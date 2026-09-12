Salud

La estimulación nerviosa alivia el dolor neuropático diabético, según un estudio

Healthday Spanish

Imagen POZ3ALDDJFBTXFIJ5FTSDOPV6E
Guardar

VIERNES, 11 de septiembre de 2026 (HealthDay News) -- Un implante espinal puede reducir significativamente el dolor que sufren las personas con daño nervioso relacionado con la diabetes, según un nuevo estudio.

La estimulación de la médula espinal mitigó el dolor y mejoró la sensibilidad en pacientes con neuropatía diabética, según informaron los investigadores el 9  de septiembre en la revista Diabetes Care.

PUBLICIDAD

La neuropatía diabética ocurre cuando los niveles altos de azúcar en sangre dañan el sistema nervioso de una persona, causando dolor crónico, entumecimiento y pérdida de sensibilidad, especialmente en pies y piernas.

A medida que avanza el daño nervioso, los pacientes pueden experimentar problemas de equilibrio, úlceras en el pie y un mayor riesgo de amputación, según los investigadores en notas de fondo.

PUBLICIDAD

"Las personas con neuropatía diabética dolorosa a menudo siguen teniendo dificultades a pesar de los medicamentos y otros tratamientos", dijo el investigador principal , el Dr. Robert Hurley , en un comunicado de prensa. Es profesor de medicina del dolor y anestesiología en la Facultad de Medicina de la Universidad Wake Forest en Winston-Salem, Carolina del Norte.

Para este estudio, los investigadores investigaron si un implante medular podría aliviar algunos de estos síntomas.

Se implantan quirúrgicamente cables eléctricos delgados cerca de la médula espinal y se coloca un pequeño generador de pulsos bajo la piel. El dispositivo emite pulsos eléctricos que alteran la forma en que las señales de dolor llegan al cerebro.

El equipo de investigación reclutó a 91 adultos con diabetes y neuropatía diabética dolorosa y resistente al tratamiento en 13 hospitales de Estados Unidos, y asignó a la mitad la implantación del implante medular.

Se siguió a los pacientes durante seis meses para controlar su dolor, función sensorial, sueño, calidad de vida y otros resultados de salud.

Casi el 80% de las personas que recibieron estimulación de la médula espinal lograron al menos una reducción del 50% en el dolor de las extremidades inferiores, en comparación con el 4% de los pacientes que recibieron tratamiento convencional para su neuropatía diabética, según el estudio.

Entre quienes recibieron un implante permanente, el 93% logró al menos una reducción del 50% del dolor tras seis meses, según los investigadores.

Más de la mitad (55%) de los pacientes con implantes también experimentaron mejoras significativas en su capacidad para detectar el tacto, la temperatura, la vibración y la posición corporal, en comparación con el 25% de los que recibieron tratamiento habitual. Los pacientes que recibieron estimulación de la médula espinal también reportaron mejoras en la calidad de vida y el sueño, según los investigadores.

"Muchos participantes experimentaron un alivio sustancial del dolor y una mejora en la función sensorial, cambios que pueden ayudarles a afrontar las actividades diarias de forma más segura y cómoda", dijo Hurley.

Las biopsias cutáneas revelaron un aumento medio del 56% en la densidad de fibras nerviosas en la parte baja de la pantorrilla de los pacientes que recibieron estimulación de la médula espinal. No se produjo un cambio significativo entre los pacientes tratados como de costumbre.

"Se esperaba alivio del dolor basándose en investigaciones previas, pero las mejoras objetivas en las medidas sensoriales y la densidad de fibras nerviosas fueron especialmente alentadoras", dijo Hurley. "Estos hallazgos sugieren que puede haber efectos más allá del control de los síntomas, aunque necesitamos un seguimiento más largo para determinar si los cambios persisten y qué significan para los pacientes."

Los investigadores indicaron que los pacientes serán seguidos hasta un año para determinar si las mejoras persisten. Los estudios futuros se centrarán en analizar cómo la estimulación de la médula espinal actúa para contrarrestar la neuropatía diabética.

