría presentaba signos de irritación causados típicamente por los ácaros, incluyendo picor, enrojecimiento e hinchazón alrededor de los párpados, pestañas pegadas y piel escamosa en la base de las pestañas.

Los investigadores señalaron que las extensiones frecuentes pueden crear condiciones que ayudan a la multiplicación de los ácaros, incluyendo una deteriorada higiene del párpado y cambios alrededor del párpado.

"Nuestros hallazgos no sugieren que la gente deba evitar completamente las extensiones de pestañas", dijo Zhmud.

Recomienda limpiar extensiones dos veces al día con un gel de higiene hipoalergénico para párpados sin conservantes y un cepillo limpiador de pestañas.

Si se confirma una infestación de ácaros, se puede considerar un tratamiento antiparasitario.

Los resultados están programados para presentarse en Londres el sábado en una reunión de la Sociedad Europea de Cirujanos de Cataratas y Refractas.

Los hallazgos presentados en reuniones médicas se consideran preliminares hasta que se publican en una revista revisada por pares.

Más información

La Cleveland Clinic tiene más información sobre ácaros de pestañas.

FUENTE: HealthDay TV, 11 de septiembre de 2026

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