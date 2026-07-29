Daniel López Rosetti: “La salud bucal es salud integral”

El médico cardiólogo Daniel López Rosetti explicó que la salud bucal impacta directamente en el bienestar general y en la prevención de enfermedades crónicas

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En Infobae a las nueve, el médico cardiólogo Daniel López Rosetti sostuvo que el cuidado dental trasciende lo estético y remarcó la importancia de las visitas periódicas al odontólogo para prevenir afecciones sistémicas que afectan al corazón y al cerebro.

Durante la emisión en vivo, López Rosetti dialogó con el equipo de Infobae a las Nueve, integrado por Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, y enfatizó que muchos deportistas de elite son derivados al odontólogo “no por estética, sino por salud integral”.

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El especialista explicó que la salud bucal está directamente relacionada con la inflamación crónica de bajo grado, una condición que, aunque no presenta fiebre ni síntomas claros, puede disminuir la eficiencia física y cognitiva. “Un deportista de alta competencia no debe tener inflamación crónica de bajo grado”, subrayó López Rosetti, y amplió: “Cuando vos comés muy mal y muchos ultraprocesados, tenés inflamación crónica de bajo grado. Una persona con obesidad tiene inflamación crónica de bajo grado. Una persona con diabetes tiene inflamación crónica de bajo grado. Eso se ha descubierto en los últimos años, condiciona muchas enfermedades”.

La boca como puerta de entrada a enfermedades sistémicas

La gingivitis es la inflamación de las encías y su progreso puede derivar en periodontitis con pérdida de piezas dentales y riesgo de infecciones, explicó el doctor

A partir de la experiencia con deportistas y pacientes cardíacos, el cardiólogo remarcó que las bacterias bucales pueden provocar “inflamación crónica de bajo grado” y así potenciar el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

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El médico detalló el recorrido de estas infecciones: “Cuando se producen enfermedades, ingresan bacterias. Esas bacterias generan lo que se llama inflamación crónica de bajo grado”. Según su explicación, esta inflamación puede pasar desapercibida pero impacta en el rendimiento físico y mental. “Disminuye la eficiencia, incluso las capacidades cognitivas”, enfatizó.

Al referirse a la práctica médica, López Rosetti fue contundente: “Antes de operarte el corazón vas al odontólogo para poner la dentadura en condición, es decir, las encías en condición. La enfermedad coronaria está relacionada con la enfermedad bucal”. Y ejemplificó: “Si vos tenés gingivitis o una periodontitis y te operan el corazón y te reemplazan una válvula cardíaca, los gérmenes pueden implantarse en la prótesis y producir una infección en el corazón que se llama endocarditis”.

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Caries, gingivitis y periodontitis: lo que no se ve también enferma

La visita regular al odontólogo permite detectar caries en etapas tempranas y evitar complicaciones que pueden afectar el corazón y el cerebro (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cardiólogo desmitificó el uso del odontólogo solo ante el dolor o la caries visible: “El negocio es ir ahora, porque te encuentran una carie. El odontólogo busca con el explorador y puede ser el comienzo de una caries”. Insistió en la importancia de los controles: “Dos veces al año al odontólogo, cada seis meses, regularmente”.

Explicó que enfermedades aparentemente menores como la gingivitis pueden escalar a cuadros más graves: “La gingivitis es la inflamación de las encías. La gente se cepilla y sale un poquito de sangre, pero no le da importancia porque cree que es normal. Sin embargo, pueden entrar bacterias desde afuera a la sangre”.

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López Rosetti subrayó que la falta de higiene no solo genera mal aliento y pérdida de piezas dentales, sino que puede derivar en periodontitis: “Cuando la gingivitis progresa, ya empieza a lesionar las estructuras que sostienen las piezas dentales, incluso el hueso. Ahí ya se pueden perder piezas dentales”.

Consejos prácticos y mitos sobre el cepillado

Cepillarse los dientes dos veces por día como mínimo, el uso de hilo dental o cepillo interdental son la base para una higiene bucal eficaz según el médico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante las consultas del staff, el médico brindó recomendaciones concretas: “¿Cuántas veces al día hay que lavarse los dientes? Mínimo dos. Uno a la mañana y uno a la noche. El de la noche es muy importante porque a la noche vas a salivar menos”. Además, indicó que el tiempo de cepillado debe ser de “mínimo dos minutos”.

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Sobre el tipo de cepillo, López Rosetti fue terminante: “Siempre suave, excepto que el odontólogo te diga otra cosa. No tenés que romper los dientes”. Recomendó cambiarlo “entre dos y cuatro meses”, y prestar atención a las cerdas abiertas como señal.

Respecto al dentífrico, despejó dudas frecuentes: “Podrías no usarlo, pero si le ponés dentífrico es recomendable que sea con flúor, porque realmente tiene efecto anticaries. Con el tamaño de una arvejita alcanza, menos de un tercio de la longitud del cepillo”.

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Y sumó que el uso de hilo dental y enjuagues bucales: “Sirven muchísimo”, siempre priorizando que el enjuague “no tenga alcohol y tenga flúor”.

López Rosetti remató la columna con una consigna clara: “Lo que quiero motivar es que las personas vayan al odontólogo después de esta columna. No cuando tienen que hacer una endodoncia o un tratamiento de conducto porque tienen una caries que ya ingresó y lesionó o genera la posibilidad de pérdida dental. La idea es no llegar a eso”.

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La entrevista completa del doctor Daniel López Rosetti

López Rosetti indicó que una higiene bucal deficiente favorece el ingreso de bacterias que pueden generar inflamación sistémica y enfermedades cardiovasculares

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