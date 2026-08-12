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La combinación de aspirina y omega-3 coincide con antibióticos en el tratamiento de la enfermedad de las encías, según concluye un ensayo

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MIÉRCOLES, 12 DE AGOSTO DE 2026 (HealthDay News) -- Las personas con infecciones graves de encías podrían prescindir de los antibióticos tomando en su lugar aspirina y suplementos de ácidos grasos omega-3 en dosis bajas.

La enfermedad de las encías de los pacientes mejoró igual de bien con un tratamiento con aspirina y omega-3 que con antibióticos, según informaron recientemente investigadores en el Journal of Periodontology.

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"El resultado fue sorprendente porque ambas terapias funcionaron de forma muy similar, allanando el camino para que se convirtiera en una opción de tratamiento para estos pacientes", dijo la investigadora principal Nidia Castro dos Santos. Es profesora en el Hospital Israelita Albert Einstein de São Paulo, Brasil.

La enfermedad avanzada de las encías, también llamada periodontitis, ocurre cuando bacterias se acumulan bajo las encías, afectando a los tejidos que sostienen los dientes, según los investigadores en notas de fondo.

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"Los pacientes con enfermedad grave tienen bolsillos muy profundos, que actúan como reservorios para las bacterias asociadas a la enfermedad", dijo Castro. "Es una condición muy difícil de tratar."

Ensayos clínicos previos han sugerido que una terapia antibiótica combinada es la mejor manera de eliminar esta bacteria, según los investigadores, especialmente cuando se combina con una limpieza dental a fondo.

Pero los investigadores sospechaban que el uso de tratamientos antiinflamatorios también podría ayudar a tratar la enfermedad de las encías. Los ácidos grasos omega-3 favorecen la producción de bioquímicos implicados en la resolución natural de la inflamación y la reparación de tejidos, y la aspirina contribuye a este efecto, según los investigadores.

Para el nuevo estudio, más de 100 pacientes fueron asignados aleatoriamente a uno de cuatro grupos. Todos los grupos recibieron limpieza dental, un procedimiento conocido como "escalado", pero tres de los grupos también recibieron:

Tratamiento antibiótico tres veces al día durante 14 días Tratamiento con aspirina en dosis baja y tres gramos de suplementos de omega-3 durante seis meses Tratamiento combinado con antibiótico/aspirina/omega-3

Casi el 58% de los pacientes que recibieron los antibióticos, la combinación de aspirina/omega-3 o toda la magila experimentaron mejoría en su enfermedad de las encías. Eso fue más del doble del 23% que vio mejoría solo con la limpieza dental.

Los resultados iban en contra de las expectativas de los investigadores.

"Imaginamos que la combinación de antibióticos y omega-3 sería más eficaz para controlar la periodontitis en estos pacientes", dijo Castro. "También creíamos que los resultados para el grupo que usó omega-3 con (aspirina) serían ligeramente inferiores a los del grupo antibiótico."

Incluso seis meses después de que finalizaran los suplementos, los pacientes continuaron mostrando resultados similares a los registrados al final del tratamiento, señalaron los investigadores.

El tratamiento antiinflamatorio alternativo podría ser útil a la luz de la resistencia a los antibióticos, dijo la coautora, la Dra. Magda Feres , en un comunicado de prensa. Es presidenta del departamento de medicina oral, infecciones e inmunidad en la Escuela de Medicina Dental de Harvard, en Massachusetts.

"La combinación de omega-3 y aspirina de baja dosis logró beneficios clínicos comparables a los del protocolo de metronidazol y amoxicilina , abriendo una verdadera alternativa para quienes no pueden tomar antibióticos, especialmente para pacientes con alergias o intolerancia a estos medicamentos", explicó Feres.

Más información

La Asociación Dental Americana tiene más información sobre la periodontitis.

FUENTE: Fundación Estatal de Apoyo a la Investigación de São Paulo, comunicado de prensa, 6 de agosto de 2026

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