Salud

El cáncer es ahora la principal amenaza para la salud de los supervivientes del 11-S 25 años después

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VIERNES, 11 de septiembre de 2026 (HealthDay News) -- Veinticinco años después de los atentados al World Trade Center, el cáncer se ha convertido en el problema de salud definitorio entre las supervivientes que respiraron el polvo tóxico.

El número de personas que reciben ayuda para pagar el tratamiento contra el cáncer se ha triplicado aproximadamente en cinco años, según un análisis del Washington Post de informes del Programa de Salud del World Trade Center.

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El programa federal financia la atención de los primeros intervinientes, así como de los supervivientes -- los residentes, estudiantes y trabajadores de oficina que estaban cerca de la Zona Cero.

En junio de 2021, 8.870 supervivientes recibieron ayuda para la atención al cáncer. Esa cifra alcanzó los 27.300 este año, informa The Post . El aumento superó con creces las reclamaciones por cáncer presentadas por los primeros intervinientes.

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Unos 54.000 supervivientes estaban inscritos en el programa hasta junio. Aproximadamente la mitad está siendo tratada por cáncer. Esto supone un aumento respecto al 35% de hace cinco años.

Un estudio reciente de la Universidad de Nueva York sobre un grupo más pequeño encontró un patrón similar. Los casos aumentaron aproximadamente 2,5 veces entre 2019 y 2024.

"Esto es algo que nos preocupa", dijo el Dr. Alan Arslan, profesor asociado de salud poblacional en la NYU de Nueva York y uno de los autores del estudio, a The Post. "Estamos viendo cada vez más pacientes."

Los investigadores inicialmente esperaban ver daños pulmonares por humo. En cambio, encontraron muchos tipos diferentes de cáncer.

Los escombros que cubrían el bajo Manhattan contenían amianto, benceno y otras sustancias conocidas por causar cáncer, según Arslan. Los incendios ardieron durante meses y el polvo se asentó en apartamentos y oficinas.

El cáncer de mama y de próstata son los más comunes en este grupo, lo que coincide con los patrones nacionales. Pero los cánceres de mama aparecieron en las supervivientes unos cuatro años antes de la media nacional, y una mayor proporción fueron las formas agresivas, dijo Arslan.

El cáncer de pulmón también se situó entre los tipos más comunes. Un número inusual de esos pacientes eran mujeres que nunca habían fumado.

El Dr. Raja Flores, presidente de cirugía torácica en la Escuela de Medicina Icahn en Mount Sinai en Nueva York, dijo que está tratando a más supervivientes del 11-S con cáncer de pulmón.

"No sé si hemos alcanzado nuestro pico ya", dijo Flores a The Post. "Estos cánceres pueden tardar 20, 30, 40 años en desarrollarse."

Instó a cualquier persona que haya estado expuesta al polvo a contactar con el Programa de Salud del World Trade Center para la evaluación del cáncer.

Un grupo ha pasado prácticamente desapercibido: los niños.

Aproximadamente 25.000 niños vivían o asistían a la escuela en el Bajo Manhattan ese día, informa Reuters. La mayoría acudió a sus propios pediatras en lugar de inscribirse en los estudios federales de seguimiento, que se centraban en adultos.

Eso está cambiando. El mes pasado, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC) comenzaron a buscar investigadores para crear un Centro Coordinador de Investigación Juvenil del World Trade Center.

Este nuevo programa rastreará a personas de 21 años o menos que vivían al sur de la calle 14 en Manhattan o en cualquier lugar de Brooklyn en el momento y después del ataque.

La agencia espera gastar hasta 50 millones de dólares, y los trabajos están previstos para comenzar el 1 de julio de 2027, informa Reuters .

Más información

Visita los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. para más información sobre el Programa de Salud del World Trade Center.

FUENTES: The Washington Post, 9 de septiembre de 2026; Reuters, 10 de septiembre de 2026

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