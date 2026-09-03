Salud

Qué es la miocardiopatía hipertrófica, el trastorno donde el riesgo cambia según cada paciente

El cardiólogo Milind Desai, de Cleveland Clinic, detalló que esta condición requiere seguimiento constante y suele incluir ecocardiogramas de forma anual; mientras que, en algunos casos, se aconsejan resonancias magnéticas

Un hombre con electrodos en el pecho corre en una caminadora junto a una médica que observa un monitor con trazados de electrocardiograma.
La miocardiopatía hipertrófica engrosa el músculo cardíaco, puede alterar la salida de sangre del corazón y favorecer arritmias (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La miocardiopatía hipertrófica suele aparecer en la conversación pública asociada a un temor concreto: el riesgo de muerte súbita o de paro cardíaco repentino. Pero ese vínculo no describe por sí solo la realidad clínica de la enfermedad.

El cuadro exige evaluar el riesgo en cada paciente, seguir su evolución en el tiempo y aplicar herramientas preventivas cuando el diagnóstico ya está confirmado.

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Se trata de una patología en la que el músculo cardíaco se engrosa y puede alterar la salida de sangre del corazón, además de favorecer alteraciones del ritmo cardíaco.

Esa combinación explica por qué la enfermedad exige controles periódicos y una evaluación individual. El seguimiento y el tratamiento pueden modificar ese pronóstico.

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Una cardióloga realiza un ecocardiograma a un hombre sin camisa en un consultorio. La doctora usa guantes y un transductor, mientras dos monitores muestran imágenes del corazón.
El riesgo de paro cardíaco súbito en la miocardiopatía hipertrófica se define con una estratificación clínica individual y no con un criterio general (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con un artículo de Cleveland Clinic, el cardiólogo Milind Desai explicó que el riesgo de paro cardíaco súbito asociado a la miocardiopatía hipertrófica no se interpreta hoy de forma general ni fija, sino mediante un proceso de estratificación clínica que busca determinar la probabilidad de que cada paciente presente un evento en el futuro cercano.

Ese enfoque desplaza la idea de una evolución inevitable y la reemplaza por una evaluación sostenida, basada en antecedentes, estudios por imágenes y evolución clínica.

El riesgo no se mide igual en todos los pacientes

En esa línea, Desai explicó en esa publicación que las arritmias ventriculares son el mecanismo que puede conducir al paro cardíaco, porque impiden que el corazón bombee sangre de manera eficaz.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La evaluación de la miocardiopatía hipertrófica incluye historia clínica, antecedentes familiares y hallazgos estructurales del corazón (Imagen Ilustrativa Infobae)

También indicó que el riesgo no es idéntico para todas las personas con esta enfermedad y que la evaluación incluye la historia clínica, los antecedentes familiares y el estado estructural del corazón.

Uno de los aspectos centrales del abordaje actual es que la enfermedad no se analiza con una lógica uniforme. La estratificación de riesgo busca identificar rasgos que colocan a algunas personas en una categoría de mayor vulnerabilidad frente a arritmias graves o muerte súbita cardíaca.

Desai explicó que entre los elementos que los cardiólogos observan figuran los antecedentes familiares, la presencia de hallazgos estructurales y la aparición de signos clínicos considerados de alto riesgo.

Un hombre y una médica en un consultorio observan una pantalla médica. Sobre el pecho del hombre, un corazón semitransparente muestra actividad eléctrica azul brillante.
Las arritmias ventriculares pueden causar paro cardíaco porque impiden que el corazón bombee sangre de manera eficaz (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desai señaló en esa nota que esas valoraciones suelen repetirse de forma anual. El control periódico responde a una característica clave de la enfermedad: el riesgo puede cambiar con el tiempo.

Por eso, la vigilancia no se limita al momento del diagnóstico, sino que forma parte del manejo de largo plazo. Desai indicó que el seguimiento suele incluir ecocardiogramas anuales y, en determinados casos, resonancia magnética cardíaca cada tres a cinco años.

El monitoreo y los dispositivos forman parte de la prevención

Un estudio publicado en JAMA Network Open encontró que la miocardiopatía hipertrófica se asoció con un mayor riesgo de paro cardíaco extrahospitalario en personas de 18 a 85 años.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El seguimiento de la miocardiopatía hipertrófica suele repetirse cada año porque el riesgo puede cambiar con el tiempo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo también identificó que la insuficiencia cardíaca se vinculó con un aumento de esa tasa, un dato que refuerza la importancia de la evaluación clínica continua y de la detección de factores que pueden modificar el pronóstico.

Desai indicó que el diagnóstico cambia el escenario porque habilita una vigilancia específica y decisiones preventivas concretas. Entre ellas aparece, para algunos pacientes, el uso de un cardiodesfibrilador implantable.

Este dispositivo controla el ritmo del corazón de manera constante y puede administrar una descarga eléctrica si detecta una arritmia peligrosa. Ese recurso no se indica de manera indiscriminada. Según indicó Desai en el artículo, la decisión depende de la identificación de características de alto riesgo.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El control periódico de la miocardiopatía hipertrófica puede incluir ecocardiogramas anuales y resonancia magnética cardíaca cada tres a cinco años (Imagen Ilustrativa Infobae)

En otras palabras, el tratamiento se apoya en una lógica de selección clínica: no todas las personas con miocardiopatía hipertrófica necesitarán el mismo tipo de intervención, pero algunas pueden beneficiarse de medidas preventivas de alta eficacia frente a eventos arrítmicos.

La evolución depende del control sostenido y de la reevaluación

En ese sentido, el especialista destacó que tener este diagnóstico no implica, por sí mismo, que un paro cardíaco vaya a ocurrir. El sentido del seguimiento médico es distinguir entre distintos niveles de riesgo y actuar antes de que se produzcan complicaciones.

Asimismo, Desai sostuvo que, cuando la enfermedad está bien controlada, el riesgo de muerte súbita puede equipararse al de personas de la misma edad y sexo sin esta patología, con una tasa de menos de 0,5% por año.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Un estudio de JAMA Network Open asoció la miocardiopatía hipertrófica con mayor riesgo de paro cardíaco extrahospitalario en personas de 18 a 85 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el experto, el paro cardíaco súbito sigue siendo una complicación posible dentro de la miocardiopatía hipertrófica, pero el manejo actual se organiza alrededor de la detección temprana, la clasificación del riesgo y la reevaluación periódica.

Es más, Desai indicó que parte del seguimiento incluye prestar atención a los cambios clínicos y sostener el contacto con el equipo tratante. Ese esquema busca anticipar variaciones en la enfermedad y ajustar el plan de control cuando sea necesario.

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