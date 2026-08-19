Salud
Agregar Infobae enGoogle

Síndrome urémico hemolítico en Argentina: los últimos registros de casos y las medidas clave de prevención

Los especialistas destacan la importancia de adoptar hábitos seguros en la manipulación de alimentos y mantener prácticas de higiene para reducir los riesgos. Datos oficiales muestran una disminución sostenida de detecciones, pero insisten en reforzar el cuidado cotidiano para evitar secuelas graves

Primer plano microscópico de múltiples bacterias Enteropatogena E. coli de color rojo en forma de bastón, sobre una superficie irregular de tonos ocres y beige
La bacteria Escherichia coli productora de toxina Shiga es la causa más frecuente del SUH en Argentina, transmitida por alimentos o agua contaminados (Reuters)
Guardar

Cada 19 de agosto, Argentina conmemora el Día Nacional de Lucha contra el Síndrome Urémico Hemolítico (SUH), una fecha que busca aumentar la conciencia sobre una enfermedad grave pero prevenible, que afecta sobre todo a niños pequeños. El objetivo es visibilizar la importancia de la prevención, la detección temprana y la educación en hábitos seguros en la manipulación de alimentos, ya que el SUH representa una de las principales causas de insuficiencia renal aguda en la infancia, según la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP).

Los últimos datos del Ministerio de Salud de la Nación indican que, recientemente, se registró “el menor número de casos de los últimos diez años”. No obstante, sostener y reforzar las medidas de prevención, junto con la información clara a la población, es fundamental para proteger la salud infantil y evitar secuelas que pueden ser permanentes.

PUBLICIDAD

¿Qué es el síndrome urémico hemolítico y cómo se transmite?

El SUH es una enfermedad caracterizada por daño agudo de los riñones, anemia por destrucción de los glóbulos rojos y trombocitopenia (disminución de plaquetas). La causa más frecuente en Argentina es la infección por la bacteria Escherichia coli productora de toxina Shiga (STEC), que llega al organismo principalmente a través de alimentos o agua contaminados, contacto directo con animales o transmisión entre personas por manos sucias.

Modelo 3D translúcido del torso humano, dos riñones de color rojo, venas y arterias renales, uréteres, costillas y columna vertebral en azul.
El SUH representa una de las principales causas de insuficiencia renal aguda en niños pequeños (Imagen Ilustrativa Infobae)

En lo que va de 2026, se registraron 73 casos en todo el país, “el valor más bajo para este período desde 2016. La cifra representa 39 casos menos que el promedio registrado entre 2021 y 2025 y el descenso también se observa en menores de 5 años”, de acuerdo con la cartera sanitaria.

PUBLICIDAD

La cifra se ubica 39 casos por debajo del promedio registrado entre 2021 y 2025, según los datos publicados en el Boletín Epidemiológico Nacional N° 807. El descenso también se verificó entre menores de cinco años, uno de los grupos más afectados por esta enfermedad.

La baja de este año se suma a una tendencia descendente de la última década. En 2025 se notificaron 209 casos en el país, con una incidencia de 0,44 casos cada 100.000 habitantes, la más baja de todo el período 2015-2025.

Al comparar 2025 con el promedio anual de 2019-2024, se registraron 90 casos menos en el país. La mayor proporción se concentró en menores de 10 años. El grupo de dos a cuatro años reunió el 43% de los casos, seguido por los niños de un año, con el 30%, y por el grupo de cinco a nueve años, con el 18%. La tasa de incidencia acumulada más alta, sin embargo, se observó entre los niños de un año: 8,6 casos cada 100.000 habitantes de esa edad.

Una hamburguesa cortada por la mitad con interior rosado, un trozo de pan de hamburguesa, hojas de lechuga y grasa en un plato.
La bacteria Escherichia coli puede encontrarse en carnes crudas o mal cocidas, lácteos no pasteurizados, agua no segura y verduras mal lavadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La enfermedad puede presentarse en adultos mayores y en personas con defensas bajas, aunque su principal impacto se observa en la población pediátrica. La Sociedad Argentina de Pediatría subraya que el SUH es la principal causa de insuficiencia renal aguda y la tercera de insuficiencia renal crónica en niños y niñas en Argentina.

La bacteria Escherichia coli productora de toxina Shiga puede encontrarse en carnes crudas o mal cocidas, productos lácteos no pasteurizados, agua no segura, verduras mal lavadas y superficies contaminadas. El contacto directo con animales o el entorno, así como la transmisión persona a persona, son otras vías de contagio. El Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires remarca que la prevención es la única herramienta disponible, ya que no existe un tratamiento específico para la enfermedad.

