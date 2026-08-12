Cómo fue la emotiva entrega de los premios Afectivo-Efectivo 2026: el reconocimiento a la mirada humana en salud

Más de 90 proyectos de todo el país participaron en los Premios Afectivo-Efectivo y fueron evaluados por un Comité Técnico de Expertos (Fotos: Jaime Olivos)

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Una sala colmada de historias reales y desafíos superados marcó la entrega de los premios Afectivo-Efectivo en su segunda edición la tarde de este martes 11 de agosto. El evento, organizado en la Universidad Católica Argentina (UCA), reunió a profesionales, pacientes y comunicadores que apostaron por una atención sanitaria con rostro humano.

Dolores Navarro, doctora en Medicina y Cirugía, especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública; Cristina Ferrari, fundadora y presidenta de la Fundación ICEM (Innovación y Calidad Estratégica en el Management); Graciela Moya, médica genetista, decana delegada de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica Argentina (UCA); y Eduardo Junqueira, Managing Director para Latinoamérica Sur en Johnson & Johnson Innovative Medicine

Allí se conocieron los nombres de quienes recibieron este reconocimiento, impulsado por la Fundación ICEM (Innovación y Calidad Estratégica en el Management), junto a Johnson & Johnson y el respaldo académico de la UCA.

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La premisa fue clara: distinguir las iniciativas que, con innovación y empatía, lograron transformar la experiencia de salud y el bienestar de muchas personas en Argentina. Más de 90 proyectos compitieron este año en las tres categorías de la distinción, que busca visibilizar —y contagiar— una medicina más humana.

Los Premios Afectivo-Efectivo celebraron en la UCA su segunda edición para reconocer iniciativas de salud centradas en las personas en Argentina

Ganadores: historias que inspiraron

La primera categoría, ‘Alianzas que protegen’, premió la mejor iniciativa de sensibilización, prevención o formación dirigida a pacientes y familiares, impulsada por organizaciones civiles y asociaciones de pacientes.

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El podio incluyó propuestas como El Hockey como herramienta de transformación, de la Fundación Argentina de Hockey Inclusivo, liderada por Silvina María Forrester. También fue reconocido el programa Afecto que acompaña, cuidado que transforma, de Casa Ronald Argentina, bajo la conducción de Edilmar Martínez.

Silvina María Forrester y Peter Gorrissen crearon la Fundación Argentina de Hockey Inclusivo, inspirados por su hija Clara Gorrissen, deportista con síndrome de Down. Los tres impulsan la inclusión a través del deporte en Argentina

Entre los destacados se sumó el Proyecto Unificado Hemofilia Argentina de la Fundación de la Hemofilia, encabezado por Lucas Fígola. Otro de los galardones fue para Juntos por un país sin desnutrición y con igualdad de oportunidades para todos, impulsado por la Asociación Civil Nutriéndonos y dirigido por María Ximena Mosca.

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Todos los ganadores de Alianzas que protegen

Además, la iniciativa Acompañando para Cuidar, del Banco de Pelucas Oncológicas y Talleres Solidarios Remontando Esperanzas, liderada por Natalia Alejandra Flores, fue reconocida por su impacto comunitario.

El médico emergentólogo Alberto Crescenti, director general del SAME

Resultados que transforman: innovación desde el sistema de salud

La segunda categoría, ‘Resultados que transforman’, puso el foco en proyectos desarrollados por profesionales sanitarios e instituciones que mejoraron de manera concreta los resultados en la salud de los pacientes. Entre los proyectos distinguidos se encontró la Oficina de Comunicación a Distancia (OCD) – Telesalud del Hospital de Pediatría Prof. Dr. Juan P. Garrahan, liderada por Celeste Savignano.

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Los integrantes del Hospital de Pediatría Prof. Dr. Juan P. Garrahan, junto a Celeste Savignano

Otra de las iniciativas fue Apross + Cerca de la Administración Provincial del Seguro de Salud de Córdoba (APROSS), bajo la gestión de Natalia Costamagna. El Instituto Alexander Fleming también fue premiado por su modelo de atención humanizada y centrada en el donante familiarmente no emparentado de células progenitoras hematopoyéticas, dirigido por Yesid Baez Rodríguez.

Completaron la lista la Estrategia de gestión intersectorial y comunitaria para la atención de pacientes pediátricos con necesidades de cuidados especiales, ejecutada en el Hospital Regional Dr. Alfredo Perrupato en Mendoza por Mariana Arreghini Catana, y el programa SAC-UTI: Seguimiento de la Atención con Calidad post internación en UTI, de la Clínica Cruz del Sur en Caleta Olivia, con María Laura Romero como referente.

