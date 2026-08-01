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Un estudio analiza cómo la personalidad y el entorno se reflejan en los sueños

Investigadores de la Escuela IMT de Estudios Avanzados de Lucca analizaron 3.700 relatos de 287 adultos durante dos semanas con inteligencia artificial y hallaron que la actividad onírica remezcla recuerdos, emociones y contexto

Investigadores de la Escuela IMT de Estudios Avanzados de Lucca estudiaron 3.700 relatos de 287 adultos durante dos semanas (Imagen Ilustrativa Infobae)
Investigadores de la Escuela IMT de Estudios Avanzados de Lucca estudiaron 3.700 relatos de 287 adultos durante dos semanas (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Durante años, se pensó que los sueños eran simples secuencias aleatorias de imágenes e historias sin sentido. Pero una investigación de la Escuela IMT de Estudios Avanzados de Lucca aporta una perspectiva diferente: reflejan una compleja remezcla de la realidad, donde la personalidad, la memoria y el entorno se fusionan para crear escenarios nuevos y vívidos. El análisis de más de 3.700 informes de sueños y vigilia revela que la actividad onírica está lejos de ser un ruido mental sin propósito.

Según detalló la revista científica ScienceDaily, el estudio desafía la creencia tradicional sobre la aleatoriedad de los sueños. El equipo italiano demostró que tanto las diferencias individuales como los eventos globales influyen en el contenido de los mismos. De acuerdo con la Escuela IMT, la mente dormida no solo recicla recuerdos, sino que construye narrativas propias a partir de fragmentos de la experiencia cotidiana y la imaginación.

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Un análisis inédito de miles de sueños

Infografía con un cerebro central, una mujer, edificios, relojes, un corazón y figuras humanas. Contiene texto explicativo sobre la creación de sueños.
El cerebro humano transforma la memoria, las emociones y el entorno en sueños originales, conforme a la investigación de la Escuela IMT de Lucca, Italia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para comprender la estructura onírica, los investigadores de la entidad académica recopilaron durante dos semanas los relatos diarios de sueños y experiencias de vigilia de 287 adultos, de entre 18 y 70 años. Los participantes también brindaron detalles sobre sus hábitos de sueño, rasgos de personalidad y capacidades cognitivas.

El equipo científico utilizó técnicas de procesamiento del lenguaje natural (PLN), una rama de la inteligencia artificial, para examinar la estructura semántica de los relatos, es decir, la forma en que se enlazan conceptos, palabras e ideas dentro del texto.

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El uso de PLN permitió identificar patrones imposibles de detectar a simple vista, mostrando que el contenido de los sueños nunca fue completamente aleatorio ni caótico. Más bien, reflejó la interacción entre factores personales y acontecimientos del mundo exterior.

Uno de los hallazgos destacados por la Escuela IMT indica que las personas con tendencia a dejar que su mente divagara durante el día reportaron sueños fragmentados y cambiantes. En contraste, quienes atribuían significado a los sueños describieron experiencias más inmersivas y detalladas.

Según la investigadora principal, la neurocientífica italiana Valentina Elce, “nuestros hallazgos demuestran que los sueños no son solo un reflejo de experiencias pasadas, sino un proceso dinámico moldeado por quiénes somos y lo que vivimos”.

El cerebro transforma la realidad mientras sueñas

Persona durmiendo de lado en cama con ropa blanca en habitación oscura. Lámpara de mesa y reloj digital en mesita de noche junto a la cama.
Un equipo italiano examinó miles de relatos de sueños y vigilia de personas de 18 a 70 años y encontró vínculos entre rasgos individuales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, el estudio reveló que los sueños no reproducen fielmente las vivencias diarias. En lugar de ello, el cerebro reconfigura los escenarios conocidos. Un hospital, una oficina o una casa pueden aparecer en los sueños, pero mezclados con lugares sin relación aparente o transformados en ambientes irreconocibles. Esto implica una integración de recuerdos, emociones, expectativas y hasta posibles futuros.

Según el ensayo, la mente integra los detalles familiares de la vida diaria y los funde con entornos desconocidos, creando escenas que sorprenden por su originalidad. Este fenómeno sugiere que el sueño no funciona como un sistema de grabación, sino como un editor creativo de la experiencia humana.

El informe describe cómo la calidad del sueño, el interés personal por los sueños y la propensión a fantasear durante la vigilia afectan la riqueza y la viveza de las escenas nocturnas. La interpretación, lejos de ser una cuestión esotérica, empieza a perfilarse como una ventana científica para estudiar la conciencia y la salud mental.

El impacto de los acontecimientos globales en el contenido onírico

Una persona duerme profundamente con un antifaz gris en una cama. Sobre su cabeza, una imagen digital de un cerebro iluminado con puntos de conexión neuronal.
En 287 participantes, quienes reportaron dejar vagar más su mente durante el día describieron experiencias nocturnas más cambiantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis de la Escuela IMT incluyó informes de sueños recopilados durante el confinamiento por la COVID-19 por la Universidad Sapienza de Roma. Según reporta ScienceDaily, los sueños registrados en ese periodo destacaron emociones más intensas y referencias constantes a restricciones, encierros y barreras. Estas temáticas reflejaban el contexto social vivido por millones de personas.

Con el paso de los meses, el contenido de los sueños evolucionó. La carga emocional y las referencias a limitaciones se atenuaron, lo que sugiere que los sueños pueden actuar como indicadores de la adaptación psicológica frente a eventos disruptivos.

Este hallazgo refuerza la idea de que los sueños no solo procesan el pasado inmediato, sino que también registran el modo en que las personas afrontan los cambios y desafíos externos.

La Escuela IMT de Estudios Avanzados de Lucca sostiene que el análisis computacional de grandes volúmenes de sueños permitirá nuevas investigaciones sobre la memoria, el procesamiento emocional y la salud mental. La inteligencia artificial muestra potencial para transformar la forma en que se estudia la mente dormida, ayudando a identificar patrones y relaciones que antes permanecían ocultos.

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