Padres estresados recurren a las pantallas en busca de ayuda, según un estudio

Guardar

JUEVES, 13 de agosto de 2026 (HealthDay News) -- Los padres bajo estrés tienen más probabilidades de utilizar pantallas para ayudar a controlar a sus hijos, según un nuevo estudio.

A medida que aumentan los niveles de estrés, los padres tienden a usar pantallas para ayudar a calmar o entretener a sus hijos, según informaron recientemente investigadores en la revista Family Relations.

PUBLICIDAD

Además, es más probable que lo ignoren cuando los niños superan el tiempo de pantalla en la familia, en lugar de hacer cumplir las normas, según los investigadores.

"Lo que más llamó la atención fue la importancia del propio estrés de los cuidadores en las decisiones sobre cómo utilizan los medios audiovisuales por parte de sus hijos", dijo la investigadora principal Enid Moreira, doctoranda en psicología en la Universidad Internacional de Florida, en un comunicado de prensa.

PUBLICIDAD

Para el nuevo estudio, los investigadores encuestaron a 822 padres de Estados Unidos con niños de 4 a 8 años, preguntándoles sobre el estrés parental, el comportamiento de sus hijos y las normas familiares respecto a las pantallas.

Los resultados mostraron que los padres con altos niveles de estrés tendían a recurrir a pantallas para distraer a su hijo, especialmente si el niño tendía a ser disruptivo, desafiante o agresivo.

PUBLICIDAD

Del mismo modo, los padres distraídos por el estrés intenso también tenían menos probabilidades de imponer límites de tiempo frente a pantallas, según los investigadores.

"Esto es importante porque pone de manifiesto la necesidad de apoyar tanto a los cuidadores como a los niños", dijo Moreira.

Dado que las pantallas ayudan a los padres a sobrellevar el estrés, quizá sea mejor que dirijan a sus hijos hacia medios significativos, atractivos y apropiados, según los investigadores.

PUBLICIDAD

"De la misma manera que pensamos en la nutrición, podemos pensar en el contenido digital como algo que puede ser más o menos saludable", dijo Moreira.

Los investigadores recomiendan crear un plan familiar de medios que tenga en cuenta las "5 C del uso de medios". Son:

Hijo: Ten en cuenta la edad, el temperamento y las necesidades individuales de tu hijo. Contenido: Elige medios apropiados para su edad, atractivos y significativos. Calma: Piensa en cómo las pantallas afectan a la capacidad de tu hijo para regular las emociones y gestionar el estrés. Desplazamiento: Asegúrate de que el uso de medios no sustituya el sueño, la actividad física, el tiempo en familia u otras experiencias importantes. Comunicación: Habla abiertamente sobre el uso de la tecnología y las experiencias online.

PUBLICIDAD

Depender de una pantalla para superar los momentos difíciles no es inherentemente dañino, según los investigadores, pero los padres pueden hacerlo más positivo eligiendo contenido de alta calidad y creando hábitos mediáticos saludables para sus hijos.

Más información

La Academia Americana de Pediatría ofrece más información sobre cómo crear un plan de medios familiares.

FUENTES: Universidad Internacional de Florida, comunicado de prensa, 6 de agosto de 2026; Relaciones familiares, 2026