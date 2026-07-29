El desayuno puede ayudar a los adolescentes a tomar mejores decisiones alimentarias a lo largo del día, según un estudio

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MARTES, 28 de julio de 2026 (HealthDay News) -- Los adolescentes que empiezan a desayunar regularmente tienen más probabilidades de tomar decisiones alimentarias saludables durante el resto del día, según un nuevo estudio.

Los adolescentes que desayunaban seguían consumiendo tantas calorías diarias como aquellos que se saltaban la comida de la mañana, pero eran menos propensos a elegir alimentos altos en azúcar o grasa, según informaron los investigadores en la reunión anual de la Sociedad Americana de Nutrición.

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"Nuestros hallazgos sugieren que añadir desayuno, especialmente uno rico en proteínas, podría ser una forma eficaz de mejorar la ingesta de nutrientes y la calidad de la dieta entre los adolescentes mayores", dijo la investigadora principal Emma Brown, doctoranda en la Universidad de Texas en Austin, en un comunicado de prensa.

Para el nuevo estudio, los investigadores reclutaron a 128 jóvenes de entre 14 y 21 años que informaron saltarse el desayuno al menos seis veces por semana.

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Los participantes fueron asignados aleatoriamente a uno de tres grupos. Un grupo desayunó balanceado todos los días durante seis meses, el segundo un desayuno rico en proteínas y el tercero continuó saltándose el desayuno como de costumbre.

Para los grupos que desayunaron, el equipo de investigación proporcionó comidas que incluían desayunos comunes como burritos, quesadillas, revueltos de huevos y batidos. Las comidas de desayuno balanceadas contenían alrededor de 15 gramos de proteína, y las ricas en proteínas alrededor de 30 gramos.

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"Aunque la mayoría de los estadounidenses piensa que el desayuno es la comida más importante del día, no hay mucha evidencia que respalde esta idea", dijo Brown. "Queríamos ver si consumir un desayuno rico en proteínas aumentaría la ingesta de nutrientes y fomentaría una alimentación más saludable a lo largo del día."

También se les pedía regularmente a los jóvenes que informaran de lo que habían comido en las últimas 24 horas.

Los resultados mostraron que quienes desayunaron consumieron menos postres, dulces y caramelos en comparación con quienes se saltaron el desayuno. El grupo de alto contenido proteico, en particular, consumía menos azúcar añadida que los otros dos grupos.

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Ambos grupos de desayuno también consumieron niveles más altos de nutrientes importantes como fibra, hierro, zinc y colina, según los investigadores.

Los investigadores planean a continuación ver si más proteína consumida en el desayuno puede alterar la percepción y los antojos de comida de las personas a lo largo del día.

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Brown presentó su investigación el sábado en la reunión, que tuvo lugar en National Harbor, Maryland.

La investigación presentada en congresos médicos debe considerarse preliminar hasta que se publique en una revista revisada por pares.

Más información

La Fundación Nemours tiene más información sobre desayunos para llevar y para adolescentes.

FUENTE: Nota de prensa de la Sociedad Americana de Nutrición, 25 de julio de 2026