Cuáles son los beneficios científicos de tener amigos, desde la longevidad hasta la salud emocional

El Estudio sobre Desarrollo Adulto de Harvard identifica la calidad de los vínculos personales como el mejor predictor de felicidad y salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

La amistad, más allá del cariñoso y divertido afecto cotidiano, representa un factor clave para la salud física y mental a lo largo de toda la vida. En fechas como el Día del Amigo, distintas investigaciones resaltan cómo los vínculos personales impactan en la longevidad, el bienestar y la prevención de enfermedades.

Estudios publicados en la revista Science han advertido que la soledad es un factor de riesgo comparable a la obesidad o el tabaquismo, con efectos nocivos similares a fumar 15 cigarrillos diarios. Por el contrario, las relaciones cercanas y de confianza aparecen como uno de los principales resguardos para la longevidad. El Estudio sobre Desarrollo Adulto de la Universidad de Harvard, dirigido por Robert Waldinger, sostiene que la calidad de los lazos personales es el mejor predictor de felicidad y salud a medida que pasan los años.

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Uno de los estudios más completos sobre los efectos de las amistades en la salud, la felicidad y el bienestar de las personas (sobre 323.000 personas de 99 países de todo el mundo) concluye que las amistades pueden asociarse con una mejor salud y bienestar.

Y estos beneficios no se concentran solo en la salud física, sino que también se extienden a la salud cerebral. Según los resultados recientes del importante estudio LatAm-FINGERS, publicado en The Lancet, dados a conocer en la Alzheimer’s Association International Conference 2026 (AAIC), intervenir de manera combinada y sostenida sobre cinco factores modificables del estilo de vida, puede mejorar la cognición global en adultos mayores en riesgo de demencia. Entre esos factores se encuentra la socialización, además de la actividad física, alimentación saludable y control de factores cardiovasculares.

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Las relaciones personales sólidas tienen un efecto protector del deterioro cognitivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio LatAm-FINGERS, desarrollado durante dos años en 11 países de América Latina, mostró que una intervención multidominio, estructurada y adaptada a la cultura de la región, logró mejoras un 55% superiores a las observadas con recomendaciones generales de salud en adultos mayores en riesgo de deterioro cognitivo.

El doctor Matías Alet, director de Neurología de la Fundación Iberoamericana de Salud Pública (FISP) y especialista en neurología vascular, explicó a Infobae la importancia de la socialización para la salud cerebral: “Mantener vínculos sociales sólidos puede actuar como un factor protector frente al deterioro cognitivo a largo plazo, al preservar la estructura cerebral, fortalecer las reservas cognitivas y favorecer la salud de las sinapsis, es decir, las conexiones entre neuronas. Esta capacidad de sostener interacciones sanas a lo largo del tiempo contribuye directamente al bienestar cerebral”.

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El doctor Alet afirmó que el efecto neuroprotector de la amistad se explica por distintos mecanismos interrelacionados: “Investigaciones longitudinales muestran que las personas con contacto social frecuente, participación activa en la vida comunitaria y redes sociales amplias presentan un menor riesgo de desarrollar deterioro cognitivo en la adultez mayor. El efecto protector es más claro cuando las relaciones se dan en contextos de amistad o familiares cercanos, siempre que existan vínculos estructurados y de calidad, capaces de generar confianza, bienestar y sentido de comunidad”, especificó el experto.

Diez beneficios de tener buenos amigos

Intercambiar experiencias con amigos estimula la memoria y fortalece las capacidades cognitivas (Imagen Ilustrativa Infobae)

A continuación, se detallan diez beneficios de la amistad para la salud mental y física, según la evidencia científica.

1. Mayor longevidad. Tener amigos cercanos puede incrementar la expectativa de vida. La compañía y el apoyo social contribuyen a una vida más prolongada y saludable. “No disponer de una red social de apoyo es un factor de mortalidad más potente que sufrir obesidad o llevar una vida sedentaria y sin ejercicio físico”, afirmó la profesora de Psicología Julianne Holt-Lunstad, coautora de un estudio de la Universidad Brigham Young de Utah, Estados Unidos, sobre la relación entre amistad y longevidad.

