Salud
Agregar Infobae enGoogle

El sangrado menstrual abundante puede ser señal de alerta de problemas de salud

Cambios en el cuerpo, síntomas persistentes o fatiga fuera de lo habitual requieren evaluación especializada para descartar causas y reducir complicaciones

Joven mujer con ropa gris sentada en cama celeste y blanca, se toma el abdomen con ambas manos, rostro con expresión de dolor. Habitación con ventana lateral.
El sangrado menstrual abundante puede ser una señal de alerta de deficiencia de hierro, anemia u otros problemas de salud (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Los periodos con sangrado intenso no siempre son una molestia pasajera ni algo que deba considerarse normal. Según Times Now News, la menstruación abundante puede alterar la vida diaria y ser una señal de deficiencia de hierro, anemia u otros problemas de salud.

Un periodo menstrual abundante puede ser un indicio de alerta si obliga a cambiar la toalla sanitaria o el tampón cada una o dos horas, si dura más de siete días, si expulsa coágulos grandes o si lleva a evitar el trabajo, la escuela o actividades sociales. Según Times Now News, los médicos también valoran cuánto interfiere el sangrado con la rutina, no solo la cantidad de sangre.

PUBLICIDAD

La fuente añade que durante generaciones a este problema se le restó importancia con la idea de que era solo “parte de ser mujer”. Un informe reciente de BBC Future, citado por Times Now News, señala además que el impacto sanitario de este tipo de sangrado se subestimó durante mucho tiempo.

El sangrado menstrual abundante, conocido en medicina como menorragia, se define de forma práctica por su efecto sobre la cotidianeidad. El riesgo aumenta cuando la menstruación obliga a reorganizar el día.

PUBLICIDAD

Riesgos para la salud y la vida diaria

Persona recostada en una cama con sábanas blancas sostiene una bolsa de agua caliente roja en la parte baja de su abdomen.
El sangrado menstrual abundante también puede generar ansiedad y afectar el trabajo, la escuela, los viajes y otras actividades cotidianas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los principales riesgos es la deficiencia de hierro. Cada ciclo menstrual implica pérdida de sangre, pero cuando el sangrado es constante y excesivo, las reservas del organismo pueden agotarse más rápido de lo que se recuperan.

Con el tiempo, ese proceso puede derivar en anemia ferropénica. Entre los síntomas que recoge la fuente figuran cansancio, debilidad, falta de aire, mareos y dificultad para concentrarse.

La vida diaria también puede verse afectada por una ansiedad continua. La necesidad de ubicar un baño cercano, llevar productos sanitarios extra o evitar manchas en reuniones, clases o viajes puede reducir la calidad de vida y provocar ausencias en distintos lugares cotidianos.

Afecciones que pueden estar detrás del sangrado abundante

Una camilla, un folleto del sistema reproductivo femenino, instrumental médico, botellas de desinfectante, un equipo de ultrasonido y un monitor con ecografía.
El tratamiento del sangrado menstrual abundante puede incluir suplementos de hierro, fármacos, anticonceptivos hormonales, dispositivos intrauterinos y procedimientos según el diagnóstico (Imagen Ilustrativa Infobae)

El artículo advierte que, en algunos casos, refleja una afección médica de base. Entre las causas que menciona Times Now News figuran los fibromas, la adenomiosis, la endometriosis, los desequilibrios hormonales y los trastornos tiroideos.

También incluye trastornos hemorrágicos como la enfermedad de von Willebrand. Detectar la causa cuanto antes puede modificar el tratamiento y su efecto a largo plazo sobre la salud, según el medio.

Algunas personas tienen menstruaciones más abundantes de forma natural. Aun así, un aumento repentino, una duración mayor de lo habitual o un agotamiento marcado son cambios que no conviene pasar por alto.

Cuándo consultar y qué tratamientos existen

El sangrado menstrual abundante tiene tratamiento. Entre las opciones que menciona la fuente están los suplementos de hierro, los fármacos para reducir el sangrado, los anticonceptivos hormonales y el dispositivo intrauterino que libera hormonas.

Algunas personas también pueden requerir procedimientos para tratar afecciones como los fibromas. La elección depende de la edad, los síntomas, los planes reproductivos y el diagnóstico de fondo.

