Socializar: una receta para un envejecimiento cerebral más saludable

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JUEVES, 13 de agosto de 2026 (HealthDay News) -- Imagina ir a la consulta de un médico por problemas de memoria y conseguir una receta para quedar con amigos.

Las prescripciones que piden "dosis" de compromiso social podrían ayudar a que el cerebro de los mayores envejezca con mayor gracia, según un nuevo estudio.

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Actividades como el bingo, reuniones en la iglesia o una visita al cine podrían ser el mejor medicamento de apoyo para la función cerebral, informaron los investigadores el 12 de agosto en Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association.

Niveles más altos de compromiso social se relacionaron con un envejecimiento cerebral más lento y una mejor cognición entre más de 6.000 personas mayores. Los adultos mayores participaron en un estudio estadounidense sobre salud y envejecimiento.

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Los participantes rellenaron un formulario que evaluaba la participación en nueve tipos de actividades sociales, incluyendo: si estaban casados, vivían con otros, conducían a un lugar de viaje, salían para entretenimiento, participaban en clubes o clases, asistían a servicios religiosos, visitaban a familiares y amigos, trabajaban remunerados o realizaban voluntariado.

Los investigadores encontraron que los mayores con una vida social más activa tenían mejor memoria y eran más capaces de pensar, organizar y planificar.

Cuanto más participaban en actividades sociales, más beneficios cognitivos recibían.

Integrar estas actividades podría potenciar los efectos de otros programas de envejecimiento saludable como las clases SilverSneakers y las iniciativas de envejecimiento en el hogar, según los investigadores.

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"Al vincular comportamientos sociales medibles con sistemas cerebrales específicos y la salud cognitiva a largo plazo, este trabajo proporciona una base biológica para la prescripción social", dijo la investigadora principal , la Dra. Cynthia Felix , en un comunicado de prensa. Es investigadora postdoctoral en psiquiatría y geriatría en la Universidad de Pittsburgh, en Pensilvania.

Los investigadores afirmaron que el estudio podría ayudar a desarrollar más soluciones contra los aproximadamente 78 millones de personas que tendrán demencia para 2030.

"Ayuda a los clínicos y a las comunidades a recomendar actividades sociales dirigidas como parte del envejecimiento saludable y la prevención de la demencia", dijo Felix.

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Más información

El Instituto Nacional sobre el Envejecimiento tiene más información sobre salud cognitiva.

FUENTE: Universidad de Pittsburgh, comunicado de prensa, 12 de agosto de 2026