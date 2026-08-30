Hernán Lacunza: “Entrar al año electoral con reservas escuálidas y tipo de cambio estresado es demasiado temerario”

(Infobae en Vivo)

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Hernán Lacunza, exministro de Economía y actual precandidato presidencial, ratificó su intención de que el Pro debe ir a las elecciones 2027 separado de La Libertad Avanza, el partido de gobierno, restando importancia a las reuniones entre dirigentes de ambos partidos. Su visión sobre la situación económica, el crecimiento, el consumo, el empleo y el riesgo de ir a las elecciones con pocas reservas y un dólar barato. “Dolarización va a haber”, señaló.

Entrevistado en el programa “No vale arrugar”, por radio Splendid, el actual director de la consultora Empiria describió la actual situación económica como un conjunto de luces verdes y rojas. Las primeras tienen que ver con la estabilidad, porque si bien consideró que la inflación no está resulta, es hoy el 10% de lo que era y el deslizamiento del dólar está controlado, aunque -acotó- la tasa de interés es “algo más volátil”.

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Las luces rojas, prosiguió, son el empleo y una producción “escorada” con un motor (agro, energía, minería) funcionando a pleno pero que genera solo 250.000 empleos directos y explica solo el 15% de la producción total de la Argentina y otros sectores (destacó construcción, comercio e industria) “parado o frenado”, en especial en zonas urbanas pero que da cuenta de 8 millones de puestos de trabajo. Y todo eso, dijo, en medio de una inversión deprimida porque la transición hacia la normalidad financiera “se está haciendo e está haciendo un poco larga”.

La “sensación de estabilidad”, dijo Lacunza, le dio rédito electoral al gobierno en las elecciones de 2025, pero subrayó que a la gente ya no le alcanza “un changuito predecible, si cada vez lo llena menos”. Asimismo, en el debate sobre el nivel de consumo, que el gobierno dice que aumenta, en base a datos del Indec, explicó que estos incluyen, por caso, consumos en el exterior, mientras en supermercados, centros de compra, en la calle, el consumo está deprimido. Hoy la cuarta parte del ingreso de una familia se va en el costo de servicios y otro cuarto en los intereses de la tarjeta de crédito, señaló. “Eso no se puede negar”, afirmó. Y por eso consideró preocupante que el gobierno niegue esa realidad tenga una conducta “endogámica”, con funcionarios oficiales que se felicitan entre ellos.

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Morosidad crediticia

Lacunza consideró “multicausal” que hoy haya 5,8 millones de morosos crediticios. En 2024, recordó el crédito personal subió un 136%, pero después de la fiesta viene la resaca. Bancos y billeteras digitales salieron a pescar fuera de la pecera tradicional y las tasas de interés, citó, llegaron al 700%. “Eso es un abuso. ¿Alguien lo tiene que ver? Sí, el regulador debe decir “ojo”. Así como los precios tienen que ser transparentes, lo mismo debe ser en el sistema financiero, porque es muy fácil abusar. La gente no es experta en finanzas. Son variables muy difíciles de evaluar. La falta de educación financiera es una realidad (…) No es solo un problema entre privados. Un choque en la calle no lo es: intervienen la policía, la ambulancia. No podemos dejar a 6 millones de personas en la banquina, fuera del sistema. La soluciones de mercado va a ser muy largo y dolorosa. Para eso interviene la política pública”, consideró.

Un hombre examina facturas, notas y planillas financieras en su hogar para planificar el pago de deudas y organizar sus gastos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hoy precandidato dijo que más allá de las reuniones de miembros del Pro y el gobierno, “mi posición es clara, no depende de que alguien se saque una foto: hay que ir separados, dar una alternativa a la gente. El sistema electoral es profundo y sabio para que la gente depure. Hay primarias, primera vuelta, balotaje. Si la gente quiere elegir entre dos, está el balotaje. Si no, es la reacción de la casta, que nadie me compita. Al kirchnerismo hay que ganarle en las urnas, que salga tercero, eso va a estabilizar a la Argentina. En economía el gobierno dice que hay que competir. ¿Y en política, no? ¿No se pueden tener nuevas ideas, hay que acallar voces disonantes? Que defina el público. Ya tenemos un álbum de fotos”.

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Por otra parte, recordó, el Pro en 2023 sacó en CABA el 50% y el año pasado 16%, mientras en 2023 Patricia Bullrich sacó 27% y ahora las encuestas le dan menos del 10 por ciento. “Una cosa es sobrevivir, otra es agonizar”, señaló.

Sobre el final de la entrevista, interrogado sobre si, de cara a la elección 2027 habrá volatilidad en el precio del dólar, respondió afirmativamente. “Creo que sí. Dolarización de carteras, no una corrida terminal, va a haber. Porque las elecciones son en la Argentina, no en Suecia”. Y concluyó: “entrar a año electoral con reservas escuálidas y con tipo de cambio estresado es demasiado temerario. Pasó el año pasado, hace diez meses, no hace diez años”.

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