Temas Relacionados

Sangrado Menstrual AbundanteDeficiencia de HierroSalud ReproductivaCalidad de VidaNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las claves sobre la pastilla contra la disfunción eréctil que podría ser la nueva aliada contra el cáncer, según nuevos estudios

Pruebas en ratones y tejido humano demuestra que el sildenafil, compuesto activo del fármaco Viagra, limita el uso del colesterol por parte de las células cancerosas, lo que dificulta su capacidad para diseminarse y generar metástasis

Las claves sobre la pastilla contra la disfunción eréctil que podría ser la nueva aliada contra el cáncer, según nuevos estudios

Un estudio clínico respalda un tratamiento líquido para las caries tempranas que evita el uso del torno

Investigadores de la Universidad de Michigan probaron un procedimiento rápido que se pinta sobre el diente y puede facilitar la atención en niños pequeños y pacientes con ansiedad, aunque no sustituye la prevención ni el cepillado

Un estudio clínico respalda un tratamiento líquido para las caries tempranas que evita el uso del torno

Los seis factores que destruyen el sueño: médicos especializados revelan por qué la mayoría de las personas no descansa bien

Una nueva encuesta detectó que casi la mitad de los adultos pierde horas de descanso por obligaciones cotidianas, mientras expertos advierten sobre las consecuencias físicas y mentales de la privación crónica

Los seis factores que destruyen el sueño: médicos especializados revelan por qué la mayoría de las personas no descansa bien

Qué dice la psicología sobre el llanto: por qué algunas personas lloran mucho y otras casi nunca

Aunque se trata de una manifestación humana y universal, no todos lo atraviesan del mismo modo. La frecuencia con la que aparecen las lágrimas abre preguntas sobre qué la modula y qué papel cumple

Qué dice la psicología sobre el llanto: por qué algunas personas lloran mucho y otras casi nunca

Cáncer de Pulmón: los avances que permiten controlar y superar la enfermedad

Las terapias de precisión y la inmunoterapia revolucionaron el abordaje del tumor que más muertes causa en la Argentina. El mayor conocimiento de los mecanismos de la enfermedad y la detección de biomarcadores favorecen el desarrollo de tratamientos más precisos y personalizados. Las mejoras en los posoperatorios y las advertencias por el riesgo del vapeo entre los más jóvenes

Cáncer de Pulmón: los avances que permiten controlar y superar la enfermedad

DEPORTES

Con la probable reaparición de Lionel Messi, Inter Miami recibirá a Columbus Crew por la MLS

Con la probable reaparición de Lionel Messi, Inter Miami recibirá a Columbus Crew por la MLS

Boca Juniors mudará su localía mientras avanza la recuperación del césped de la Bombonera: el estadio elegido

Flavio Briatore se refirió al futuro de Franco Colapinto en Alpine y dijo que Pierre Gasly es uno de los seis mejores pilotos de la Fórmula 1

Se publicó el video de la cámara del árbitro en la remontada de Argentina ante Inglaterra: el gol de Enzo Fernández y el reclamo de Bellingham

La decisión que Franco Mastantuono le habría comunicado a José Mourinho tras quedar relegado del amistoso de Real Madrid

TELESHOW

Silvina Escudero: “Me separé hace cuatro meses y dije ‘quiero estar con todos’”

Silvina Escudero: “Me separé hace cuatro meses y dije ‘quiero estar con todos’”

Internaron a Denisse González, ex Gran Hermano: “Fueron días de mucho susto y de valorar la salud más que nunca”

Las sensuales fotos playeras de Pampita en Punta Cana, a pura microbikini y relax

Matilda Blanco habló tras su pelea en vivo con Karen Reichardt por los criaderos de perros: “¡Que nadie nos saque del camino!”

Brian Buley vuelve a la actuación: “No por ser de talla baja voy a dejar lo que me hace feliz”

INFOBAE AMÉRICA

El gobierno de Estados Unidos exigirá fianzas de hasta 20,000 dólares a nicaragüenses que pidan visas de turismo y negocios

El gobierno de Estados Unidos exigirá fianzas de hasta 20,000 dólares a nicaragüenses que pidan visas de turismo y negocios

Alerta en Austria por el calor extremo: el país registró un récord de muertes en junio, el más cálido desde que hay registros

Cirujanos operan a 440 kilómetros de distancia en la primera telecirugía realizada en Panamá

Capturan a una mujer por presuntamente explotar sexualmente a su sobrina de 14 años con discapacidad en Honduras

El ataque ucraniano a un barco iraní refleja cómo dos guerras podrían salir de control