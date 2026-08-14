El juego se relaciona con problemas de salud mental entre estudiantes universitarios

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JUEVES, 13 de agosto de 2026 (HealthDay News) -- El juego es una tentación poderosa para los estudiantes universitarios de hoy, y quienes están enganchados tienen un mayor riesgo de sufrir problemas de salud mental más graves, según un nuevo estudio.

El juego estudiantil suele coincidir con la depresión, la ansiedad y el consumo de sustancias, según informaron recientemente investigadores en el International Journal of Mental Health and Addiction.

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"Lo interesante de este estudio es que, aunque las preocupaciones de salud mental eran muy prominentes, los estudiantes que tendían a apostar más tenían más probabilidades de experimentar niveles mayores de problemas en una muestra que ya experimentaba muchos", dijo el investigador principal Nicholas McAfee, director del William Magee Center for AOD and Wellness Education de la Universidad de Mississippi.

El juego es una preocupación real para los estudiantes universitarios, dada la proliferación de las apuestas online y los mercados de predicción en Estados Unidos, según informaron los investigadores en notas de fondo.

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Las apuestas deportivas presenciales o online se han legalizado en 38 estados, de los cuales 30 permiten las apuestas online, según los investigadores.

Para el estudio, los investigadores encuestaron a más de 1.800 estudiantes que asistían a la universidad en las ocho universidades públicas de Mississippi.

La encuesta tuvo lugar en 2021, durante la pandemia de COVID-19. Muchos casinos cerraron durante los confinamientos, pero desde entonces el acceso al juego no ha hecho más que aumentar, según los investigadores.

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En general, 1 de cada 4 estudiantes (24%) había jugado durante el último año, y alrededor del 7% mostraba signos de adicción al juego, según los resultados.

El juego solo añadió a niveles ya altos de ansiedad, depresión y consumo de sustancias entre todos los estudiantes, según los investigadores.

"Los estudiantes estaban realmente, realmente luchando", dijo McAfee. "Casi todos los estudiantes de la muestra reportaron algún mayor nivel de preocupación por la salud mental. No importaba a qué colegio fueras; Era simplemente en todos los ámbitos."

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Desafortunadamente, el acceso a servicios de salud mental y tratamiento del juego no ha aumentado para cubrir la necesidad, dijo McAfee.

"Esto no es cosa de Mississippi; como país estamos intentando averiguar cómo abordar la proliferación del juego entre los jóvenes adultos y los adultos universitarios", dos poblaciones en gran riesgo, dijo McAfee.

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Sin embargo, es difícil saber en qué dirección va la relación entre el juego y los problemas de salud mental, según los investigadores.

"¿El juego causa problemas de salud mental, o las preocupaciones de salud mental hacen que alguien tenga más probabilidades de desarrollar problemas de juego?" dijo el investigador senior Rory Pfund en un comunicado de prensa. Es profesor asociado de psiquiatría en la Universidad de Tennessee.

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"Este estudio es una base para avanzar en nuestro conocimiento y entender si existe una relación causal", añadió.

McAfee dijo que podría ser que las situaciones sociales que involucren el consumo de alcohol, el consumo de sustancias y el juego aumenten el riesgo.

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"Muchas de estas reuniones sociales giran en torno a apostar en deportes mientras bebes, lo que, por supuesto, aumenta todos tus factores de riesgo para todo lo anterior", dijo.

"La siguiente frontera para entender los comportamientos de juego de los estudiantes universitarios es entender cómo tanto estos mecanismos sociales como el consumo concurrente de alcohol se entrealimentan para crear un entorno de riesgo", añadió McAfee.

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Es importante que estudiantes, padres, educadores y administradores sean conscientes de las señales de advertencia de la adicción al juego, afirmó.

"Cuando la gente se retira de los grupos de amigos, o cuando el juego se convierte en el centro de su conversación, está claro que aquí está ocurriendo un cambio", dijo McAfee. "Si notas cambios -- ya sea en el estado de ánimo o en la socialidad -- habla con ellos.

"El estigma en torno a la salud mental está cambiando, pero sigue existiendo un gran estigma en torno al juego problemático, y eso hace que la gente sea menos propensa a buscar tratamiento", continuó McAfee. "Para mucha gente, no saben cómo pedir ayuda."

Más información

La Línea Nacional de Ayuda para el Juego Problemático ofrece ayuda y apoyo para personas con problemas de juego.

FUENTE: Nota de prensa de la Universidad de Mississippi, 11 de agosto de 2026