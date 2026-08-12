Pacientes desconfiados de gobiernos y empresas que promueven la IA como solución sanitaria rural

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MIÉRCOLES, 12 DE AGOSTO DE 2026 (HealthDay News) -- Dos de los responsables sanitarios más poderosos del país predicen que la inteligencia artificial desempeñará un papel clave en la resolución de los desafíos sanitarios de las zonas rurales de Estados Unidos.

El secretario de Sanidad Robert F. Kennedy Jr. dijo a un panel de senadores estadounidenses que las enfermeras de IA pueden proporcionar "atención de conserjería" a pacientes rurales. El Dr. Mehmet Oz, que dirige los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, ha dicho que "la mejor manera de ayudar a algunas de estas comunidades serán avatares basados en IA" que conecten a los pacientes rurales con los servicios de salud mental.

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Y muchos líderes estatales de salud están de acuerdo. Están utilizando parte de su financiación del Programa Federal de Transformación de la Salud Rural de 50.000 millones de dólares para expandir la IA entre las organizaciones de salud rural.

La IA es una tecnología informática que realiza tareas que normalmente dependen de la inteligencia humana mediante la búsqueda de patrones o la generación de palabras.

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Tiene el potencial de mejorar el sistema sanitario automatizando el trabajo administrativo o identificando a los pacientes en riesgo, pero varios informes sostienen que hay poca evidencia de que la IA pueda mejorar el acceso a la atención y la salud de los pacientes en zonas rurales. No está claro hasta qué punto los estados seguirán y compartirán los resultados de la tecnología en la que inviertan.

Mientras tanto, algunos estadounidenses rurales son escépticos, según entrevistas con personas de Hot Springs, Dakota del Sur, una ciudad de unos 3.400 habitantes en el extremo sur de las Black Hills.

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"Obtengo inteligencia artificial para ciertas cosas, pero para la sanidad personal -- no", dijo Tara Haffner mientras estaba de pie frente a la American Legion.

Haffner dijo que le preocupa que la IA cometa errores y quiere que la sanidad quede entre ella y su médico.

Pero Phillip Mues, que supervisa la tecnología en el Cherry County Hospital and Clinic en la zona rural de Valentine, Nebraska, afirmó que la IA ya está ayudando a los clínicos a ahorrar tiempo, reducir el agotamiento y centrarse más en la atención al paciente.

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"Creo que ayudará a reducir la carga sobre el personal real", dijo. "No reemplazará a la gente, pero creo que ayudará en las comunidades rurales."

Aun así, dijo Mues, la IA no puede solucionar todos los retos. Los hospitales rurales en riesgo de cerrar o terminar ciertos servicios probablemente no puedan usar la IA para ahorrar suficiente dinero y evitar esas consecuencias, dijo.

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Los republicanos del Congreso crearon el pasado verano el Programa de Transformación de la Salud Rural de cinco años como un incentivo de última hora a la emblemática Ley One Big Beautiful Bill del presidente Donald Trump. La financiación pretendía contrarrestar las preocupaciones sobre las consecuencias desproporcionadas que se anticipan en las comunidades rurales por la ley, que se espera reduzca el gasto total en Medicaid en más de 900.000 millones de dólares durante una década.

## La palabra en la calle

Hot Springs, que cuenta con un hospital independiente de 25 camas y un hospital del Departamento de Asuntos de Veteranos, es conocida por sus edificios de arenisca, servicios para veteranos y, sí, aguas termales. Los residentes deben conducir al menos una hora para recibir una atención más avanzada.

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Seis personas entrevistadas allí por KFF Health News dijeron que el mayor problema en la sanidad rural es el coste o los largos tiempos de espera causados por la escasez de personal.

Doug Nikkila, operador de maquinaria pesada, afirmó que la IA y otras tecnologías conllevan beneficios y riesgos.

"Si no se utiliza correctamente, se convierte en una carga", dijo.

Nikkila, preocupado por el descuido de los residentes de residencias debido a la escasez de personal, dijo que cree que la IA debería enviar recordatorios al personal cuando sus residentes tengan que cambiar pañales u otros cuidados. También se preguntó si los monitores de vídeo impulsados por IA podrían enviar alertas cuando detectan caídas o síntomas de enfermedad.