La atención médica se orienta a controlar los síntomas y a sostener las funciones vitales, lo que puede requerir internación, diálisis para reemplazar la función renal, transfusiones de sangre y el manejo cuidadoso de líquidos y electrolitos. Los equipos de salud monitorean de cerca a los pacientes para prevenir y tratar posibles complicaciones.

Factores de riesgo y síntomas del SUH

El análisis epidemiológico nacional de los casos notificados entre 2019 y 2025 destaca que el antecedente más frecuente fue el contacto directo con animales (50% de los casos con información disponible). También se registraron antecedentes de contacto con aguas recreacionales no seguras.

Respecto a los alimentos de mayor riesgo, el 42% de los casos había consumido preparaciones con carne picada, el 18% carne cruda o insuficientemente cocida y el 17% había utilizado agua no segura. Otros factores identificados incluyen el consumo de lácteos sin pasteurizar, vegetales crudos sin adecuado lavado y jugos no pasteurizados.

Niño sentado en un sofá con las manos sobre el abdomen. Viste camiseta gris y está frente a una ventana borrosa. Hay una manta a cuadros en el sofá.
Los síntomas iniciales del SUH incluyen diarrea a veces con sangre, dolor abdominal, fiebre, vómitos y decaimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los síntomas iniciales del SUH incluyen diarrea, a veces con sangre, dolor abdominal, vómitos, fiebre y decaimiento. Si la enfermedad evoluciona, pueden aparecer palidez, disminución de la cantidad de orina, y cambios en la sangre, como una baja significativa en la cantidad de glóbulos rojos y plaquetas. En algunos casos pueden surgir complicaciones neurológicas como convulsiones. La Sociedad Argentina de Pediatría recomienda acudir al médico de inmediato ante diarrea con sangre, disminución de la orina o un marcado decaimiento, especialmente en niños.

El Comité Nacional de Nefrología de la SAP precisa que la mortalidad ronda el 3%, y el sistema nervioso central es la principal causa de muerte. El 70% de los pacientes se recupera completamente, un 4% queda con secuelas neurológicas y el 30% sufre algún grado de compromiso renal.

Prevención: medidas simples para evitar una enfermedad grave

La prevención del SUH se basa en hábitos de higiene alimentaria y en la manipulación adecuada de los alimentos. El Ministerio de Salud de la Nación, la Sociedad Argentina de Pediatría y el Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires coinciden en las siguientes recomendaciones:

  • Cocinar completamente las carnes, especialmente la carne picada, hasta que no queden partes rojas ni jugosas. La bacteria muere a temperaturas superiores a 70 °C.
  • Evitar el consumo de carne picada en menores de 5 años.
  • Separar alimentos crudos y cocidos y emplear utensilios distintos para cada uno, con el fin de impedir la contaminación cruzada.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Lavar frutas y verduras con agua potable y desinfectarlas si es necesario es fundamental para reducir el riesgo (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Lavar frutas y verduras con agua potable y, si es necesario, desinfectarlas con lavandina apta, siguiendo las instrucciones de uso.
  • Mantener la cadena de frío de los alimentos y consumir productos pasteurizados.
  • Usar agua segura para beber, cocinar y lavar alimentos o utensilios.
  • Lavarse siempre las manos con agua y jabón antes de preparar o consumir alimentos, después de ir al baño, cambiar pañales o tocar animales.

La licenciada Agustina Basso, del Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires, insiste en la importancia de “pequeños cuidados en la manipulación, preparación y conservación de los alimentos” para proteger especialmente a los más pequeños.

Primer plano de unas manos adultas lavándose con agua y jabón bajo un grifo de metal sobre un fregadero de acero inoxidable, con burbujas visibles.
Lavarse siempre las manos con agua y jabón antes de preparar o consumir alimentos ayuda a prevenir la transmisión de la bacteria que causa el SUH (Imagen Ilustrativa Infobae)

En caso de síntomas compatibles con SUH, los especialistas desaconsejan la automedicación. Ni los antibióticos ni los antidiarreicos deben utilizarse sin indicación médica, ya que pueden aumentar el riesgo de complicaciones.

El SUH no solo afecta a niños, sino también a embarazadas, adultos mayores y personas inmunodeprimidas. La tendencia descendente de casos en Argentina refuerza la importancia de continuar con las campañas de prevención y educación alimentaria.

