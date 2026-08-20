El Ministerio de Salud pone la lupa sobre los casos de ACV y de insuficiencia cardíaca en Argentina: la nueva medida

El Ministerio de Salud señaló que el 70% de los ACV son isquémicos y que las terapias de reperfusión dentro de las primeras 4,5 horas reducen un 28% las secuelas neurológicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Ministerio de Salud de la Nación incorporó al Accidente Cerebrovascular (ACV) y a la insuficiencia cardíaca (IC) descompensada como eventos de notificación obligatoria dentro del Sistema Nacional de Vigilancia.

Se trata de una decisión que extiende a dos patologías no transmisibles graves un mecanismo que hasta ahora había quedado reservado de forma prioritaria para enfermedades transmisibles o brotes epidémicos.

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La medida alcanza a todos los profesionales, equipos asistenciales e instituciones sanitarias del país, que desde ahora quedan obligados a informar cada caso confirmado bajo criterios comunes para todas las jurisdicciones.

Con esa resolución, la cartera sanitaria nacional apunta a reforzar la vigilancia epidemiológica, además de ampliar la capacidad de prevención y de respuesta en todo el territorio. El nuevo esquema de monitoreo busca producir información continua, comparable y estandarizada sobre dos cuadros que tienen peso en la mortalidad, la discapacidad y la demanda hospitalaria.

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La vigilancia de la insuficiencia cardíaca se centrará en internaciones por cuadros descompensados y distinguirá entre primeros ingresos y reinternaciones para detectar patrones de reingreso y evaluar la calidad de atención.

En el caso del ACV, la notificación abarcará los casos confirmados definidos a partir de criterios clínicos y epidemiológicos. Ese registro permitirá estimar con mayor precisión la incidencia en el plano nacional y en cada jurisdicción, caracterizar el perfil de las personas afectadas, evaluar el uso de las Unidades de ACV y medir indicadores como la mortalidad intrahospitalaria y la discapacidad al alta.

A la vez, esa base de datos ofrecerá elementos para detectar puntos de mejora en la organización de la red asistencial y para orientar la planificación de recursos humanos, tecnológicos y financieros. El Ministerio plantea que la disponibilidad de datos comparables hará posible observar con más detalle cómo responde el sistema frente a una patología en la que el tiempo de atención resulta determinante.

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Ese carácter tiempo-dependiente aparece en uno de los datos incluidos en la información oficial. Se estima que el 70% de los ACV son de origen isquémico y que la aplicación de terapias de reperfusión dentro de las primeras 4,5 horas reduce un 28% las secuelas neurológicas. Con ese parámetro, el registro también buscará relevar los tiempos de atención y el acceso a las terapias de reperfusión para ubicar dónde persisten brechas en la respuesta sanitaria y en el circuito de diagnóstico y tratamiento.

La incorporación del ACV al sistema de notificación obligatoria se suma, además, a las acciones que el ministerio ya desarrolla dentro del Programa Nacional para el Diagnóstico y Tratamiento del Accidente Cerebrovascular (PRONAC-ACV). Según el esquema presentado, el registro de casos dentro del SNVS 2.0 aportará información sobre el funcionamiento de la red y servirá como evidencia para evaluar resultados y definir su expansión.

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El nuevo esquema de vigilancia epidemiológica busca generar información continua y comparable sobre el ACV y la insuficiencia cardíaca para mejorar la prevención y la respuesta sanitaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para la Insuficiencia Cardíaca, la vigilancia se concentrará en las internaciones por cuadros descompensados y distinguirá entre los primeros ingresos y las reinternaciones. A partir de esa separación, el sistema buscará conocer la incidencia y la prevalencia de la enfermedad, detectar patrones de reingreso hospitalario y examinar la calidad de la atención con la intención de ubicar oportunidades de mejora.

El relevamiento también aportará datos para fortalecer el seguimiento de los pacientes y mejorar la adherencia a los tratamientos, dos variables que el Ministerio considera centrales para reducir nuevas descompensaciones y hospitalizaciones. En este punto, la estrategia oficial vincula la vigilancia con la prevención secundaria y con el uso de información sanitaria para ordenar intervenciones posteriores al alta.

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Los números difundidos por la cartera de Salud dan una dimensión del problema. La insuficiencia cardíaca afecta aproximadamente a uno de cada 60 a 90 argentinos y su prevalencia supera el 10% entre las personas mayores de 65 años. A eso se suma que en 2024 se registraron 26.404 fallecimientos por esta causa, mientras que las reinternaciones llegan a cerca del 15% a los 30 días y al 50% a los seis meses.

El impacto también aparece en el costo del sistema. De acuerdo con los datos incluidos en el anuncio, alrededor del 70% de los costos asociados a la insuficiencia cardíaca se vincula con las internaciones, un dato que explica por qué el seguimiento posterior y la prevención de nuevas descompensaciones ocupan un lugar central en la estrategia oficial para mejorar resultados sanitarios y ordenar recursos.

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Mario Lugones afirmó que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en la Argentina y vinculó la notificación obligatoria con decisiones sanitarias basadas en evidencia.

La decisión de incorporar el ACV y la insuficiencia cardíaca al sistema nacional de vigilancia forma parte, según el Ministerio, de una estrategia integral para fortalecer la prevención, detectar brechas en la atención y orientar decisiones sanitarias a partir de evidencia comparable y confiable. El cambio también marca un viraje institucional: las emergencias vasculares y las cardiopatías avanzadas pasan a quedar bajo un esquema de vigilancia formal con el mismo rigor técnico y la misma necesidad de respuesta coordinada a escala federal que otras notificaciones ya consolidadas.

En su cuenta de X, el ministro de Salud, Mario Lugones, vinculó la medida con el peso de estas enfermedades en la mortalidad del país. “Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en la Argentina, pueden dejar secuelas permanentes y provocar discapacidad. La prevención es fundamental: los hábitos saludables y el control de los principales factores de riesgo pueden evitar muchos casos”, afirmó.

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En esa misma publicación, Lugones agregó que, cuando la enfermedad aparece, “la detección temprana, el diagnóstico preciso y el tratamiento adecuado son fundamentales para reducir secuelas y una mayor carga para el sistema de salud”. Más adelante precisó el alcance operativo de la decisión oficial: “Al incorporar el ACV y las internaciones por insuficiencia cardíaca como eventos de notificación obligatoria al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, podremos conocer con precisión cuántas personas son afectadas y la respuesta del sistema en todo el país”.

El ministro también enlazó la medida con experiencias internacionales. “Países como Suecia, Reino Unido y Australia utilizan registros nacionales para promover procesos de mejora continua y comparar resultados entre instituciones”, sostuvo. Y añadió: “La Argentina avanza en esa dirección: información comparable y constante para tomar decisiones sanitarias basadas en evidencia que permitan prevenir estas enfermedades, detectarlas a tiempo y reducir su impacto en la vida de los argentinos”.

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