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¿Puede el azafrán ayudar a la salud mental? Qué dice la evidencia sobre el suplemento

Aunque su uso tradicional lleva siglos, recién en los últimos años creció la atención sobre sus efectos fuera de la alimentación

Frasco de cristal con azafrán, azafrán suelto, dos cuencos y un utensilio de madera sobre una bandeja metálica con grabados.
El azafrán gana atención como suplemento por sus posibles efectos sobre el estado de ánimo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El interés por el azafrán como suplemento para la salud mental creció en los últimos años a partir de estudios clínicos pequeños que evaluaron su uso en cuadros leves a moderados de depresión y ansiedad. Aunque, los organismos especializados advierten que la evidencia todavía resulta limitada y no reemplaza los tratamientos médicos establecidos.

Qué es el azafrán y por qué se estudia

Infografía con flores de azafrán, estructuras moleculares y una ilustración de un cerebro luminoso. El texto resume estudios sobre azafrán y salud mental.
Los estudios se concentran en depresión y ansiedad leves a moderadas, con ensayos clínicos pequeños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El azafrán proviene de los estigmas secos de la flor Crocus sativus y desde hace siglos forma parte de la alimentación en regiones de Medio Oriente, el área mediterránea y el sur de Asia. En la actualidad, su uso como suplemento alimentario atrajo la atención de investigadores por la presencia de compuestos como crocina, crocetina y safranal, asociados en la literatura científica con actividad antioxidante y antiinflamatoria.

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Un artículo reciente de Women’s Health señaló que varios ensayos analizaron si los extractos estandarizados de azafrán podían influir sobre síntomas vinculados con el estado de ánimo. Ese interés coincide con una línea de investigación más amplia sobre suplementos dietarios y salud mental. Corresponde a un terreno en el que los especialistas piden cautela por la calidad dispar de los productos y por la necesidad de contar con estudios más extensos.

Especia valiosa, azafrán, aroma intenso, color natural, uso culinario. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La investigación se enfoca en extractos estandarizados, no en el uso culinario de la especia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué dice la evidencia sobre depresión y ansiedad

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la depresión como un trastorno mental frecuente que altera el ánimo, el interés por las actividades cotidianas y el funcionamiento general. La OMS indicó que se trata de una afección distinta de las variaciones habituales del estado de ánimo y subrayó que puede requerir psicoterapia, medicación o ambas, según la gravedad de cada caso.

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En ese marco, la discusión sobre el azafrán se ubica en el terreno de los tratamientos complementarios y no de las terapias de primera línea, de acuerdo con la información reunida por la OMS y por estudios citados en la base de datos de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Mujer de edad avanzada con cabello gris sentada frente a un hombre con traje, quien escribe en un cuaderno. Están en una sala de consulta luminosa.
La certeza de la evidencia se describe como moderada y con necesidad de mejores diseños metodológicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con una revisión sistemática publicada en 2025 y disponible a través de Taylor & Francis, 34 ensayos clínicos aleatorizados con 1.769 participantes hallaron que la suplementación con azafrán se asoció con una reducción de síntomas de depresión y ansiedad. Medidos con escalas de autorreporte, aunque no mostró efectos significativos en todos los instrumentos clínicos evaluados. Los autores calificaron la certeza de la evidencia como moderada y reclamaron estudios de mayor calidad metodológica.

También la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos recopiló trabajos que describieron una mejoría superior al placebo en depresión leve a moderada y resultados de corto plazo comparables con algunos antidepresivos en estudios pequeños.

Women’s Health retomó esa línea y precisó que varios ensayos utilizaron dosis de 28 a 30 miligramos diarios de extracto estandarizado. Aun así, la propia literatura revisada por esa base científica remarcó límites persistentes, entre ellos muestras reducidas, seguimiento breve y escasa estandarización entre preparaciones.

Especia valiosa, azafrán, aroma intenso, color natural, uso culinario. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La crocina, la crocetina y el safranal aparecen como compuestos clave en la literatura científica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que advierten los organismos especializados

La Oficina de Suplementos Dietarios de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH) sostiene que los suplementos pueden aportar compuestos bioactivos, pero aclara que su seguridad y eficacia dependen del producto, dosis, fabricante y condiciones de salud de cada persona.

En línea con esa postura, el Centro Nacional de Salud Complementaria e Integrativa (NCCIH) remarca que los enfoques complementarios no deben sustituir la atención médica convencional en trastornos mentales.

Ese punto también apareció en Women’s Health, que citó a especialistas en psiquiatría para diferenciar al azafrán de los antidepresivos aprobados por agencias regulatorias. La razón principal es que esos medicamentos cuentan con ensayos amplios, guías de dosificación y datos de seguridad a largo plazo, mientras que la investigación sobre este suplemento todavía se apoya en trabajos breves y de menor escala.

Un cuenco de madera lleno de azafrán rojo oscuro en hilos, sobre una superficie de madera con algunos hilos sueltos y una flor morada borrosa.
Los Institutos Nacionales de Salud advierten que la seguridad depende de dosis, producto, fabricante y condiciones personales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dosis estudiadas y posibles riesgos

La mayor parte de los estudios clínicos sobre suplementos de azafrán evaluó dosis cercanas a 30 miligramos por día, repartidas en dos tomas. Esa cantidad no equivale al uso culinario habitual de la especia, que suele ser mucho menor. Se indicó que la investigación se concentró en extractos estandarizados y no en la incorporación del ingrediente a las comidas.

Sobre seguridad, la evidencia consultada por la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos describió un perfil de tolerancia aceptable en el corto plazo, con efectos adversos que incluyeron malestar gastrointestinal, dolor de cabeza, mareos o boca seca.

Una mujer embarazada con camiseta marrón y jeans llora sentada en un sillón, cubriéndose la frente con la mano. Un hombre con traje escribe en un portapapeles.
Se recomienda precaución en embarazo, lactancia y posibles interacciones con anticoagulantes o antihipertensivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los estudios y revisiones también aconsejaron precaución en embarazo y lactancia, así como en personas que reciben anticoagulantes, antihipertensivos u otros fármacos con posible interacción.

La discusión científica sobre el azafrán, por lo tanto, permanece abierta. Los datos disponibles permiten ubicarlo como una opción complementaria bajo supervisión profesional en algunos cuadros leves. Mientras los organismos sanitarios y la literatura académica insisten en la misma necesidad: más ensayos grandes, más seguimiento y productos mejor estandarizados.

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