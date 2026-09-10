Salud

Los dos factores que pueden impulsar la hipertrofia muscular usando solo el peso corporal, según un entrenador

Andrew Tracey, especialista en fitness y nutricionista, precisó a Men’s Health qué elementos distinguen a una rutina sin equipamiento capaz de generar avances reales. Claves para ponerlo en práctica

Vista posterior de un hombre realizando una dominada en una barra metálica frente a una pared de concreto.
Andrew Tracey sostiene que el entrenamiento con peso corporal puede desarrollar masa muscular si se aplica con criterios de hipertrofia (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Andrew Tracey, entrenador personal, nutricionista y editor de fitness de Men’s Health UK, plantea que el entrenamiento con peso corporal suele quedar asociado a una idea limitada: una opción para principiantes, una rutina de emergencia cuando no hay gimnasio o un recurso útil apenas para sostener lo ya ganado.

Sin embargo, ese enfoque convive con otra imagen muy distinta: la de atletas de calistenia y gimnastas que desarrollan fuerza, control corporal y masa muscular a partir de ejercicios en los que el propio cuerpo funciona como resistencia.

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Esa tensión entre subestimación y prueba práctica explica por qué volvió a ganar espacio una discusión central en torno a si realmente puede servir para desarrollar masa muscular.

Un hombre atlético de unos 30 años sin camiseta haciendo una dominada en una barra horizontal de metal en un parque al aire libre con césped verde y edificios al fondo.
La discusión sobre el peso corporal y la masa muscular surge entre su subestimación como rutina liviana y la evidencia de la calistenia y la gimnasia (Imagen Ilustrativa Infobae)

El profesional sostiene que el problema no estaría en el método en sí, sino en la forma en que suele aplicarse, con series poco exigentes, sin registro y sin una progresión clara.

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El punto que organiza esa mirada es concreto. El desarrollo muscular con ejercicios de peso corporal depende de aplicar intensidad y progresión sostenida.

En ese marco, el peso corporal puede formar parte de un trabajo de fuerza, siempre que el entrenamiento deje de pensarse como una variante liviana y empiece a abordarse con criterios comparables a los de cualquier programa orientado a la hipertrofia.

Hombre joven usando camisetas y shorts deportivos realiza ejercicio de calistenia en barras paralelas en un parque, con árboles y personas paseando en el fondo.
El desarrollo muscular con ejercicios de peso corporal depende de una intensidad suficiente y de una progresión sostenida en cada serie (Imagen Ilustrativa Infobae)

La intensidad define si el estímulo alcanza para desarrollar músculo

Muchas personas no obtienen resultados porque no entrenan con la intensidad necesaria. Según plantea el especialista en entrenamiento, el cuerpo no distingue de manera automática entre una barra y una lagartija, sino entre niveles de tensión, esfuerzo y cercanía al límite en cada serie.

Ese planteo ubica en primer plano el principio de sobrecarga progresiva, es decir, la necesidad de someter al músculo a una exigencia determinada y aumentar ese desafío de manera gradual. Sin ese proceso, no habría un motivo claro para que el organismo se adapte y desarrolle más masa muscular.

Hombre haciendo flexiones sobre una esterilla de yoga en una habitación con un sofá, una librería, ventanas, pesas rusas, bandas elásticas y una botella.
Tracey afirma que el cuerpo responde a la tensión, el esfuerzo y la cercanía al fallo muscular, no al uso de pesas en sí mismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El experto en fitness indica que este criterio también rige cuando se trabaja sin pesas, aunque en ese contexto la progresión puede resultar menos directa. En un press de banca, explica el entrenador personal, alcanzar una mayor exigencia puede resolverse con el agregado de discos.

En cambio, con ejercicios como las lagartijas, si no se incorpora carga externa, suele ser necesario hacer muchas más repeticiones para llegar a una zona de esfuerzo productiva.

El además nutricionista señala que la zona efectiva para estimular el crecimiento muscular se ubicaría aproximadamente entre cero y tres repeticiones antes del fallo muscular en cada serie.

Un hombre en ropa deportiva realiza una flexión en el suelo de un gimnasio, con un reloj digital marcando las 10:30 PM y 00:45 de ejercicio en la pared de fondo.
La sobrecarga progresiva también rige en el entrenamiento con peso corporal, aunque la progresión suele requerir más repeticiones o variantes más difíciles (Imagen Ilustrativa Infobae)

Registrar repeticiones, tempo y variantes vuelve medible la progresión

Otro aspecto central del enfoque del autor es la necesidad de abandonar la lógica de las repeticiones improvisadas. Hacer algunas series de flexiones sin control del volumen, del ritmo ni de la evolución en el tiempo no alcanza para convertir ese trabajo en un entrenamiento orientado a ganar músculo.

El profesional plantea que registrar series, repeticiones, ejercicios y tempo es una herramienta central para volver más eficaz el trabajo con peso corporal. El tempo se refiere a la velocidad de cada repetición y permite controlar cuánto dura cada fase del movimiento y cuánto tiempo permanece el músculo bajo tensión.

Hombre musculoso de espaldas realizando dominadas en una barra fija dentro de un gimnasio bien equipado, con pesas y máquinas en el fondo.
La nota indica que la zona efectiva para estimular la hipertrofia se ubica entre cero y tres repeticiones antes del fallo muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese seguimiento, sumado a una tensión sostenida sobre el músculo objetivo durante todo el movimiento, puede volver más exigente un ejercicio habitual sin necesidad de agregar equipamiento. A partir de ahí, la progresión puede apoyarse en aumentos graduales dentro de una planificación.

Aun así, el especialista aclara que no alcanza con acumular repeticiones de manera indefinida. Una vez agotada esa posibilidad, la progresión debe apoyarse en variantes más difíciles, cambios de agarre o posiciones que reduzcan la ventaja mecánica y aumenten la exigencia.

Una barra de dominadas ayuda a incorporar tracción de forma regular

El editor de fitness también advierte sobre un problema frecuente del entrenamiento con peso corporal: la dificultad para incluir movimientos de tracción de manera sostenida. Mientras ejercicios como las lagartijas pueden hacerse en casi cualquier lugar, trabajar la espalda y otros grupos musculares asociados a la tracción requiere algún tipo de estructura.

Primer plano de un hombre musculoso con camiseta gris y pantalón oscuro realizando dominadas en una barra negra en un gimnasio con pesas al fondo.
Registrar series, repeticiones, ejercicios y tempo vuelve medible la progresión y mejora la eficacia del entrenamiento con peso corporal (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese marco, sostiene que incorporar una barra para hacer dominadas puede ser uno de los cambios más útiles dentro de este tipo de entrenamiento. Contar en casa con un lugar para practicar ese movimiento facilita tanto su ejecución como su seguimiento en el tiempo.

Además, permite sumar un patrón de tracción que muchas veces queda relegado dentro de la rutina. El profesional también menciona las anillas de gimnasia como una opción para ampliar la progresión.

Entre las variantes que menciona, también se incluyen los fondos en paralelas, las pike push-ups y las handstand push-ups, junto con cambios de agarre, posiciones de manos y modificaciones del tempo para aumentar la exigencia del ejercicio.

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