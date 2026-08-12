'Normal' puede salir mal durante los encuentros médico/paciente

Guardar

MIÉRCOLES, 12 DE AGOSTO DE 2026 (HealthDay News) -- Un trato positivo al cuidado del paciente puede ser, según los investigadores, lo peor que los médicos pueden ofrecer a los pacientes.

Los pacientes podrían salir pensando que no necesitan tratamiento --aunque realmente lo necesiten-- después de que un médico les tranquilice diciendo que sus síntomas son "normales", según un estudio publicado el 10 de agosto en Nature Human Behavior.

PUBLICIDAD

Decir a los pacientes que sus síntomas eran "normales" iba en contra de su inclinación a buscar tratamiento para una amplia variedad de problemas de salud -- desde la menopausia y migrañas hasta el dolor dental, alergias estacionales y niveles elevados de azúcar en sangre.

"Los médicos suelen tener un objetivo noble. Pretenden aliviar la ansiedad, pero de alguna manera le sale el tiro por la culata", dijo el investigador principal On Amir en un comunicado de prensa. Es profesor de marketing en la Rady School of Management de la Universidad de California-San Diego.

PUBLICIDAD

La idea de que médicos y pacientes podrían estar interpretando sus conversaciones compartidas de forma diferente surgió como parte de la investigación sobre la menopausia, según los investigadores. A veces, los pacientes dicen que se sienten ignorados si los médicos afirman que sus síntomas perturbadores de la menopausia son una parte normal del envejecimiento.

Para ver si esto se extendía a otros problemas de salud, los investigadores realizaron una serie de 14 experimentos con personas comunes y profesionales sanitarios.

PUBLICIDAD

En estos estudios, los participantes leyeron escenarios médicos realistas en los que los médicos describieron los síntomas como "normales" o no.

El equipo midió la disposición de los participantes a seguir el tratamiento basándose en estas "conversaciones" y comparó sus respuestas con lo que los médicos esperarían que hicieran los pacientes en los mismos escenarios.

PUBLICIDAD

"Los profesionales esperaban que normalizar los síntomas de un paciente aumentaría su probabilidad de tratamiento o, en el peor de los casos, no tendría ningún impacto, pero en realidad los pacientes reaccionaron de forma opuesta", dijo el investigador principal Seyi Lawal, estudiante de doctorado en UC-San Diego, en un comunicado de prensa.

El problema se reduce a la palabra "normal", concluyeron los investigadores.

Los médicos usan "normal" para significar común y bien entendido -- algo que ya se ha visto antes y no es inusual.

Pero los pacientes a menudo interpretan "normal" como algo aceptable o que no merece la pena tratar, algo de lo que no tienen que preocuparse.

PUBLICIDAD

Los experimentos también revelaron dos formas sencillas de reducir este malentendido, según los investigadores.

Los médicos pueden cerrar la brecha de comunicación recomendando explícitamente el tratamiento, incluso si llaman algo "normal", según descubrieron los investigadores.

También pueden explicar exactamente a qué se refieren con "normales": que estos síntomas no son inusuales, pero aún requieren tratamiento.

Ambos enfoques ayudaron a que los pacientes fueran más proactivos, según los investigadores.

Los pacientes también pueden hacerse un favor preguntando qué quiere decir un médico si dice que un síntoma es "normal", según los investigadores. No des por hecho que el tratamiento no está recomendado y que deberías simplemente vivir con ello.

PUBLICIDAD

Más información

La Universidad de St. George ofrece más buen trato al paciente para los médicos.

FUENTE: Comunicado de prensa de la Universidad de California-San Diego, 10 de agosto de 2026