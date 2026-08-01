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Un estudio clínico respalda un tratamiento líquido para las caries tempranas que evita el uso del torno

Investigadores de la Universidad de Michigan probaron un procedimiento rápido que se pinta sobre el diente y puede facilitar la atención en niños pequeños y pacientes con ansiedad, aunque no sustituye la prevención ni el cepillado

Dientes con caries, encías, instrumental dental, silla odontológica y un monitor con radiografía panorámica en un consultorio borroso.
Un estudio clínico de la Universidad de Michigan respaldó el fluoruro de diamino de plata como tratamiento para caries tempranas sin taladro, inyecciones ni sedación (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Más de 530 millones de niños en el mundo padecen caries en sus dientes de leche, y la mayoría de esos casos no recibe tratamiento. Un estudio clínico de gran escala publicado en JAMA Pediatrics acaba de aportar la evidencia más robusta hasta la fecha sobre una solución que ya existe: el fluoruro de diamino de plata (SDF), un líquido de bajo costo que detiene la descomposición dental en segundos, sin taladro, inyecciones ni sedación.

La investigación fue liderada por la Universidad de Michigan e incluyó a 830 niños menores de 6 años en tres estados de Estados Unidos. Sus resultados —respaldados por más de 12 millones de dólares en financiamiento del Instituto Nacional de Investigación Dental y Craneofacial (NIDCR)— podrían acelerar la adopción del tratamiento en sistemas de salud de todo el planeta, según reportó Science Daily.

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La caries dental es la enfermedad no transmisible más prevalente del mundo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS): afecta a unos 2.500 millones de personas entre niños y adultos. En los menores de 12 años, su prevalencia ronda el 20% a nivel global, con picos que superan el 70% en regiones de Oriente Medio y África.

Un líquido que ya recorre el mundo

El SDF no es un hallazgo reciente. Disponible en la mayoría de los países, se aplica en programas comunitarios de salud bucal en Japón, Tailandia, Mongolia, Ghana, Kenya, India, Brasil, Argentina y decenas de naciones más.

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En Japón, el costo del tratamiento es de apenas entre 4 y 5 dólares por sesión, cubierto por el seguro nacional de salud. En Tailandia, forma parte de la cobertura sanitaria universal.

Lo que faltaba, hasta ahora, era evidencia clínica de fase III generada en Estados Unidos, el tipo de datos que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) exige para aprobar un producto como medicamento. El ensayo de Michigan —que comenzó en 2018 y continuó pese a las interrupciones de la pandemia de COVID-19— cubre ese vacío.

Dos profesionales de la salud con uniforme azul observan radiografías dentales y modelos 3D de dientes con caries en dos monitores de computadora.
La caries dental afecta a 2.500 millones de personas en el mundo y más de 530 millones de niños padecen caries en dientes de leche sin tratamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

La solución al 38% demostró detener el avance de la caries en más de la mitad de los dientes de leche tratados, con aplicaciones cada seis meses. El procedimiento consiste en pintar el líquido directamente sobre la zona afectada con un aplicador de esponja; cada diente toma apenas unos segundos. Science Daily destacó que no se registraron efectos adversos graves en ninguno de los participantes del estudio.

Poblaciones vulnerables en el centro del debate

Margherita Fontana, profesora de odontología en la Universidad de Michigan y directora del estudio, subrayó que el SDF tiene un potencial especial para grupos que históricamente quedan fuera del sistema dental convencional: niños muy pequeños, personas mayores, pacientes con discapacidades físicas o del desarrollo, y quienes padecen ansiedad severa ante los procedimientos odontológicos.

“Es un tratamiento muy eficaz y seguro, incluso en niños tan pequeños como de un año”, afirmó Fontana en declaraciones recogidas por Science Daily.

La investigadora también señaló que los pediatras suelen ver a los niños años antes de que visiten a un dentista por primera vez, lo que convierte al SDF en una herramienta que podría aplicarse en entornos médicos generales y así adelantarse al daño.

El tratamiento tiene una limitación visible: la plata tiñe de negro de forma permanente la zona cariada del diente. Esa característica puede desalentar a algunas familias, aunque los investigadores sostienen que el beneficio clínico —detener el dolor, la infección y las complicaciones— supera ese inconveniente estético, especialmente en piezas dentales temporales.

Retrato lateral de un niño o niña de 6-8 años sentado en un sillón dental azul, con un odontólogo usando instrumental para revisar su boca, mostrando caries.
Los investigadores sostuvieron que una aprobación de la FDA para el fluoruro de diamino de plata podría mejorar la cobertura de seguros e influir en políticas de salud global (Imagen Ilustrativa Infobae)

El camino hacia una aprobación que redefiniría el acceso global

Amr Moursi, profesor de odontología pediátrica en la Universidad de Nueva York (NYU) y coinvestigador principal del estudio, fue directo sobre las implicancias regulatorias: “Nuestros resultados respaldan la aprobación del SDF por parte de la FDA para el manejo y detención de la caries en niños pequeño”.

Según Moursi, retirar el producto del estatus fuera de etiqueta permitiría una mayor adopción por parte de los profesionales de salud, mejores coberturas por parte de los seguros médicos y una calidad de producto más uniforme.

Una aprobación formal de la FDA tendría consecuencias que van más allá de las fronteras estadounidenses: históricamente, las decisiones regulatorias de ese organismo influyen en las políticas de salud de otros países y en las recomendaciones de organismos internacionales como la OMS, que ya incluyó al SDF en su lista de medicamentos esenciales candidatos.

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