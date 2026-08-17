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¿Puede el té de hibisco ayudar a bajar la presión arterial?

Investigaciones, revisiones académicas y recomendaciones médicas pusieron el foco en una preparación tradicional que hoy gana lugar en conversaciones sobre bienestar

Una taza de vidrio transparente con un líquido rojo y un platillo. Una cuchara de madera contiene flores de hibisco secas. Fondo con textura de acuarela.
La evidencia clínica asocia el té de hibisco con una reducción moderada de la presión arterial. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Tomar té de hibisco puede asociarse con una baja moderada de la presión arterial. Especialmente, en personas que ya presentan valores elevados, de acuerdo con una revisión de estudios clínicos y con recomendaciones de organismos sanitarios internacionales sobre el control de la hipertensión.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la hipertensión como uno de los principales factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, accidente cerebrovascular y daño renal. En ese marco, la búsqueda de hábitos que acompañen el tratamiento y la prevención abrió espacio para alimentos y bebidas con posible efecto sobre la salud vascular.

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Un artículo de EatingWell recopiló evidencia reciente sobre el té de hibisco, una infusión preparada con Hibiscus sabdariffa que también recibe los nombres de rosella o flor de Jamaica.

Ilustración de flores de hibisco, una taza de té, sistema circulatorio, datos de presión, iconos de investigación, química, dosis, médico, medicamentos y salud integral.
El mayor descenso se observa en personas que ya presentan valores elevados al inicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué muestra la evidencia sobre el té de hibisco

La base más citada en este tema es una revisión sistemática y metaanálisis publicada en 2022 en la revista Nutrition Reviews. Ese trabajo analizó 17 estudios de intervención y encontró que el consumo de hibisco se vinculó con una reducción significativa de la presión arterial sistólica, con un efecto más marcado entre quienes ya tenían presión elevada al inicio. Según ese análisis, la caída promedio frente al placebo fue de 7,10 milímetros de mercurio (mmHg) en la presión sistólica.

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La presión sistólica corresponde al valor superior de la medición de la presión arterial. La OMS señala que mantenerla dentro de rangos saludables forma parte de la prevención de infartos, insuficiencia cardíaca y eventos cerebrovasculares. A la vez, la institución aclara que el abordaje de la hipertensión incluye diagnóstico, seguimiento clínico y cambios sostenidos en el estilo de vida.

Manos de mujer vierten flores secas de hibisco en una jarra de vidrio con agua hirviendo y vapor, en una cocina moderna con luz natural.
Antocianinas y polifenoles concentran el interés por su posible acción sobre la vasodilatación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué mecanismos estudian los investigadores

Los estudios sobre hibisco apuntan a varios compuestos presentes en la planta, entre ellos antocianinas y otros polifenoles. La literatura científica analizada por Nutrition Reviews y otros trabajos de revisión indica que esas sustancias podrían favorecer la relajación de los vasos sanguíneos y modular procesos vinculados con la regulación de la presión.

Entre las hipótesis que se investigan aparece una posible acción sobre la enzima convertidora de angiotensina, conocida como ACE por su sigla en inglés. Esa enzima participa en mecanismos que influyen sobre la contracción de los vasos. De todos modos, la evidencia disponible no equipara al hibisco con un medicamento ni respalda su uso como sustituto terapéutico. En su artículo, EatingWell remarcó que los especialistas consultados advirtieron sobre ese punto.

Bebida refrescante de jamaica, vaso de agua fresca, infusión de flor de hibisco, bebida tradicional mexicana. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Varios trabajos evalúan consumos equivalentes a 1 a 3 tazas diarias durante al menos cuatro semanas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuánto se consumió en los estudios

No existe una dosis única estandarizada para toda la evidencia publicada. Los ensayos incluidos en la revisión utilizaron cápsulas, extractos y también infusiones, con diferencias en la concentración de compuestos activos. Aun así, varios trabajos evaluaron consumos equivalentes a 1 a 3 tazas por día durante períodos de al menos cuatro semanas.

El National Center for Complementary and Integrative Health de los National Institutes of Health (NIH) sostiene que muchos productos botánicos y suplementos se investigan por sus posibles efectos cardiovasculares, aunque la calidad de la evidencia y la estandarización de las preparaciones varían entre estudios. Esa observación resulta relevante en el caso del hibisco, porque la forma de preparación, tiempo de infusión y cantidad de flor seca pueden modificar la composición final de la bebida.

Gaseosa natural, jamaica, jengibre, menta, bebida refrescante – (Imagen Ilustrativa Infobae)
Instituciones médicas advierten por interacciones con antihipertensivos y diuréticos y recomiendan consulta profesional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El lugar del hibisco dentro de un enfoque más amplio

Las guías internacionales sobre presión arterial no presentan al té de hibisco como una medida aislada de control. La OMS y la American Heart Association (AHA) ubican en el centro de la prevención a la reducción del sodio, la actividad física regular, el control del peso corporal, la moderación del alcohol, el abandono del tabaco y una alimentación rica en frutas, verduras y alimentos con alto aporte de potasio.

En esa línea, EatingWell subrayó que el hibisco puede formar parte de una rutina saludable, aunque su efecto potencial no reemplaza las intervenciones con mayor respaldo clínico. La AHA también indica que una reducción incluso moderada de la presión arterial puede aportar beneficios cardiovasculares cuando se sostiene en el tiempo y se integra a un plan general de cuidado.

Una taza de té de hibisco humeante con una rodaja de limón, flores de hibisco secas en una mesa de madera, una tetera de vidrio y un tarro de miel.
La Organización Mundial de la Salud y la American Heart Association priorizan cambios sostenidos de estilo de vida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Precauciones e interacciones posibles

La evidencia revisada describe al hibisco como una bebida en general bien tolerada en las cantidades estudiadas. Aun así, los especialistas y las instituciones de salud insisten en revisar posibles interacciones. El té de hibisco puede resultar problemático para personas que ya toman medicación antihipertensiva o diuréticos, porque podría potenciar la baja de presión.

Hibisco rojo en maceta decorada sobre alféizar de madera. Dos colibríes revolotean cerca de la flor. Al fondo, tetera, libros y ventana con cortina.
La flor de Jamaica proviene de Hibiscus sabdariffa y se usa para preparar una infusión tradicional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Mayo Clinic recomienda consultar con un profesional de salud antes de incorporar suplementos, hierbas o infusiones con efectos fisiológicos si existe un diagnóstico cardiovascular o un tratamiento en curso. Ese criterio adquiere más peso en pacientes con hipertensión, hipotensión o enfermedad renal.

La investigación sobre el hibisco avanzó en los últimos años, aunque todavía persisten diferencias entre estudios sobre dosis, preparación y duración. Por ahora, la evidencia disponible ubica a esta infusión como un posible apoyo dentro de un esquema más amplio de cuidado cardiovascular, con mejores resultados observados en personas con presión arterial elevada.

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