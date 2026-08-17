Más allá de una mala postura: por qué puede aparecer el hormigueo en manos y pies

El hormigueo en manos y pies puede indicar un problema neurológico, metabólico o circulatorio cuando deja de ser pasajero (Freepik)

Guardar

Una mano que “se duerme” después de apoyar mal el brazo o una sensación de pinchazos en los pies tras permanecer mucho tiempo en la misma postura suele parecer un episodio menor. Aun así, el adormecimiento y el hormigueo pueden ser la señal de un problema neurológico, metabólico o circulatorio que requiere evaluación médica.

Mayo Clinic advierte sobre los casos en los que estos síntomas dejan de ser pasajeros y pasan a convertirse en un motivo de consulta. El centro médico detalló que esas sensaciones pueden aparecer por la compresión, irritación o daño de un nervio, así como por neuropatías que alteran la transmisión de señales en el sistema nervioso.

PUBLICIDAD

Entre las causas mecánicas más frecuentes figuran los llamados nervios pinzados. La compresión puede localizarse en la columna vertebral, como ocurre con la estenosis espinal, o en trayectos específicos del cuerpo, como sucede en el síndrome del túnel carpiano, que afecta con frecuencia a la muñeca y la mano. Según informó Mayo Clinic, esos cuadros pueden generar hormigueo, pérdida de sensibilidad, dolor o debilidad, según el nervio comprometido y el grado de presión.

La compresión, la irritación o el daño de un nervio pueden causar adormecimiento y hormigueo en distintas partes del cuerpo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La entidad médica también incluyó enfermedades sistémicas entre los factores que pueden provocar estos síntomas. La diabetes ocupa un lugar central entre las causas más habituales, ya que puede lesionar progresivamente los nervios periféricos, que conectan el cerebro y la médula espinal con el resto del cuerpo.

PUBLICIDAD

En esos pacientes, la neuropatía diabética suele comenzar en los pies y manifestarse con ardor, hormigueo o adormecimiento en ambos lados del cuerpo. Ese patrón, explicó Mayo Clinic, se distribuye a menudo como si la persona llevara medias o guantes.

A esa lista se suman otros desencadenantes. Las deficiencias vitamínicas, las enfermedades renales, el consumo elevado de alcohol, la exposición a sustancias tóxicas y ciertos medicamentos, en especial algunos fármacos de quimioterapia, pueden alterar el funcionamiento de los nervios. Cada una de esas condiciones exige una evaluación específica, ya que el tratamiento depende de la causa y no solo del síntoma.

PUBLICIDAD

El componente emocional también aparece entre los factores descritos por la clínica. La ansiedad y el estrés pueden favorecer episodios de hormigueo, sobre todo cuando la persona respira con más rapidez de lo habitual.

La diabetes puede provocar neuropatía diabética y causar hormigueo, ardor o adormecimiento en los pies y en ambos lados del cuerpo (Freepik)

Esa hiperventilación puede generar sensaciones anormales alrededor de la boca o en las manos. Los ataques de pánico también se asocian con esa manifestación, aunque ese origen no excluye la necesidad de descartar otros problemas médicos cuando los episodios se repiten o se intensifican.

PUBLICIDAD

Cuándo consultar por hormigueo o adormecimiento

La advertencia sube de nivel ante ciertos signos de alarma. Mayo Clinic remarcó que el adormecimiento súbito de un lado del rostro, un brazo o una pierna, sobre todo si se acompaña de debilidad, puede indicar un accidente cerebrovascular. En ese contexto, la indicación es buscar atención de emergencia de inmediato. La rapidez en la respuesta médica resulta decisiva en ese tipo de cuadros.

Otro escenario que requiere asistencia urgente incluye la pérdida de sensibilidad en la ingle o en la zona genital. Si ese síntoma aparece junto con dificultad para controlar la vejiga o el intestino, problemas para orinar o debilidad en las piernas, el cuadro puede estar relacionado con una lesión de la médula espinal u otra afección severa del sistema nervioso. Según detalló Mayo Clinic, ese tipo de presentación demanda tratamiento sin demora.

PUBLICIDAD

Cómo se evalúa y trata el problema

Cuando el caso requiere estudio, el médico pregunta por inicio, duración, factores que alivian o agravan y síntomas asociados como dolor o pérdida de fuerza. Luego, el examen físico evalúa nervios, músculos y sensibilidad.

A partir de esa primera revisión, el equipo de salud puede indicar estudios complementarios. Entre ellos figuran radiografías, ecografías o resonancias magnéticas para detectar alteraciones estructurales alrededor de los nervios. También pueden solicitarse pruebas neurofisiológicas, como la electromiografía, que ayudan a medir cómo los nervios envían y reciben señales y permiten localizar el origen del trastorno.

PUBLICIDAD

El estudio del hormigueo incluye examen físico, imágenes y electromiografía, y el tratamiento cambia según la causa identificada (Imagen Ilustrativa Infobae)

El abordaje terapéutico cambia según la causa identificada. En los episodios leves asociados con la postura, cambiar de posición, corregir hábitos corporales o mover con suavidad la extremidad afectada puede ser suficiente.

Si el problema persiste, la fisioterapia puede contribuir a mejorar la fuerza, la movilidad y la función. También existen medicamentos para el dolor neuropático, infiltraciones para reducir inflamación alrededor de nervios comprimidos y cirugías reservadas para compresiones severas.

PUBLICIDAD

No todos los cuadros evolucionan igual. Algunas causas, como compresión nerviosa o estenosis espinal, pueden mejorar con tratamiento. Otras, como la neuropatía diabética, suelen ser permanentes, por lo que se busca controlar los síntomas y evitar más deterioro. Según Mayo Clinic, la detección temprana permite iniciar el tratamiento adecuado y reducir el riesgo de progresión.

Si la sensibilidad vuelve pocos minutos después de cambiar de postura, el episodio suele carecer de gravedad.