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Voces de la Salud: el periodismo como puente

Maximiliano Wurzel es guionista y director argentino, neurodivergente, diagnosticado con autismo. Es el creador del cortometraje autobiográfico “Nuestro Reino”, que busca visibilizar y naturalizar la neurodiversidad a través de su propia historia y su vínculo con una maestra

El periodismo sanitario tuvo un capítulo especial en los premios Afectivo-Efectivo a través de la categoría ‘Voces de la Salud’. Se reconocieron trabajos periodísticos que pusieron en agenda los desafíos y oportunidades de la atención sanitaria centrada en las personas. Entre los proyectos premiados estuvieron Nuestro Reino, una obra independiente bajo la dirección de Maximiliano Wurzel, y el colectivo Saludable Sustentable de Gama Digital liderado por Guillermo Lobo.

Los Premios Afectivo-Efectivo, inspirados por el legado del doctor Albert J. Jovell y el impulso de la Fundación ICEM, se consolidaron como referencia en la promoción de una atención basada en la innovación, la empatía y los valores humanistas en Argentina

Otros reconocimientos fueron para Salud en Redes, una producción conjunta de Canal Metro, Radio Zónica y la Facultad de Ciencias Médicas (UBA, SEUBE), con María Paula Halperín al frente. El programa A La Vista TV sobre salud visual, transmitido por Canal Metro y liderado por Amalia Amadora Azcarsa, junto a la iniciativa radial Salud es Vida de la UCA, con Ivanna Saldívar, completaron la nómina de premiados.

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Cristina Ferrari junto a Daniela Blanco, la directora editorial de Infobae

La Fundación ICEM planteó que este año la convocatoria superó las expectativas: más de 90 postulaciones de todo el país pasaron por la evaluación de un Comité Técnico de Expertos, integrado por referentes de la ciencia, la educación y la gestión pública y privada.

El Comité Técnico de Expertos, conformado por referentes de la ciencia, la educación y la gestión pública y privada, evaluó más de 90 postulaciones, subrayando el crecimiento y la calidad de las propuestas recibidas en esta edición

María Cristina Ferrari, fundadora y presidenta de la Fundación ICEM, expresó: “La creciente participación y la calidad de las iniciativas recibidas demuestran que en la Argentina existe un enorme compromiso con el desarrollo de proyectos que ponen a las personas en el centro del sistema de salud”. Para Ferrari, el entusiasmo de los postulantes impulsa a “seguir fortaleciendo esta propuesta año tras año”.

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Durante la ceremonia, afirmó: “Estoy muy emocionada y feliz de reencontrarme con tanta gente que está siempre en mi corazón”.

Liliana Parodi moderó el evento

Por su parte, Eduardo Junqueira, Managing Director de Johnson & Johnson Innovative Medicine para Latinoamérica Sur, subrayó: “La segunda edición del Premio Afectivo-Efectivo en la Argentina confirma que cada vez son más las personas e instituciones comprometidas con una atención sanitaria centrada en los pacientes. Nos enorgullece acompañar una iniciativa que reconoce proyectos capaces de combinar innovación, evidencia y empatía para generar un impacto positivo y sostenible en la vida de las personas. Ese es el camino que consideramos necesario para seguir transformando la salud”.

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La categoría Voces de la Salud reconoció producciones como Nuestro Reino, dirigida por Maximiliano Wurzel, y el colectivo Saludable Sustentable de Gama Digital, encabezado por Guillermo Lobo, por visibilizar los desafíos y las oportunidades de una atención sanitaria centrada en las personas

Y agregó: “El propósito de esta iniciativa, como saben ustedes, es reconocer propuestas que ponen al centro el paciente, integran evidencia científica con empatía, un punto extremamente importante, y demuestran que humanizar la atención transforma concretamente el sistema de salud”.

La Universidad Católica de Buenos Aires fue la sede de los Premios Afectivo-Efectivo

Desde Barcelona, la profesora María Dolors Navarro, especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública y referente del Hospital Sant Joan de Déu (HSJD), envió un mensaje clave para la comunidad médica argentina: “Está en nuestras manos situar al paciente en el lugar que se merece”.

La ceremonia recordó la importancia de humanizar la medicina a través de proyectos innovadores y empáticos

En el evento, la especialista detalló que este foro “se ha constituido en un espacio que permite visibilizar y reconocer el gran trabajo de numerosos profesionales de la población, de los ciudadanos, de las instituciones relacionadas con el ámbito sanitario, y transmitir el legado intelectual del doctor Albert Llorens por la salud y la dignidad de los pacientes”. Y destacó: “Albert fue un firme defensor de los derechos de las personas enfermas y de sus familias”.

Carlos Rodríguez Arredondo musicalizó la noche

Los premios Afectivo-Efectivo se consolidaron como un referente en la promoción de una atención sanitaria basada en la innovación, la empatía y los valores humanistas que defendió el doctor Albert J. Jovell.

Maximiliano Wurzel recibió la distinción junto a su familia

El modelo, pionero en Argentina, promueve la humanización de la medicina y la atención centrada en las personas. Según la Fundación ICEM, el objetivo es que el reconocimiento a quienes trabajan para una salud más humana siga creciendo y genere un efecto multiplicador en el sistema sanitario nacional.

*Fotos: Jaime Olivos