El Ministerio de Salud de la Nación actualizó el Manual de Normas y Procedimientos de Vigilancia y Control para reforzar la vigilancia de las infecciones por STEC, con el objetivo de mejorar la detección precoz y la identificación de las fuentes de infección.

La actualización incorporó tres eventos diferenciados: SUH por STEC, diarrea por STEC e infección asintomática por STEC, como parte de un esquema de vigilancia integral.

El plan incluye la articulación entre los equipos de epidemiología jurisdiccionales, los organismos de control de alimentos y el Laboratorio Nacional de Referencia de la ANLIS Malbrán, además de la optimización de los sistemas de alerta temprana, la capacitación continua de los equipos de epidemiología y bromatología y el monitoreo de los datos registrados.

Temas Relacionados

Síndrome Urémico HemolíticoSUHEnfermedadAfecciónAlimentosBacteriaÚltimas noticiasRiñones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estreñimiento en el espacio: un nuevo estudio ofrece respuestas

Healthday Spanish

Estreñimiento en el espacio: un nuevo estudio ofrece respuestas

La soledad es una crisis sanitaria, pero los médicos por sí solos no pueden curarla, argumenta un análisis

Healthday Spanish

La soledad es una crisis sanitaria, pero los médicos por sí solos no pueden curarla, argumenta un análisis

Las tendencias de belleza en redes sociales pueden aumentar la exposición de los adolescentes a sustancias químicas que alteran las hormonas

Healthday Spanish

Las tendencias de belleza en redes sociales pueden aumentar la exposición de los adolescentes a sustancias químicas que alteran las hormonas

El tamaño de la cintura es una forma precisa de medir un exceso de peso poco saludable, según un estudio

Healthday Spanish

El tamaño de la cintura es una forma precisa de medir un exceso de peso poco saludable, según un estudio

Panel ofrece primeras directrices para el uso de cigarrillos electrónicos a fin de ayudar a los fumadores a dejar de fumar

Healthday Spanish

Panel ofrece primeras directrices para el uso de cigarrillos electrónicos a fin de ayudar a los fumadores a dejar de fumar

DEPORTES

Deportaron de Paraguay a 10 hinchas de Boca en la previa del partido ante Recoleta

Deportaron de Paraguay a 10 hinchas de Boca en la previa del partido ante Recoleta

Juan Manuel Cerúndolo cayó ante Auger-Aliassime y se despidió del Masters 1000 de Cincinnati

El sincericidio del técnico de Recoleta ante las cámaras en medio de la goleada de Boca por la Copa Sudamericana

12 frases de Arruabarrena tras el pase de Boca a los cuartos de la Sudamericana: de la baja de Paredes ante Racing al festejo de Villa

Los memes de la goleada de Boca ante Recoleta por la Sudamericana: de Ascacíbar en modo Palermo al debut de “Jagger” Herrera

TELESHOW

Andy Kusnetzoff analizó la actualidad del país: "Estamos en una Argentina difícil para mucha gente"

Andy Kusnetzoff analizó la actualidad del país: "Estamos en una Argentina difícil para mucha gente"

Los exjugadores de Gran Hermano Generación Dorada tuvieron que votar: quiénes son los nominados de la semana

Mario Pergolini reveló qué responde cuando sus hijos le preguntan quién es su favorito: "Se cae de maduro"

La palabra de Nico Occhiato luego de que Flor Vigna aseguró que Cande Ruggeri quiso seducirlo cuando estaban de novios

Margarita Ponce, la niña salteña de 11 años, ganó la final de Es mi sueño: su emotiva consagración

INFOBAE AMÉRICA

El ex ministro de Defensa de Ucrania pidió elecciones presidenciales pese a la guerra con Rusia y desafió a Zelensky

El ex ministro de Defensa de Ucrania pidió elecciones presidenciales pese a la guerra con Rusia y desafió a Zelensky

EEUU y Corea del Sur acordaron reducir la duración de sus ejercicios militares tras las declaraciones de Trump sobre Kim Jong-un e Irán

Equipos salvadoreños se juegan su futuro esta semana en la Copa Centroamericana

Sala revoca libertad de Pedro Duque por el desfalco millonario al banco del Estado de Guatemala

“El Capi”, exmilitar vinculado al Cartel de Sinaloa fue capturado en Guatemala tras ser deportado de Estados Unidos