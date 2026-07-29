Salud
Agregar Infobae enGoogle

El desayuno puede ayudar a los adolescentes a tomar mejores decisiones alimentarias a lo largo del día, según un estudio

Healthday Spanish

Imagen VYLAQSQ6IJFA7O4JSUON5FRPGM
Guardar

MARTES, 28 de julio de 2026 (HealthDay News) -- Los adolescentes que empiezan a desayunar regularmente tienen más probabilidades de tomar decisiones alimentarias saludables durante el resto del día, según un nuevo estudio.

Los adolescentes que desayunaban seguían consumiendo tantas calorías diarias como aquellos que se saltaban la comida de la mañana, pero eran menos propensos a elegir alimentos altos en azúcar o grasa, según informaron los investigadores en la reunión anual de la Sociedad Americana de Nutrición.

PUBLICIDAD

"Nuestros hallazgos sugieren que añadir desayuno, especialmente uno rico en proteínas, podría ser una forma eficaz de mejorar la ingesta de nutrientes y la calidad de la dieta entre los adolescentes mayores", dijo la investigadora principal Emma Brown, doctoranda en la Universidad de Texas en Austin, en un comunicado de prensa.

Para el nuevo estudio, los investigadores reclutaron a 128 jóvenes de entre 14 y 21 años que informaron saltarse el desayuno al menos seis veces por semana.

PUBLICIDAD

Los participantes fueron asignados aleatoriamente a uno de tres grupos. Un grupo desayunó balanceado todos los días durante seis meses, el segundo un desayuno rico en proteínas y el tercero continuó saltándose el desayuno como de costumbre.

Para los grupos que desayunaron, el equipo de investigación proporcionó comidas que incluían desayunos comunes como burritos, quesadillas, revueltos de huevos y batidos. Las comidas de desayuno balanceadas contenían alrededor de 15 gramos de proteína, y las ricas en proteínas alrededor de 30 gramos.

"Aunque la mayoría de los estadounidenses piensa que el desayuno es la comida más importante del día, no hay mucha evidencia que respalde esta idea", dijo Brown. "Queríamos ver si consumir un desayuno rico en proteínas aumentaría la ingesta de nutrientes y fomentaría una alimentación más saludable a lo largo del día."

También se les pedía regularmente a los jóvenes que informaran de lo que habían comido en las últimas 24 horas.

Los resultados mostraron que quienes desayunaron consumieron menos postres, dulces y caramelos en comparación con quienes se saltaron el desayuno. El grupo de alto contenido proteico, en particular, consumía menos azúcar añadida que los otros dos grupos.

Ambos grupos de desayuno también consumieron niveles más altos de nutrientes importantes como fibra, hierro, zinc y colina, según los investigadores.

Los investigadores planean a continuación ver si más proteína consumida en el desayuno puede alterar la percepción y los antojos de comida de las personas a lo largo del día.

Brown presentó su investigación el sábado en la reunión, que tuvo lugar en National Harbor, Maryland.

La investigación presentada en congresos médicos debe considerarse preliminar hasta que se publique en una revista revisada por pares.

Más información

La Fundación Nemours tiene más información sobre desayunos para llevar y para adolescentes.

FUENTE: Nota de prensa de la Sociedad Americana de Nutrición, 25 de julio de 2026

Temas Relacionados

Health Day

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Programa familiar sobre la obesidad infantil ayuda a los niños a perder peso y estar más sanos

Healthday Spanish

Programa familiar sobre la obesidad infantil ayuda a los niños a perder peso y estar más sanos

Afirmaciones saludables sobre refrescos prebióticos cuestionadas en nuevo estudio nutricional

Healthday Spanish

Afirmaciones saludables sobre refrescos prebióticos cuestionadas en nuevo estudio nutricional

Para permitirse envejecer en casa, los adultos mayores recurren a viviendas para mujeres

Healthday Spanish

Para permitirse envejecer en casa, los adultos mayores recurren a viviendas para mujeres

Por qué los expertos advierten que nadar en ríos y lagos puede ser riesgoso

La calidad del agua puede deteriorarse en horas tras una lluvia intensa y las clasificaciones oficiales se basan en datos históricos de hasta cuatro años, no en el estado real del momento. Qué tener en cuenta

Por qué los expertos advierten que nadar en ríos y lagos puede ser riesgoso

Cómo varía el impacto ambiental de la alimentación dentro de un mismo país y qué factores lo explican

Un estudio internacional analizó datos de 165 naciones y detectó que la huella ambiental difiere más de cinco veces entre grupos sociales definidos por edad, sexo, nivel educativo y lugar de residencia

Cómo varía el impacto ambiental de la alimentación dentro de un mismo país y qué factores lo explican

DEPORTES

Tras el triunfo de San Lorenzo, Argentinos vence a Estudiantes de Río Cuarto por la segunda fecha del Torneo Clausura

Tras el triunfo de San Lorenzo, Argentinos vence a Estudiantes de Río Cuarto por la segunda fecha del Torneo Clausura

Tomás Etcheverry se despidió en el debut en Washington: Francisco Cerúndolo se presenta en Los Cabos

El insólito blooper del arquero Facundo Sanguinetti en la ajustada victoria de Banfield ante Sarmiento en el Torneo Clausura

El video de la batalla campal en la final de la Liga Nicoleña: la patada por la espalda que sufrió un jugador con su hijo en brazos

Rosario Central iguala con Racing en el Gigante de Arroyito por la segunda fecha del Clausura

TELESHOW

Turco Naim relató el hostigamiento que tuvo en su relación con Emilia Attias: “Porque estaba con esta chica tan linda”

Turco Naim relató el hostigamiento que tuvo en su relación con Emilia Attias: “Porque estaba con esta chica tan linda”

Valentina Cervantes y Enzo Fernández disfrutan del verano europeo en familia: microbikini, pileta y glamour

A un año de su muerte, los hijos de la Locomotora Oliveras le brindaron su homenaje: “Fue una luchadora de la vida”

Quién es Mary Di, la modelo rusa que conquistó a Felipe Fort y lo acompañó en su tarde de relax en España

Mauro Icardi compartió fotos subidas de tono de la China Suárez y le dejó una declaración de amor

INFOBAE AMÉRICA

Murillo tacha de “vendepatria” a los opositores al anunciar la nueva reforma constitucional en Nicaragua

Murillo tacha de “vendepatria” a los opositores al anunciar la nueva reforma constitucional en Nicaragua

Mueren dos hermanos de 3 y 5 años tras incendio que consumió su vivienda en Honduras

La Cancillería de Guatemala descarta connacionales afectados por el sismo en Japón

Panamá prepara pliegos para concesionar los aeropuertos de David y Río Hato

Estados Unidos mantiene desplegados más de 20 buques de guerra en Medio Oriente para asegurar el bloqueo naval contra Irán