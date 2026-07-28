Los 5 pilares recomendados por Harvard para una longevidad saludable

Harvard Health identificó cinco pilares de la longevidad saludable que tienen más impacto que la genética: movimiento, nutrición, sueño, manejo del estrés y conexión social (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cada mañana, millones de personas revisan sus pasos, sus calorías y sus horas de sueño en el celular. Controlan todo, menos lo que casi nadie considera. Harvard Health Publishing, el portal editorial de la Escuela de Medicina de Harvard advierte que hay un hábito que rivaliza con todos esos aspectos en términos de longevidad, y que pocos evalúan: la calidad de sus vínculos sociales.

La institución identificó cinco pilares envejecimiento saludable que, según sus expertos, tienen mayor impacto en la cantidad de años vividos con salud que la propia carga genética: movimiento, nutrición, sueño, manejo del estrés y conexión social.

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Para el médico especialista en longevidad y profesor de Harvard, David Barzilai, la idea central es clara: “Lo que realmente queremos es más años y que esos años se vivan con buena salud. Casi nadie desea años adicionales de fragilidad y dependencia”.

El movimiento mejora la sensibilidad a la insulina, la salud cerebral y la densidad ósea, y la aptitud cardiorrespiratoria funciona como predictor de mortalidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impulso detrás de esta investigación responde a lo que el propio Barzilai describe como una ciencia, y que en los últimos años generó un crecimiento sostenido del interés global en el envejecimiento saludable.

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Aunque la genética influye en la esperanza de vida, los cinco patrones de estilo de vida identificados aparecen de forma consistente en toda la literatura científica sobre longevidad.

Cuáles son los 5 pilares de la longevidad según Harvard

1. El movimiento como señal del cuerpo

De los cinco pilares, el movimiento es uno de los cinco pilares. Según Barzilai, es la herramienta más cercana a una “señal maestra” que posee el organismo humano: “Mejora casi todos los sistemas a la vez, desde la sensibilidad a la insulina hasta la salud cerebral y la densidad ósea”. Además, señaló que la aptitud cardiorrespiratoria es un predictor de mortalidad que la medicina ha medido.

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La recomendación práctica del especialista combina entrenamiento de resistencia dos veces por semana con 150 minutos de actividad aeróbica moderada o 75 minutos de actividad vigorosa semanales, en línea con las directrices internacionales de salud pública.

Harvard recomienda combinar entrenamiento de resistencia dos veces por semana con 150 minutos de actividad aeróbica moderada o 75 minutos de actividad vigorosa para favorecer la longevidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pero el mensaje va más allá del ejercicio estructurado: interrumpir períodos prolongados de sedentarismo con dos o tres minutos de actividad liviana mejora de forma medible las respuestas de glucosa y presión arterial, según datos citados por Harvard Health Publishing.

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2. Nutrición: el entorno metabólico de las células

La alimentación determina el ambiente metabólico en el que viven las células día a día, con efectos directos sobre la glucemia, la inflamación y la capacidad del organismo para reparar tejidos.

Barzilai advirtió contra la búsqueda de soluciones y reafirmó el valor de los principios que resistieron décadas de investigación: “Construir comidas en torno a alimentos integrales”, consumir suficiente proteína —cuya importancia aumenta con la edad— y evitar los picos de glucosa en sangre que generan los carbohidratos refinados consumidos solos.

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La nutrición basada en alimentos integrales, proteínas, grasas saludables y fibra ayuda a controlar la glucemia, la inflamación y la reparación de tejidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En términos prácticos, el especialista recomienda anclar cada comida con proteínas, grasas saludables y fibra. Un estudio publicado en JAMA Network Open respaldó esa orientación al mostrar que las mujeres que siguieron más de cerca el patrón de la dieta mediterránea tuvieron un 23% menos de probabilidades de morir por cualquier causa que las que no lo hicieron.

3. Sueño: mantenimiento del organismo

El sueño no es tiempo perdido, sino el período durante el cual el cuerpo ejecuta tareas de mantenimiento que no puede realizar de otra manera: elimina desechos metabólicos del cerebro, consolida la memoria y restablece las hormonas que regulan el apetito y el estrés. Los expertos recomiendan entre siete y ocho horas por noche para adultos.

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El sueño de siete a ocho horas y un horario de despertar estable mejoran la calidad del descanso y sostienen funciones clave del organismo ligadas a la memoria, el apetito y el estrés (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pero según Harvard Health Publishing, la consistencia importa tanto como la cantidad. Mantener un horario de despertar estable, incluso los fines de semana, es un hábito que mejora la calidad del sueño, señaló Barzilai. "Es alentador porque una hora de despertar constante es algo que la mayoría de las personas puede lograr".

4. Estrés crónico: el desgaste

El estrés agudo cumple una función biológica: agudiza la concentración y moviliza energía ante amenazas reales. El problema surge cuando ese mecanismo no se desactiva. “El estrés crónico mantiene al cuerpo en un estado de alarma de bajo grado que, a lo largo de los años, desgasta los sistemas cardiovascular e inmunológico, perturba el sueño y el metabolismo, y parece acelerar varios de los procesos subyacentes del envejecimiento”, explicó Barzilai en declaraciones recogidas por Harvard Health.

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El estrés crónico puede alterar el sueño, el metabolismo y la salud cardiovascular. Harvard Health recomienda regularlo con movimiento, descanso y vínculos de confianza (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una forma de regularlo no es mental sino física y social. El especialista señaló que las personas suelen recurrir a aplicaciones de relajación y pasan por alto que el movimiento, el sueño suficiente, la exposición a la luz diurna y el tiempo con personas de confianza son “palancas frecuentemente más poderosas”. El ejercicio regular, en particular, es una intervención validada contra el estrés y los trastornos del estado de ánimo.

5. Conexión social

El quinto pilar es, paradójicamente, el más descuidado. Barzilai observó que muchas personas monitorean con detalle sus macronutrientes y su conteo de pasos, pero no dedican la misma atención a sus vínculos. "Los datos de supervivencia sobre las relaciones rivalizan con los datos de gran parte de lo que están midiendo", afirmó el médico.

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La conexión social es uno de los pilares que Harvard Health vincula con el envejecimiento saludable. Los especialistas advierten que el aislamiento y la soledad pueden afectar la salud a largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La recomendación es práctica y gradual: establecer al menos un punto de contacto recurrente y de baja presión, como una llamada semanal fija, una actividad en grupo que genere encuentros regulares, o una caminata diaria por un espacio donde se interactúe con vecinos. La aislación y la soledad, según datos de la Oficina del Cirujano General de Estados Unidos, están asociadas con un riesgo de muerte prematura entre 26% y 29% mayor.

El médico sugiere no buscar transformaciones totales sino puntos de contacto concretos y repetibles: una caminata fija, una llamada semanal, un horario de sueño estable.