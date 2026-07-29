Para permitirse envejecer en casa, los adultos mayores recurren a viviendas para mujeres

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MARTES, 28 de julio de 2026 (HealthDay News) -- Shirley Jennett, una enfermera jubilada, adora su espaciosa casa estilo rancho en Denver, con su gran patio trasero y cenador.

"Quiero quedarme aquí", prometió. "Y morir aquí."

Podría lograrlo. Con relativa salud, Jennett sigue conduciendo para comer con sus amigos, hace sus propias tareas domésticas y la compra, y hojea un libro al día, normalmente un misterio. Pero sus hijos se preocupan por que viva sola a los 89 años, especialmente después de que haya tenido un par de caídas.

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Entra en escena su nueva compañera de piso, Susan Beese. A pesar de trabajar cuatro días a la semana en el comercio minorista, Beese ya no podía permitirse su apartamento de una habitación cercano, ya que el alquiler superaba los 1.500 dólares al mes. Se mudó, primero con amigas y luego en lo que llamó delicadamente "un centro para mujeres mayores".

Ahora Beese, que tiene 79 años, paga a Jennett 800 dólares al mes por un espacio luminoso de dos habitaciones, con baño y cocina, en la planta baja de su casa. Como parte del acuerdo que los compañeros de piso acordaron, ella ayuda a plantar y regar el jardín de Jennett, saca la basura y cocina comidas ocasionales.

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"Ha sido un salvavidas", dijo Beese. Jennett incluso dio la bienvenida a su perro.

Conoce a las verdaderas Golden Girls. En la querida comedia de los años 80, aún en repeticiones perpetuas, las cuatro mujeres bromistas que comparten casa en Miami se conocieron a través de un anuncio en un tablón de anuncios de supermercado.

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En Denver, la casamentera de viviendas fue Sunshine Home Share Colorado, una organización local sin ánimo de lucro que Alison Joucovsky, administradora senior de servicios, fundó en 2016 cuando el problema se volvió urgente.

"Mi teléfono no paraba de sonar", dijo, recordando las súplicas ansiosas de residentes mayores que gastaban la mayor parte de sus cheques de la Seguridad Social en alquileres subiendo o que enfrentaban listas de espera de años para viviendas subvencionadas para mayores.

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Compartir vivienda "es una forma realmente eficiente de crear viviendas asequibles y de apoyar a las personas mayores que quieren envejecer en casa", dijo Joucovsky. Evaluando cuidadosamente tanto a los "proveedores de viviendas", que pueden estar dando vueltas en casas familiares ahora demasiado grandes y vacías, como a los "compartiendo vivienda" que buscan alquileres razonables, Sunshine facilitó 31 acciones el año pasado, un récord para la organización sin ánimo de lucro.

"El coste de desarrollar y construir nuevas viviendas es astronómico, al igual que el tiempo que lleva", dijo Laura Fanucchi, presidenta del Centro Nacional de Recursos para la Vivienda Compartida y administradora de HIP Housing, una organización de viviendas compartidas en el condado de San Mateo, California. "¿Por qué no aprovechar el parque de viviendas existente?"

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Unas 55 organizaciones en todo el país ofrecen estos servicios -- y la demanda está creciendo, impulsada por la escasez de viviendas, el aumento de los alquileres y los precios de venta que afectan tanto a los mayores como a los jóvenes. Legisladores de varios estados están trabajando para promover la vivienda compartida como una opción. (El cuidado personal no forma parte de estos acuerdos.)

La necesidad es urgente. Aproximadamente un tercio de los hogares encabezados por alguien de 65 años o más estaban "cargados con costes" en 2024, según un análisis del Centro Conjunto de Estudios de Vivienda de Harvard. Eso significa que gastaron más del 30% de sus ingresos en vivienda.

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Aunque casi el 80% de esas personas eran propietarios, el centro descubrió que una proporción creciente sigue pagando hipotecas o préstamos con garantía hipotecaria, y la mayoría lidia con impuestos más altos, costes de servicios y mantenimiento, y primas de seguro.

"Muchas de las personas que me llaman para quejarse de los impuestos sobre la propiedad y la inflación son personas mayores con ingresos fijos cuyos hijos se han ido, y quizá su cónyuge haya fallecido", dijo la representante estatal de Pensilvania Abby Major, co-patrocinadora republicana de un proyecto de ley que facilitaría el compartir vivienda. "Es un adulto mayor soltero que vive en una casa de cuatro habitaciones."

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Sin embargo, la mayoría no quiere mudarse. Incluso si lo hacen, muchos adultos mayores descubrirán que reducir el tamaño se ha vuelto prohibitivamente caro , ya que los precios de la vivienda suben y los tipos de interés muy bajos se convierten en un recuerdo.

Los jóvenes sufren una carga similar de costes, incluyendo el 37% de los de 25 a 34 años y el 31% de los de 35 a 44 años, según ha informado el Joint Center. El compartir vivienda puede beneficiar tanto a los propietarios mayores que necesitan ingresos como a personas de cualquier edad que buscan vivienda de menor coste.

