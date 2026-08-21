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Cómo reducir la evitación emocional: cinco estrategias para afrontarla

En exclusiva para Infobae, Ineco brindó recomendaciones para abordar sentimientos incómodos y mejorar el bienestar

Ilustración acuarelada de una mujer con cabello oscuro y corto, blusa azul, brazos cruzados, y expresión de preocupación, en tonos azules y violetas.
Reconocer la importancia y el valor que tienen emociones como la tristeza, el enojo e incluso la envidia, ayuda a transitarlas de forma más natural y con menor malestar (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Sentir ansiedad, tristeza o frustración es una respuesta humana natural. Sin embargo, la tendencia a reprimir emociones poco agradables para “no sentir” (usando en exceso pantallas, cancelando sin dudar planes que puedan incomodar, etc.), puede generar un círculo vicioso.

La TCC (Terapia Cognitivo-Conductual) enseña que la evitación proporciona un alivio a corto plazo, pero valida a largo plazo la falsa premisa de que la emoción es peligrosa e intolerable, haciendo cada vez más probable la evitación de la misma.

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“El malestar emocional no se multiplica por sentirlo, sino por el esfuerzo incesante que se realiza para intentar no sentirlo.” sostiene la licenciada Delfina Ailán, miembro del equipo de Psicoterapia de INECO (MN 75.326).

Por el contrario, reconocer no solo la humanidad sino la importancia y el valor que tienen emociones como la tristeza, el enojo e incluso la envidia, ayuda a reducir la evitación de ellas y, en consecuencia, a transitarlas de forma más natural y con menor malestar agregado.

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“Es importante saber que, todas las emociones, ya sean agradables o desagradables de experimentar, son fuentes de información que nos permiten un mayor autoconocimiento y nos guían hacia nuestros valores y metas”, agrega la licenciada Delfina Ailán.

5 recomendaciones para reducir la evitación emocional

EJERCICIOS INECO 21/8/26

Aproximarse de manera sistemática y dosificada a las situaciones y emociones que se tienden a esquivar.

EJERCICIOS INECO 21/8/26

Permitir la presencia de la emoción sin buscar de inmediato una conducta de seguridad o tranquilidad externa.

EJERCICIOS INECO 21/8/26

Identificar la sensación física exacta en el cuerpo sin juzgarla como “buena” o “mala”.

EJERCICIOS INECO 21/8/26

Mantener las actividades significativas planificadas aun cuando la emoción momentánea invite a la retirada.

EJERCICIOS INECO 21/8/26

Observar cómo la intensidad de la emoción alcanza un pico y desciende de forma natural sin necesidad de intervenir para apagarla.

“Un espacio terapéutico permite trabajar estas estrategias con mayor profundidad, identificando los patrones particulares de evitación de cada persona y el ritmo adecuado para exponerse a ellos”, señala la licenciada Ailán.

Una vida emocional saludable no se alcanza eliminando las sensaciones incómodas, sino comprobando que es posible transitarlas sin que determinen la conducta. Dar espacio al malestar temporal es el camino más directo para recuperar el bienestar y la calma.

*Grupo INECO es una organización dedicada a la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades mentales. A través de su Fundación INECO, investiga el cerebro humano.

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