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Natural vs industrial: qué le pasa al cuerpo cuando se bebe jugo todos los días, según expertos

La frecuencia, la cantidad y el grado de procesamiento definen si una bebida aparentemente saludable termina siendo un aliado o un riesgo para el organismo

Ilustración de cuerpo humano de perfil bebiendo jugo en un vaso. Se ve el recorrido del jugo y frutas: naranja, manzana, granada, uva, plátano, limón, arándanos.
El jugo de frutas se consume en versiones industriales, naturales y 100% naturales pasteurizadas, con diferencias en su procesamiento y composición (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El jugo de frutas es una de las bebidas más populares a nivel mundial y puede encontrarse en versiones muy diversas. Existen dos tipos principales: los industriales, que son elaborados a partir de concentrados y en muchas ocasiones con azúcares y aditivos añadidos para conservar sabor y color. Los que son completamente naturales, como los recién exprimidos, que conservan gran parte de los nutrientes originales de la fruta. También hay variedades intermedias, como los jugos 100% naturales pasteurizados o los elaborados en casa con licuadora o exprimidor.

El atractivo radica en su sabor, la practicidad y la posibilidad de facilitar el consumo de frutas, especialmente en poblaciones que no alcanzan las recomendaciones diarias de ingesta. Pueden aportar vitaminas, minerales y compuestos bioactivos, como polifenoles y antioxidantes, asociados a beneficios para la salud. Sin embargo, la composición y los efectos del consumo varían de manera significativa según el tipo de jugo y su grado de procesamiento.

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La ciencia ha estudiado los efectos de beber jugo a diario, tanto en su versión industrial como en la natural. Los resultados muestran matices: si bien el jugo puede ser una fuente de nutrientes, también puede contribuir a un mayor consumo de azúcares libres y a la reducción de la fibra dietética. Comprender estos efectos resulta clave para evaluar el rol dentro de una alimentación saludable y para tomar decisiones informadas sobre su consumo habitual.

Qué sucede si se bebe jugo a diario

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El jugo de frutas puede aportar vitaminas, minerales, polifenoles y antioxidantes, aunque sus efectos dependen del tipo de jugo y del grado de procesamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incorporar jugo de frutas en la dieta diaria genera efectos que dependen de la frecuencia, la cantidad y el tipo de jugo consumido. Según el análisis de Verywell Health, el consumo habitual, especialmente en grandes cantidades o con azúcares añadidos, puede modificar la microbiota intestinal, aumentar el riesgo de caries dental y elevar la probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2. El jugo aporta andulzantes simples que se absorben rápidamente y, en ausencia de la fibra presente en la fruta entera, pueden provocar picos de glucosa en sangre y aumentar la carga calórica sin aportar saciedad.

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Por otro lado, un estudio reciente publicado en Nutrition Reviews destaca que un consumo moderado de la alternativa 100% natural (sin aditivos ni azúcares añadidos) puede ofrecer ciertos beneficios, como una mejor calidad de la dieta y la facilidad para alcanzar la ingesta recomendada de frutas y verduras. Además, algunas versiones específicas, como el de granada o el de naranja, han demostrado efectos positivos sobre la presión arterial y la inflamación en intervenciones clínicas, aunque las dosis elevadas no aportan beneficios adicionales y sí incrementan el riesgo de consumir más azúcar.

La evidencia también muestra diferencias entre el jugo recién exprimido y el industrial. Según una investigación publicada en Science Direct, los jugos mínimamente procesados, como los frescos o pasteurizados sin aditivos, conservan mejor los nutrientes y compuestos bioactivos, mientras que las versiones industriales con alto grado de procesamiento y aditivos pierden calidad nutricional y presentan mayores riesgos para la salud.

Un vaso de jugo de naranja, dos mitades de naranja y cinco naranjas enteras sobre una mesa de madera. Al fondo se observa maquinaria industrial desenfocada.
Beber jugo de frutas a diario en grandes cantidades o con azúcares añadidos puede alterar la microbiota intestinal y aumentar el riesgo de caries dental y diabetes tipo 2 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las recomendaciones sobre la frecuencia y cantidad óptima para beber jugo varían según las guías alimentarias de diferentes países y los hallazgos recientes. La mayoría de los organismos de salud pública coinciden en que el jugo de frutas, incluso en su versión 100% natural, no debe reemplazar a la fruta entera y su consumo debe ser moderado.

De acuerdo con las Guías Dietéticas para Estadounidenses, hasta la mitad de la ingesta diaria recomendada de fruta puede provenir de jugo 100% natural, pero sugieren no exceder un vaso pequeño al día, equivalente a unos 150 ml. El Servicio Nacional de Salud del Reino Unido también limita la porción diaria recomendada a 150 ml y advierte que, por encima de esa cantidad, los beneficios disminuyen y los riesgos asociados al consumo de azúcares libres aumentan.

Según EuroNews, un vaso pequeño de jugo al día puede formar parte de una dieta saludable, siempre que se trate de jugo sin azúcar añadido y que no supere la cantidad recomendada. Además, expertos citados por el análisis de Science Direct subrayan que la frecuencia ideal depende del contexto dietético general y de las necesidades individuales, pero el consumo diario frecuente de grandes volúmenes no resulta aconsejable por los riesgos metabólicos y dentales asociados.

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