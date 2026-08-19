Síndrome urémico hemolítico en Argentina: los últimos registros de casos y las medidas clave de prevención

La bacteria Escherichia coli productora de toxina Shiga es la causa más frecuente del SUH en Argentina, transmitida por alimentos o agua contaminados (Reuters)

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Cada 19 de agosto, Argentina conmemora el Día Nacional de Lucha contra el Síndrome Urémico Hemolítico (SUH), una fecha que busca aumentar la conciencia sobre una enfermedad grave pero prevenible, que afecta sobre todo a niños pequeños. El objetivo es visibilizar la importancia de la prevención, la detección temprana y la educación en hábitos seguros en la manipulación de alimentos, ya que el SUH representa una de las principales causas de insuficiencia renal aguda en la infancia, según la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP).

Los últimos datos del Ministerio de Salud de la Nación indican que, recientemente, se registró “el menor número de casos de los últimos diez años”. No obstante, sostener y reforzar las medidas de prevención, junto con la información clara a la población, es fundamental para proteger la salud infantil y evitar secuelas que pueden ser permanentes.

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¿Qué es el síndrome urémico hemolítico y cómo se transmite?

El SUH es una enfermedad caracterizada por daño agudo de los riñones, anemia por destrucción de los glóbulos rojos y trombocitopenia (disminución de plaquetas). La causa más frecuente en Argentina es la infección por la bacteria Escherichia coli productora de toxina Shiga (STEC), que llega al organismo principalmente a través de alimentos o agua contaminados, contacto directo con animales o transmisión entre personas por manos sucias.

El SUH representa una de las principales causas de insuficiencia renal aguda en niños pequeños (Imagen Ilustrativa Infobae)

En lo que va de 2026, se registraron 73 casos en todo el país, “el valor más bajo para este período desde 2016. La cifra representa 39 casos menos que el promedio registrado entre 2021 y 2025 y el descenso también se observa en menores de 5 años”, de acuerdo con la cartera sanitaria.

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La cifra se ubica 39 casos por debajo del promedio registrado entre 2021 y 2025, según los datos publicados en el Boletín Epidemiológico Nacional N° 807. El descenso también se verificó entre menores de cinco años, uno de los grupos más afectados por esta enfermedad.

La baja de este año se suma a una tendencia descendente de la última década. En 2025 se notificaron 209 casos en el país, con una incidencia de 0,44 casos cada 100.000 habitantes, la más baja de todo el período 2015-2025.

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Al comparar 2025 con el promedio anual de 2019-2024, se registraron 90 casos menos en el país. La mayor proporción se concentró en menores de 10 años. El grupo de dos a cuatro años reunió el 43% de los casos, seguido por los niños de un año, con el 30%, y por el grupo de cinco a nueve años, con el 18%. La tasa de incidencia acumulada más alta, sin embargo, se observó entre los niños de un año: 8,6 casos cada 100.000 habitantes de esa edad.

La bacteria Escherichia coli puede encontrarse en carnes crudas o mal cocidas, lácteos no pasteurizados, agua no segura y verduras mal lavadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La enfermedad puede presentarse en adultos mayores y en personas con defensas bajas, aunque su principal impacto se observa en la población pediátrica. La Sociedad Argentina de Pediatría subraya que el SUH es la principal causa de insuficiencia renal aguda y la tercera de insuficiencia renal crónica en niños y niñas en Argentina.

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La bacteria Escherichia coli productora de toxina Shiga puede encontrarse en carnes crudas o mal cocidas, productos lácteos no pasteurizados, agua no segura, verduras mal lavadas y superficies contaminadas. El contacto directo con animales o el entorno, así como la transmisión persona a persona, son otras vías de contagio. El Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires remarca que la prevención es la única herramienta disponible, ya que no existe un tratamiento específico para la enfermedad.

La atención médica se orienta a controlar los síntomas y a sostener las funciones vitales, lo que puede requerir internación, diálisis para reemplazar la función renal, transfusiones de sangre y el manejo cuidadoso de líquidos y electrolitos. Los equipos de salud monitorean de cerca a los pacientes para prevenir y tratar posibles complicaciones.

