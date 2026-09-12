La estimulación nerviosa alivia el dolor neuropático diabético, según un estudio

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VIERNES, 11 de septiembre de 2026 (HealthDay News) -- Un implante espinal puede reducir significativamente el dolor que sufren las personas con daño nervioso relacionado con la diabetes, según un nuevo estudio.

La estimulación de la médula espinal mitigó el dolor y mejoró la sensibilidad en pacientes con neuropatía diabética, según informaron los investigadores el 9 de septiembre en la revista Diabetes Care.

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La neuropatía diabética ocurre cuando los niveles altos de azúcar en sangre dañan el sistema nervioso de una persona, causando dolor crónico, entumecimiento y pérdida de sensibilidad, especialmente en pies y piernas.

A medida que avanza el daño nervioso, los pacientes pueden experimentar problemas de equilibrio, úlceras en el pie y un mayor riesgo de amputación, según los investigadores en notas de fondo.

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"Las personas con neuropatía diabética dolorosa a menudo siguen teniendo dificultades a pesar de los medicamentos y otros tratamientos", dijo el investigador principal , el Dr. Robert Hurley , en un comunicado de prensa. Es profesor de medicina del dolor y anestesiología en la Facultad de Medicina de la Universidad Wake Forest en Winston-Salem, Carolina del Norte.

Para este estudio, los investigadores investigaron si un implante medular podría aliviar algunos de estos síntomas.

Se implantan quirúrgicamente cables eléctricos delgados cerca de la médula espinal y se coloca un pequeño generador de pulsos bajo la piel. El dispositivo emite pulsos eléctricos que alteran la forma en que las señales de dolor llegan al cerebro.

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El equipo de investigación reclutó a 91 adultos con diabetes y neuropatía diabética dolorosa y resistente al tratamiento en 13 hospitales de Estados Unidos, y asignó a la mitad la implantación del implante medular.

Se siguió a los pacientes durante seis meses para controlar su dolor, función sensorial, sueño, calidad de vida y otros resultados de salud.

Casi el 80% de las personas que recibieron estimulación de la médula espinal lograron al menos una reducción del 50% en el dolor de las extremidades inferiores, en comparación con el 4% de los pacientes que recibieron tratamiento convencional para su neuropatía diabética, según el estudio.

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Entre quienes recibieron un implante permanente, el 93% logró al menos una reducción del 50% del dolor tras seis meses, según los investigadores.

Más de la mitad (55%) de los pacientes con implantes también experimentaron mejoras significativas en su capacidad para detectar el tacto, la temperatura, la vibración y la posición corporal, en comparación con el 25% de los que recibieron tratamiento habitual. Los pacientes que recibieron estimulación de la médula espinal también reportaron mejoras en la calidad de vida y el sueño, según los investigadores.

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"Muchos participantes experimentaron un alivio sustancial del dolor y una mejora en la función sensorial, cambios que pueden ayudarles a afrontar las actividades diarias de forma más segura y cómoda", dijo Hurley.

Las biopsias cutáneas revelaron un aumento medio del 56% en la densidad de fibras nerviosas en la parte baja de la pantorrilla de los pacientes que recibieron estimulación de la médula espinal. No se produjo un cambio significativo entre los pacientes tratados como de costumbre.

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"Se esperaba alivio del dolor basándose en investigaciones previas, pero las mejoras objetivas en las medidas sensoriales y la densidad de fibras nerviosas fueron especialmente alentadoras", dijo Hurley. "Estos hallazgos sugieren que puede haber efectos más allá del control de los síntomas, aunque necesitamos un seguimiento más largo para determinar si los cambios persisten y qué significan para los pacientes."

Los investigadores indicaron que los pacientes serán seguidos hasta un año para determinar si las mejoras persisten. Los estudios futuros se centrarán en analizar cómo la estimulación de la médula espinal actúa para contrarrestar la neuropatía diabética.

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Más información

La Cleveland Clinic tiene más información sobre la neuropatía diabética.

FUENTE: Nota de prensa de la Universidad Wake Forest, 9 de septiembre de 2026