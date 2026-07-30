Baja tasa de vacunación infantil en Argentina: una pediatra advirtió sobre los riesgos de internación

Argentina no alcanza el 90 por ciento de cobertura en vacunación infantil y concentra junto a tres países la mitad de los niños sin protección esencial

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La baja cobertura de vacunación infantil en Argentina genera preocupación entre profesionales de la salud. En una entrevista exclusiva de Infobae en vivo, la doctora Romina Giurfo, médica pediatra y especialista en vacunas, advirtió que el país no alcanza el 90% de cobertura en esquemas esenciales, lo que incrementa el riesgo de brotes de enfermedades graves.

En diálogo con el equipo de Infobae a las Nueve, integrado por Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, la doctora Giurfo detalló: “Es algo que viene sucediendo de hace varios años a partir de la pandemia y que se va profundizando cada vez más”.

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Atribuyó la baja vacunación a la combinación de dificultades en el acceso a los vacunatorios, falta de campañas de promoción y el impacto de la desinformación en redes sociales: “La mayoría de los papás en este momento jóvenes se informan sobre la salud de sus hijos en las redes sociales. Esa es la realidad y es lo que yo veo en el consultorio habitualmente”.

Vacunación incompleta y el rol de la desinformación digital

La especialista en vacunas explicó que la triple viral es una de las dosis más afectadas por las noticias falsas difundidas en redes digitales

Giurfo remarcó que la tendencia a no completar el calendario es visible en el consultorio: “Chicos más grandes que se dieron las primeras dosis pero que después los padres un poco se cuelgan y no completan el calendario”. Según la médica, la pandemia intensificó la circulación de información y, en consecuencia, de noticias falsas: “A veces mucha información yo creo que desinforma. En las redes es como una semilla que se siembra y se empieza a diseminar y los papás se nutren de eso”.

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La especialista explicó que uno de los focos de desinformación más persistentes afecta a la vacuna triple viral: “Una vacuna que quedó en la mira y que dentro de las redes sociales generó mucha discusión es la vacuna triple viral. Básicamente, hubo un médico inglés que hizo un estudio, que no tiene base científica y con una finalidad económica, que intentaba demostrar que esta vacuna podía generar autismo en los chicos. Usó muy poca cantidad de pacientes. Lamentablemente, ese estudio sí se publicó en una revista y al publicarse se difundió por las redes sociales. Ahora los papás relacionan la vacuna de la triple viral con el autismo”. En el consultorio, Giurfo detectó que el miedo a los efectos adversos se alimenta con información de baja calidad: “Leen en las redes, pero no leen de buena base”.

El riesgo concreto de no vacunar: enfermedades graves y brotes evitables

La pediatra alertó que muchas internaciones en bebés y chicos están relacionadas a la falta de vacunación completa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consultada sobre los riesgos, Giurfo fue contundente: “El riesgo de no vacunar a tu hijo básicamente es contagiarse, enfermarse, en muchos casos tienen que internarse. La mayoría de las enfermedades que cubre nuestro calendario de vacunas son enfermedades graves”.

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Subrayó que enfermedades como la meningitis y la difteria, que parecían erradicadas, están resurgiendo: “Eso no es noticia falsa, porque yo lo veo a diario en el hospital. Están reapareciendo. Muchas de las meningitis son producidas por bacterias y hay varias vacunas. En el calendario ahora tenemos una incluida que es gratuita, que cubre para cuatro cepas de esas bacterias. No aplicársela, por ejemplo, expone a tu hijo a contraer meningitis. Ni hablar que exponemos a otros chicos también”.

La médica enfatizó que la vacunación no solo protege de manera individual, sino también comunitaria: “La vacuna no solamente es protección individual, es protección en comunidad. Me protejo yo, protejo al otro, los chicos van a la escuela. De esa forma todos evitamos contagiarnos y nos protegemos entre todos”.

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Padres, creencias y el marco legal de la vacunación obligatoria

La profesional remarcó que la protección que brinda la vacuna es tanto individual como comunitaria y ayuda a evitar brotes en las escuelas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pediatra describió los distintos perfiles de padres que llegan al consultorio con dudas o desconfianza: “Hay algunos que vienen con cierta desconfianza y la realidad es que después de mucha charla, me ha pasado, por ejemplo, en el consultorio, unos papás que a su hijo mayor le hicieron diagnóstico de autismo, entonces decidieron no vacunar. Seleccionaron las vacunas que le daban al menor. Pero me lo blanquearon como una situación de ellos sentirse mal, de que no estaban muy seguros si estaba bien o no”. Añadió que existen casos más extremos: “He escuchado, por ejemplo, que creen que a través de las vacunas le ponen un chip, que le hace seguimiento al chico”.

Sobre la responsabilidad legal, Giurfo recordó: “Hay una ley que se decretó hace unos años, la 27.491, que habla de que las vacunas son gratuitas y son obligatorias y son consideradas un bien social. Eso significa que tanto el Estado está obligado a asegurar el acceso y las campañas en vacunación y, por otro lado, los padres tenemos la obligación de vacunar a nuestros hijos. Esa es una ley”. Mencionó también el reciente decreto sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes: “Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la salud, con lo cual las vacunas son salud”.

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La médica relató que en situaciones de resistencia más profunda, el abordaje se sostiene en el acompañamiento y en recursos institucionales: “Intento convencer, generalmente son chicos más grandes, los vuelvo a citar, los trato de seguir si es en el consultorio. En el hospital a veces hay otras herramientas, que es servicio social, que ayudan un montón y volvemos a hablar varios hasta se logra convencer, pero a veces es complicado”.

La doctora remarcó que el Estado debe garantizar el acceso a las dosis y los padres tienen la obligación de vacunar a sus hijos según la ley (Imagen Ilustrativa Infobae)

La experiencia de Giurfo como médica de muchos años aporta un testimonio sobre las consecuencias de la baja vacunación: “He perdido pacientes por meningitis, he perdido pacientes por tos convulsa muy chiquitos de un mes”.

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Las internaciones por neumonía en bebés y niños sin vacunar son una realidad frecuente: “Me ha pasado bastante. Y después de la situación que vivió, los padres salen de ese lugar. Pero me parece que no hay que llegar a eso. Lo que la gente tiene que entender es que no se enferma tu hijo porque existen vacunas”.

Respecto al rol de las instituciones educativas, la pediatra opinó: “El colegio debería para mí constatar también. Hay escuelas que piden el carnet. Otros colegios que no piden nada”.

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La médica recordó que la salud escolar tuvo un rol más activo en otras épocas. Hoy, la exigencia de consentimiento y la posibilidad de que los padres decidan no vacunar impactan en la cobertura: “Muchas veces avisan que van a ir a vacunar y hay padres que faltan o le ponen que no, porque tienen que firmar un consentimiento”.

La entrevista completa a la doctora Romina Giurfo

La doctora Romina Giurfo advirtió que la baja vacunación infantil en Argentina favorece la reaparición de enfermedades graves como meningitis y difteria

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