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Para aumentar su alcance, algunos programas de home-sharing ahora complementan o sustituyen el proceso tradicionalmente laborioso de emparejamiento por plataformas online. (Empresas con ánimo de lucro como Nesterly o roommates.com también facilitan la vivienda compartida.)

"Es como las citas online, salvo que las personas que tienen habitaciones pueden conocer a quienes necesitan habitación", dijo Candice Smith, directora ejecutiva de HomeShare Oregon. "Y es mucho más seguro." La plataforma online de HomeShare ha atraído a cerca de 7.000 proveedores y buscadores en cinco años.

Ha recibido más apoyo de la ciudad de Portland, que este año anunció un programa piloto para pagar 1.000 dólares a los propietarios que pongan a disposición una habitación libre (o 1.500 dólares por dos habitaciones) a través de programas de compartición de vivienda cualificados.

Además, legisladores en varios estados han presentado o aprobado leyes que prohíben a los municipios restringir indebidamente a los propietarios que desean alquilar habitaciones libres a personas que no sean familiares. Los patrocinadores de Pensilvania y Connecticut en realidad las llaman proyectos de ley Golden Girls, y han recibido apoyo bipartidista.

"Muchos jóvenes básicamente han renunciado a comprar una casa", dijo el representante estatal de Colorado, Manny Rutinel. El demócrata ayudó a aprobar una ley en 2024 que prohíbe a ciudades y condados limitar el número de personas no relacionadas que podrían vivir juntas en una sola vivienda.

En Pensilvania, el representante estatal Tarik Khan impulsó un proyecto similar en la Cámara en junio; espera una votación en el Senado. "No tiene sentido que tu primo pueda mudarse con él pero alguien ajeno a ti no", dijo Khan, demócrata.

El proyecto de ley de Pensilvania limita el número de ocupantes no familiares en una vivienda a cinco; El límite de Connecticut sería de tres. Ese proyecto de ley fue aprobado en el Senado en abril y luego murió sin votación en la Cámara. Pero los patrocinadores del proyecto planean reintroducirlo en la próxima sesión.

Reconocen sus seguidores que compartir vivienda no puede resolver la crisis de la vivienda. Pero podría dejar huella, potencialmente abriendo miles de habitaciones de invitados en todo el país sin requerir nuevas construcciones que cambiarían el carácter de los barrios.

Es cierto que conectar a los propietarios con quienes quieren alquilar una habitación se convierte en un proceso delicado. Los miembros del personal de vivienda compartida suelen entrevistar a las partes individuales, realizar verificaciones de antecedentes, verificar ingresos, coordinar llamadas y reuniones iniciales, y mediar si surgen problemas más adelante.

También ayudan a los solicitantes a filtrar la multitud de preferencias de estilo de vida que pueden arruinar una competición.

"Vivir juntos no es fácil", dijo Fanucchi. ¿El proveedor del hogar acepta fumadores, mascotas o visitantes? ¿El que comparte trabaja desde casa? ¿O necesitas aparcar un coche? ¿Quién pone el termostato?

A veces el acuerdo incluye un "intercambio de servicios", en el que el recién llegado realiza unas horas de tareas como quitar la nieve, hacer la compra o preparar comidas a cambio de un alquiler reducido.

Jenlyn y Larry Boyer, por ejemplo, han vivido en su casa de rancho en los suburbios de Broomfield, Colorado, durante 31 años y nunca quieren irse. Pero Jenlyn, que tiene 80 años, se ha "vuelto inestable" y usa un andador. Su marido, de 70 años, sufre dolor crónico de fibromialgia y necesita una silla de ruedas.

Como ahora pagan por tareas que antes realizaban ellos mismos, y porque la inflación ha minado sus finanzas, "tuve una epifanía", dijo Jenlyn. "Necesitamos más ayuda y más dinero."

Hace seis meses, a través de Sunshine Home Share, conocieron a una estudiante de posgrado de 46 años cuyo alquiler mensual se había duplicado hasta unos ingobernables 2.000 dólares.

El estudiante se mudó a su dormitorio/sala familiar amueblado en la planta baja con baño, una nevera pequeña y un microondas. A cambio de unas 10 horas al mes de lavavajilla, paga un alquiler reducido de 600 dólares.

Los ingresos adicionales han ayudado a los Boyer a cubrir gastos como reparaciones de furgonetas y baterías de sillas de ruedas. Pero también disfrutan charlando con su nuevo compañero de piso.

"Resulta ser una joya", dijo Jenlyn. "Nos reímos mucho juntos."

The New Old Age se produce en colaboración con The New York Times.

Más información

Where You Live Matters, una web creada por la organización sin ánimo de lucro American Seniors Housing Association, ofrece más información sobre la vivienda compartida para mayores.

Acerca de KFF Health News

KFF Health News es una redacción nacional que produce periodismo en profundidad sobre temas de salud y es uno de los programas operativos principales de KFF -- la fuente independiente de investigación, encuestas y periodismo en políticas de salud.