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2. Menor riesgo de enfermedades graves. La soledad se asocia a riesgos similares a la obesidad y el tabaquismo. En 2023, Vivek Murthy, el Cirujano General de EEUU publicó un informe llamado “Nuestra epidemia de soledad y aislamiento” sobre el impacto de la soledad en todo, desde el estado de ánimo hasta la función cognitiva y la salud física. Según Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud, “Las personas que no tienen suficientes relaciones sociales estables corren un mayor riesgo de sufrir accidentes cerebrovasculares, ansiedad, demencia, depresión y suicidio”.

3. Reducción del estrés. Los amigos ofrecen contención emocional y ayudan a disminuir el estrés. Compartir preocupaciones y recibir apoyo facilita el manejo de situaciones difíciles, según un estudio.

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El sentido de pertenencia, generado por la amistad, satisface necesidades fundamentales de salud emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Mejor salud cardiovascular. Las personas con una red estable de amistades presentan mejor salud cardiovascular y menor incidencia de enfermedades cardíacas. El acompañamiento social favorece el control de la presión arterial y otros factores de riesgo.

5. Prevención de la depresión. La socialización y el contacto con amigos disminuyen la probabilidad de desarrollar cuadros depresivos. Según expresó en Infobae el médico clínico Luis Cámera, la compañía protege la salud mental y las neuronas: “El hecho de estar acompañado es una estimulación cognitiva que ayuda a retrasar la aparición de la demencia y, en caso de que esta aparezca, hace que su curso sea un poco más lento porque se prolonga la vida útil de nuestro cerebro. La socialización con otras personas previene también la depresión, que en sí misma es bastante nociva para las neuronas porque acelera los tiempos de una demencia y está muy asociada con la soledad”.

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6. Más satisfacción y bienestar subjetivo. La amistad aumenta la satisfacción y el placer en la vida cotidiana. Los encuentros, las conversaciones y el apoyo mutuo refuerzan el bienestar emocional.

El contacto social frecuente protege la salud mental y retrasa la aparición de cuadros depresivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

7. Estímulo de la memoria y las habilidades cognitivas. El intercambio frecuente con amigos favorece la memoria y el ejercicio de las capacidades intelectuales. Los vínculos sociales ayudan a retrasar el deterioro cognitivo. Una investigación realizada por expertos del Centro para el Envejecimiento Cerebral Saludable (CHeBA) de la Universidad de Nueva Gales del Sur, en Sidney, postuló que vivir con otras personas y participar en grupos comunitarios se asocian con una mayor longevidad, con un deterioro cognitivo más lento y, por ende, con una mejor calidad de vida. Otra investigación de la Sociedad Americana del Envejecimiento, señala que los adultos mayores con redes sociales más grandes tienen una buena memoria, mejores funciones cognitivas y un menor desgaste del cerebro por estrés.

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La amistad mejora la salud física y mental, aumenta la longevidad y protege frente a enfermedades y el deterioro cognitivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

8. Apoyo en situaciones de enfermedad. Las redes de amigos ofrecen un sostén clave durante enfermedades agudas o crónicas. De acuerdo con una investigación realizada por la Sociedad Americana de Oncología, los amigos ayudan a superar enfermedades.

9. Capacidad para afrontar adversidades. Las relaciones cálidas protegen ante las adversidades, los duelos y los problemas de salud, tal como destaca Robert Waldinger en el estudio de la Universidad de Harvard. Contar con amigos refuerza la resiliencia y la fortaleza anímica.

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10. Construcción de identidad y pertenencia. Según un estudio, el sentido de pertenencia satisface una importante necesidad de salud emocional y ayuda a que sentimientos como la depresión disminuyan.