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La industria sanitaria está adoptando rápidamente la IA a pesar de que las herramientas están "mal evaluadas", según un informe reciente de ARISE, un grupo liderado por Stanford y Harvard que evalúa la IA relacionada con la salud.

El informe señala que, aunque algunas IA han tenido éxito en entornos controlados, hay menos pruebas de que pueda funcionar en el mundo real. También señaló que pocos estudios registran los resultados de los pacientes.

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La evidencia es especialmente escasez en las zonas rurales. Un artículo académico reciente encontró que solo se publicaron 26 estudios revisados por pares sobre la IA en la atención sanitaria rural entre 2010 y el 29 de abril de 2025. Pocos analizaron la implementación o los resultados.

A pesar de la escasez de resultados, algunos estados parecen interesados en experimentos audaces -- como el uso de IA para sugerir diagnósticos o recomendar tratamientos. Los responsables de Utah dijeron en su solicitud al programa de salud rural que están interesados en financiar un experimento controvertido sobre solicitudes de renovación de recetas impulsadas por IA.

Incluso herramientas demostradas en entornos urbanos pueden no funcionar en zonas rurales, dijo Qian Huang, profesor asistente en el Centro de Salud e Investigación Rural de la Universidad Estatal de East Tennessee.

Dijo que la tecnología suele probarse en grandes hospitales académicos y se entrena con datos de pacientes urbanos, que pueden no tener los mismos problemas de salud y obstáculos --como la falta de transporte-- que los pacientes rurales.

Una revisión de KFF Health News sobre los planes de los estados para el Programa de Transformación de la Salud Rural muestra que están interesados en utilizar la IA para automatizar tareas que consumen mucho tiempo y tras bambalinas, como la elaboración de historiales médicos, la codificación, las derivaciones y las solicitudes de autorización previa. Algunos estados también mencionaron formas en que la IA puede ahorrar dinero, como Washington, que habló de herramientas que "identifican y recuperan" el dinero que le deben.

Mues dijo que la clínica Valentine ha estado utilizando escribas con IA que registran las citas y generan notas que describen la visita. Dijo que las encuestas a los clínicos antes y después de que empezaran a usar la tecnología muestran que los escribas han ayudado a reducir el agotamiento al permitir que los profesionales se centren en la atención al paciente con "contacto visual con el paciente, no con el ordenador."

Los estados también mencionaron financiar IA que afecta directamente a la atención al paciente, como herramientas que recomienden posibles diagnósticos y opciones de tratamiento a los clínicos. Mississippi quiere utilizar algoritmos de IA predictiva para "guiar" a los sanitarios de emergencia con "decisiones de triaje, enrutamiento y tratamiento".

Varios estados quieren utilizar IA para analizar los historiales médicos de los pacientes y dispositivos de monitorización remota para identificar riesgos inmediatos o futuros para la salud. Los planes de Dakota del Norte mencionan la IA para "detectar signos tempranos de enfermedades crónicas y condiciones de salud conductual", mientras que los de New Hampshire hablan de IA que identifica a pacientes "con alto riesgo de eventos adversos con medicamentos."

Algunos estados planean dar acceso a los pacientes a chatbots o dispositivos portátiles que transmiten datos a sus clínicos. Utah está interesado en financiar dispositivos de monitorización fetal impulsados por IA, mientras que Kentucky explorará el uso de chatbots de IA para "ofrecer empujones personalizados y educación" mediante "coaching de salud, incentivos y recompensas gamificadas."

Si la tecnología atrae a los consumidores es otra cuestión. Stephanie Keller, residente de Hot Springs, lleva un reloj inteligente para controlar su forma física, pero no le interesa que un chatbot de IA utilice sus datos para animarla a alcanzar sus objetivos de salud.

"No tengo tiempo para charlar con IA todos los días. ¿Me estás tomando el pelo? No quiero pasar el tiempo con un móvil", dijo.

Los centros de salud rurales también enfrentan desafíos en la implementación de la IA.