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Factores de riesgo y síntomas del SUH

El análisis epidemiológico nacional de los casos notificados entre 2019 y 2025 destaca que el antecedente más frecuente fue el contacto directo con animales (50% de los casos con información disponible). También se registraron antecedentes de contacto con aguas recreacionales no seguras.

Respecto a los alimentos de mayor riesgo, el 42% de los casos había consumido preparaciones con carne picada, el 18% carne cruda o insuficientemente cocida y el 17% había utilizado agua no segura. Otros factores identificados incluyen el consumo de lácteos sin pasteurizar, vegetales crudos sin adecuado lavado y jugos no pasteurizados.

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Los síntomas iniciales del SUH incluyen diarrea a veces con sangre, dolor abdominal, fiebre, vómitos y decaimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los síntomas iniciales del SUH incluyen diarrea, a veces con sangre, dolor abdominal, vómitos, fiebre y decaimiento. Si la enfermedad evoluciona, pueden aparecer palidez, disminución de la cantidad de orina, y cambios en la sangre, como una baja significativa en la cantidad de glóbulos rojos y plaquetas. En algunos casos pueden surgir complicaciones neurológicas como convulsiones. La Sociedad Argentina de Pediatría recomienda acudir al médico de inmediato ante diarrea con sangre, disminución de la orina o un marcado decaimiento, especialmente en niños.

El Comité Nacional de Nefrología de la SAP precisa que la mortalidad ronda el 3%, y el sistema nervioso central es la principal causa de muerte. El 70% de los pacientes se recupera completamente, un 4% queda con secuelas neurológicas y el 30% sufre algún grado de compromiso renal.

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Prevención: medidas simples para evitar una enfermedad grave

La prevención del SUH se basa en hábitos de higiene alimentaria y en la manipulación adecuada de los alimentos. El Ministerio de Salud de la Nación, la Sociedad Argentina de Pediatría y el Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires coinciden en las siguientes recomendaciones:

Cocinar completamente las carnes, especialmente la carne picada , hasta que no queden partes rojas ni jugosas. La bacteria muere a temperaturas superiores a 70 °C .

Evitar el consumo de carne picada en menores de 5 años .

Separar alimentos crudos y cocidos y emplear utensilios distintos para cada uno, con el fin de impedir la contaminación cruzada.

Lavar frutas y verduras con agua potable y desinfectarlas si es necesario es fundamental para reducir el riesgo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lavar frutas y verduras con agua potable y, si es necesario, desinfectarlas con lavandina apta, siguiendo las instrucciones de uso.

Mantener la cadena de frío de los alimentos y consumir productos pasteurizados.

Usar agua segura para beber, cocinar y lavar alimentos o utensilios.

Lavarse siempre las manos con agua y jabón antes de preparar o consumir alimentos, después de ir al baño, cambiar pañales o tocar animales.

La licenciada Agustina Basso, del Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires, insiste en la importancia de “pequeños cuidados en la manipulación, preparación y conservación de los alimentos” para proteger especialmente a los más pequeños.

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Lavarse siempre las manos con agua y jabón antes de preparar o consumir alimentos ayuda a prevenir la transmisión de la bacteria que causa el SUH (Imagen Ilustrativa Infobae)

En caso de síntomas compatibles con SUH, los especialistas desaconsejan la automedicación. Ni los antibióticos ni los antidiarreicos deben utilizarse sin indicación médica, ya que pueden aumentar el riesgo de complicaciones.

El SUH no solo afecta a niños, sino también a embarazadas, adultos mayores y personas inmunodeprimidas. La tendencia descendente de casos en Argentina refuerza la importancia de continuar con las campañas de prevención y educación alimentaria.

El Ministerio de Salud de la Nación actualizó el Manual de Normas y Procedimientos de Vigilancia y Control para reforzar la vigilancia de las infecciones por STEC, con el objetivo de mejorar la detección precoz y la identificación de las fuentes de infección.

La actualización incorporó tres eventos diferenciados: SUH por STEC, diarrea por STEC e infección asintomática por STEC, como parte de un esquema de vigilancia integral.

El plan incluye la articulación entre los equipos de epidemiología jurisdiccionales, los organismos de control de alimentos y el Laboratorio Nacional de Referencia de la ANLIS Malbrán, además de la optimización de los sistemas de alerta temprana, la capacitación continua de los equipos de epidemiología y bromatología y el monitoreo de los datos registrados.