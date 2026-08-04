Los hábitos que parecen saludables, pero que pueden acelerar el deterioro de las articulaciones

Cirujanos británicos advierten que el sobreentrenamiento y el sedentarismo aceleran la artrosis y llevan a más atletas al reemplazo de rodilla (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las cirugías de reemplazo articular crecen a escala global: entre 2010 y 2023, las que se refieren a cadera aumentaron entre un 130% y un 210% según el país, y las de rodilla entre un 150% y un 664%, con proyecciones que indican que esa tendencia se sostendrá al menos hasta 2050, según una revisión sistemática publicada en 2025 en el Journal of Clinical Medicine por investigadores de la Universidad Semmelweis de Budapest. A modo de ejemplo, en el Reino Unido, más de 250.000 personas se someten a estas cirugías cada año y para 2060 esa cifra podría crecer un 40%.

Detrás de muchos de esos casos están deportistas activos que, según advirtieron cirujanos ortopédicos consultados por The Guardian, empujaron sus cuerpos más allá de su capacidad de recuperación durante años sin saberlo.

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El riesgo no se limita a quienes no se mueven. Los especialistas señalaron que tanto el sedentarismo como el exceso de entrenamiento aceleran el deterioro del cartílago y abren la puerta a la osteoartritis (OA), la enfermedad articular más extendida en el mundo desarrollado. A los 70 años, uno de cada dos adultos del Reino Unido la padecerá en alguna medida.

El cuerpo tiene un límite de ciclos, y el ejercicio intenso lo acelera

Infografía de Infobae detalla cómo el ejercicio extremo y el sedentarismo aceleran el desgaste articular y aumentan a 250.000 las cirugías anuales de reemplazo en el Reino Unido (Imagen Ilustrativa Infobae)

Giles Stafford, cirujano ortopédico del hospital Nuffield de Oxford especialista en trastornos de cadera relacionados con el deporte, describió las articulaciones como los rodamientos de un motor. “Todos tenemos cierta cantidad de ciclos antes de que el daño se instale. Alguien que va al gimnasio, corre maratones y sigue programas de ejercicio de alto impacto, puede alcanzar ese límite más joven y más rápido”, afirmó en declaraciones al medio británico.

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La OA ocurre cuando el cartílago —el tejido que amortigua los extremos de los huesos— se desgasta hasta generar fricción directa. La genética incide en la calidad de ese tejido y en cómo el organismo responde a la inflamación, pero la mecánica del movimiento resulta igual de determinante.

El doctor Benjamin Ellis, reumatólogo del Imperial College Healthcare de Londres, explicó que el cartílago se nutre del líquido sinovial y que ese fluido solo circula con el movimiento. “Permanecer sentado durante largos períodos genera cambios metabólicos proinflamatorios”, advirtió el experto ante The Guardian.

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El running extremo adelanta la artrosis, según médicos británicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, David Vaux, osteópata y asesor de la organización británica Arthritis Action, comparó el ejercicio en la mediana edad con una prescripción médica. “Si haces demasiado o poco, tendrás problemas”, afirmó; en la misma línea agregó que “lo que más veo en consulta son personas lesionadas y personas agotadas. Ambas cosas son veneno en la mediana edad".

El especialista propone un régimen basado en caminatas, trotes suaves y ejercicios isométricos —sentadillas estáticas, planchas— durante al menos dos meses antes de incorporar movimientos más dinámicos.

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El caso Jonathan Price: décadas de running y una doble cirugía de cadera

Jonathan Price, ejecutivo galés de 50 años, corrió maratones, medias maratones y carreras semanales durante décadas. A mediados de sus 40, su cuerpo empezó a acusar el desgaste: dolor persistente durante dos o tres días tras cada carrera y episodios recurrentes de contractura lumbar. En el verano de 2023, un cirujano le diagnosticó osteoartritis bilateral. A fines de ese año, a los 47, fue operado de ambas caderas.

Su médico, Stafford, determinó que Price nació con una leve malformación en la cabeza del fémur que impedía una rotación limpia de la articulación. Cada ciclo de movimiento generó, en silencio, microlesiones acumuladas. Jonathan desconocía esa condición.

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El CrossFit al límite dispara lesiones y daña el cartílago (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso Naomi Pannell y la advertencia sobre los programas de alta intensidad

Saket Tibrewal, cirujano ortopédico del hospital Cromwell de Londres, trató a Naomi Pannell, de 27 años, tras la rotura del ligamento cruzado anterior (LCA) durante una competencia de CrossFit celebrada en Madrid con 36 ℃. La joven llevaba tres días de competición cuando, al intentar levantar un saco de arena en la segunda ronda, su rodilla cedió.

El médico explicó el mecanismo y detalló que "si los músculos llegan al agotamiento, se pierde el control neuromuscular de la articulación". Se pierde la propiocepción y algo que se ejecutó bien cientos de veces puede fallar".

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En paralelo, Gareth Jones, cirujano de rodilla del Imperial College, agregó que algunos pacientes de entre 25 y 30 años ya presentan pérdida severa de cartílago bajo la rótula por seguir este tipo de programas de forma sostenida.

Según se resalta en el artículo, existe un patrón común en todos los casos mencionados: se presentaron señales de advertencia temprana que no recibieron atención hasta que el daño se intensificó. El organismo nunca deja de alertar. Los expertos afirman que no se debe posponer la consulta ante dolor persistente en las articulaciones, inflamación, problemas para dormir o una disminución en el rendimiento, ya que todos ellos son señales claras.

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