Huang, que ha escrito sobre la IA en la sanidad rural, afirmó que los hospitales y clínicas rurales pueden no contar con el hardware o el personal de TI necesario para soportar la tecnología. Dijo que los clínicos y el personal pueden estar ya haciendo tres trabajos a la vez y no tener tiempo para recibir formación en IA.

Los centros de salud rurales pueden no tener internet lo suficientemente rápido para usar IA, mientras que los pacientes pueden tener conexiones lentas en casa --si es que disponen de internet-- o pueden no sentirse cómodos usando IA, dijo Huang.

"En las comunidades rurales, la confianza y una relación personal son esenciales", afirmó.

Roy Ehlers, residente de Hot Springs, dijo que no confía en la IA en la sanidad ni en ningún otro lugar.

"Soy anticuado. No creo en eso. La tecnología no es lo mío", dijo Ehlers.

Mues dijo que, aunque algunos pacientes rurales tienen "miedo a la IA", la mayoría ha permitido que sus clínicos en las instalaciones de Valentine utilicen la tecnología de escritura para registrar las visitas de los pacientes.

## ¿Compartirán los estados los resultados de la IA?

A pesar de las dudas sobre la implementación, el auge continúa.

Jordan Everson, profesor adjunto del Departamento de Medicina Familiar de la Universidad de Georgetown, afirmó que tanto los centros de salud urbanos como rurales están apresurándose a utilizar la IA.

"El riesgo de firmar contratos que las organizaciones sanitarias rurales lleguen a lamentar es bastante alto", dijo Everson, que anteriormente trabajó en la oficina de tecnología de la información del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU.

Varios estados están abordando ese riesgo utilizando su financiación para la salud rural para crear grupos que ayuden a los centros de salud rurales a examinar, seleccionar o monitorizar herramientas de IA, ofreciendo formación, asistencia continua o financiación para costes iniciales.

El portavoz de CMS , Timothy Foster , dijo que la agencia no tiene requisitos específicos de informes para IA, pero está trabajando en un formulario para que los estados informen de su progreso y resultados generales.

Abraham Pritzker, que trabaja en Julota, una empresa que ayuda a las organizaciones sanitarias a rastrear datos, dijo que los estados deberían medir más que la frecuencia con la que se utilizan los programas de IA.

Por ejemplo, los estados pueden medir si la tecnología reduce caídas, llamadas al 911 o ingresos hospitalarios, dijo Pritzker, exparamédico. Huang dijo que también es importante preguntar a clínicos y pacientes sobre sus experiencias usando IA.

Sin embargo, muchas aplicaciones estatales al programa de salud rural mencionan solo el seguimiento de métricas de adopción de la IA, no lo que ocurre después de que las instalaciones desplieguen la tecnología. Algunos de estos estados podrían añadir requisitos adicionales de reporte en el futuro.

Los portavoces de Vermont no respondieron cuando se les preguntó por qué la oportunidad de financiación de su estado para los escribas de IA exige que las organizaciones informen únicamente cuántos clínicos y pacientes reciben servicios con la tecnología, no cuánto tiempo ahorran.

Los estados que exigen a los destinatarios informar de los resultados incluyen Connecticut, que rastreará con qué frecuencia los dispositivos de monitorización de pacientes impulsados por IA activan alertas precisas. Texas exigirá a las organizaciones que registren los ahorros de costes, mientras que Wisconsin lista "resultados para los pacientes" y "productividad y eficiencias" como posibles métricas.

Huang afirmó que, tras recopilar los resultados, los estados deben compartirlos para que otros estados y organizaciones sanitarias puedan aprender de sus experiencias.

"No tenemos muchos recursos que desperdiciar en herramientas que no funcionen en zonas rurales", afirmó.

Más información

La Organización Mundial de la Salud aporta más información sobre cómo aprovechar la IA para la salud.

Acerca de KFF Health News

KFF Health News es una redacción nacional que produce periodismo en profundidad sobre temas de salud y es uno de los programas operativos principales de KFF -- la fuente independiente de investigación, encuestas y periodismo en políticas de salud.