Más información

La Cleveland Clinic tiene más información sobre la neuropatía diabética.

FUENTE: Nota de prensa de la Universidad Wake Forest, 9 de septiembre de 2026

Temas Relacionados

Health Day

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo preparar a los niños para una vacuna y reducir el miedo al pinchazo

Organismos de salud reúnen medidas sencillas para preparar a los menores antes de la consulta, acompañarlos durante la inyección y aliviar las molestias posteriores

Cómo preparar a los niños para una vacuna y reducir el miedo al pinchazo

Las 10 claves que hay que saber sobre BA.3.2, la variante de COVID que llegó a Argentina

Presenta numerosas mutaciones y capacidad de evadir parcialmente defensas previas. Qué indican los especialistas y los organismos sanitarios sobre su transmisión, gravedad y protección de las vacunas

Las 10 claves que hay que saber sobre BA.3.2, la variante de COVID que llegó a Argentina

Lactancia materna, angustia posparto y destete: lo que muchas madres viven en silencio

En una nueva edición de El Puente, la puericultora y psicóloga social Paola de los Santos recorrió cada etapa del amamantamiento y el peso hormonal, emocional y físico que implica

Lactancia materna, angustia posparto y destete: lo que muchas madres viven en silencio

Más allá del dolor de cabeza: cómo se relaciona la migraña con la depresión y la ansiedad

Expertos destacan la importancia de considerar su impacto en la salud mental. Claves para detectarla a tiempo y mejorar la calidad de vida

Más allá del dolor de cabeza: cómo se relaciona la migraña con la depresión y la ansiedad

Un estudio de Harvard halla una conexión inesperada entre el bazo y el riesgo de enfermedad coronaria

Analizaron resonancias abdominales de 42.059 personas e identificaron 10 señales asociadas con placas en las arterias que irrigan el corazón

Un estudio de Harvard halla una conexión inesperada entre el bazo y el riesgo de enfermedad coronaria

DEPORTES

Richmond, el rincón de Londres que los fanáticos recorren tras el éxito de Ted Lasso

Richmond, el rincón de Londres que los fanáticos recorren tras el éxito de Ted Lasso

11 frases de Arruabarrena tras la victoria de Boca: el gol de Valencia, la revancha ante San Pablo y el mensaje para el plantel

Así están las posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual para la clasificación a la Copa Libertadores y Sudamericana

Boca Juniors venció 3-1 a Central Córdoba y prolongó su invicto a 13 partidos antes del decisivo cruce con San Pablo en la Sudamericana

Argentina presentó el equipo para la serie de Copa Davis ante Turquía en Neuquén: “Es la semana más linda del año”

TELESHOW

Germán Daffunchio y lo nuevo de Las Pelotas: “Es la medicina musical para estos tiempos tan complicados”

Germán Daffunchio y lo nuevo de Las Pelotas: “Es la medicina musical para estos tiempos tan complicados”

Juan Leyrado y Carla Peterson hablan sobre “Sarmiento, el Maestro”, el corto de Infobae hecho con IA a partir de sus voces

Griselda Siciliani con Teleshow: “Cuando tratás de explicar un espectáculo como Boite lo empobrecés”

Mitos, señales y secretos de La dama regresa, la película con la que Isabel Sarli volvió al cine tras 15 años de duelo

Mario Pergolini homenajeó a las figuras que lo guiaron en su profesión: “Nunca ocultaban nada y te ayudaban”

INFOBAE AMÉRICA

El presidente de Irán reconoció que la situación económica es “crítica y peligrosa” tras las sanciones de EEUU

El presidente de Irán reconoció que la situación económica es “crítica y peligrosa” tras las sanciones de EEUU

El régimen de Irán y países del Golfo Pérsico se reunirán para discutir sobre la navegación en el estrecho de Ormuz

El Ejército de Bolivia denunció al ex ministro de Defensa por las explosiones en el cuartel militar

Ecuador anunció un nuevo toque de queda nocturno para combatir el narcotráfico y el crimen organizado

Vladimir Putin exigió a los líderes del BRICS contrarrestar las “restricciones ilegales” de Occidente