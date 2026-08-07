El mat de yoga también necesita higiene: cómo limpiarlo sin arruinarlo

La higiene del mat de yoga reduce grasa corporal, polvo y microorganismos acumulados por el uso repetido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Un mat de yoga puede parecer limpio a simple vista y, aun así, acumular transpiración, grasa corporal, polvo y microorganismos. La clave no pasa solo por la estética o el olor: la higiene de la superficie donde se apoyan manos, pies y rostro forma parte de la prevención básica de infecciones cutáneas.

Una guía de Yoga Journal sobre este tema recuerda que el mat absorbe suciedad del cuerpo y del piso, y que su mantenimiento requiere algo más que una pasada rápida con un paño.

PUBLICIDAD

La diferencia entre limpiar y desinfectar define la eficacia de cualquier rutina de cuidado del mat. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diferencia entre limpiar y desinfectar resulta central. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) explican que limpiar elimina suciedad y reduce gérmenes, mientras que desinfectar apunta a matar la mayor parte de los microorganismos presentes en una superficie.

Según el organismo, primero siempre debe haber limpieza, porque la suciedad puede reducir la eficacia de los productos desinfectantes. Esa recomendación figura en la guía de los CDC sobre superficies del hogar, aunque el criterio también se aplica a objetos de uso frecuente y contacto directo con la piel.

PUBLICIDAD

Qué riesgos puede tener un mat mal higienizado

La limpieza con agua, jabón y fricción física baja la carga microbiana antes de aplicar desinfectantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preocupación no es teórica. La Organización Mundial de la Salud (OMS) sostiene que la higiene de manos y de superficies cumple un papel decisivo en la reducción de la transmisión de microorganismos en ámbitos compartidos y de uso frecuente. Aunque un mat personal no equivale a una superficie hospitalaria, la lógica sanitaria es similar: humedad, calor y contacto repetido favorecen la persistencia de bacterias y hongos.

En gimnasios y estudios, el riesgo aumenta por el uso común. Un reporte citado por Yoga Journal detectó presencia de bacterias y hongos en mats compartidos y también en mats personales con limpieza poco frecuente. Ese escenario coincide con lo que advierten especialistas de salud pública sobre superficies deportivas húmedas, donde pueden circular agentes asociados a afecciones como pie de atleta, verrugas plantares o tiñas.

PUBLICIDAD

Limpieza diaria y desinfección, cuándo hace falta cada una

La humedad y el calor favorecen la persistencia de bacterias y hongos en superficies de contacto directo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para el mantenimiento cotidiano, la recomendación más extendida es simple. Los CDC indican que el lavado con agua, jabón y fricción física remueve la mayor parte de la suciedad y reduce la carga microbiana. En un mat de uso personal, esa puede ser la medida principal después de una práctica exigente o cuando la superficie quedó visiblemente sucia.

La desinfección adquiere más sentido en otras situaciones:

Si el mat es compartido

Si hubo una práctica con mucho sudor

Si la persona tiene una infección cutánea o convive con alguien enfermo

Si el mat estuvo en pisos de uso intensivo o espacios comunes

La OMS insiste además en otra medida básica que suele omitirse: lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos después de tocar superficies potencialmente contaminadas.

PUBLICIDAD

Cómo higienizarlo sin arruinar el material

El uso compartido del mat aumenta la exposición a agentes asociados a pie de atleta, tiñas y verrugas plantares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La forma de limpieza depende del material y de las indicaciones del fabricante, pero hay una pauta común: evitar productos agresivos, exceso de jabón y secado deficiente. Una mezcla suave de agua con unas gotas de detergente puede servir para la limpieza habitual, mientras que algunos usuarios recurren a peróxido de hidrógeno para una desinfección ocasional.

Una rutina práctica puede incluir estos pasos:

Pasar un paño húmedo con agua y jabón suave

Limpiar ambos lados del mat

Retirar residuos con otro paño limpio

Dejar secar al aire y completamente extendido

Enrollarlo solo cuando no quede humedad

Los CDC remarcan que los desinfectantes necesitan un tiempo de contacto sobre la superficie para actuar. Si se usa un producto de ese tipo, no alcanza con rociar y secar de inmediato: hace falta seguir la etiqueta y mantener la superficie húmeda el tiempo indicado.

PUBLICIDAD

Cada cuánto conviene hacerlo

La desinfección cobra relevancia tras prácticas con mucho sudor o contacto con pisos de uso intensivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No existe una frecuencia universal, porque depende del uso. Un mat personal utilizado en casa no requiere el mismo cuidado que uno que circula por estudios, gimnasios o clases grupales. Aun así, hay un consenso básico:

Limpieza liviana después de las prácticas intensas

Lavado más profundo de forma periódica

Desinfección en casos de uso compartido o mayor exposición

Se recomienda limpiar el mat después de cada práctica y realizar una higiene más profunda al menos una vez por mes. La regla más útil, de todos modos, combina observación y sentido sanitario: si hay olor persistente, manchas, humedad retenida o contacto frecuente con superficies comunes, el mat necesita atención antes de volver a usarse.

PUBLICIDAD