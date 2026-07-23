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Alergia a la carne transmitida por garrapatas: Muchos portan anticuerpos contra el alfa-gal sin síntomas

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MIÉRCOLES, 22 de julio de 2026 (HealthDay News) -- Muchos más estadounidenses de lo estimado anteriormente portan anticuerpos relacionados con una alergia a la carne causada por picaduras de garrapatas, según un nuevo estudio.

Casi 1 de cada 4 adultos en los estados con las tasas más altas de síndrome alfa-gal porta anticuerpos relacionados con la condición, según informaron recientemente investigadores en Morbidity and Mortality Weekly Report.

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Estos resultados indican que las picaduras de garrapata no necesariamente provocarán la reacción alérgica completa caracterizada por el síndrome alfa-gal, según los investigadores.

Los síntomas de una reacción alérgica a alfa-gal pueden incluir urticaria, hinchazón, náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea o incluso un shock anafiláctico potencialmente mortal, según los investigadores.

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"Muchas personas pueden estar sensibilizadas a la alfa-gal y tener anticuerpos detectables sin experimentar síntomas", dijo la investigadora principal , la Dra. Eleanor Saunders , en un comunicado de prensa. Es profesora adjunta de medicina en enfermedades infecciosas en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill.

El síndrome alfa-gal ocurre cuando una picadura de garrapata provoca que el sistema inmunitario de una persona desarrolle una reacción alérgica a una molécula de azúcar presente en la ternera, cerdo o cordero llamada galactosa-alfa-1,3-galactosa, o alfa-gal, según los investigadores.

En Estados Unidos, el síndrome se asocia comúnmente con las picaduras de garrapata estrella solitaria, según los investigadores.

Para evaluar el riesgo de síndrome alfa-gal, los investigadores analizaron 3.000 muestras de sangre recogidas entre noviembre de 2024 y abril de 2025 de residentes de 10 estados.

Los resultados mostraron que el porcentaje de personas portadoras de anticuerpos alfa-gal era más alto en los estados donde las garrapatas estrella solitaria están bien establecidas.

Arkansas tuvo los niveles más altos, con casi 1 de cada 3 residentes (31%) portando anticuerpos alfa-gal. Misuri siguió con un 26% de los residentes "sensibilizados" a alfa-gal.

En total, aproximadamente 1 de cada 4 personas (24%) podría dar positivo en anticuerpos alfa-gal en los cinco estados con mayor prevalencia -- Arkansas, Kentucky, Misuri, Tennessee y Virginia.

Estos resultados indican que confiar únicamente en análisis de sangre podría llevar a un sobrediagnóstico del síndrome alfa-gal, dado que muchos pueden portar anticuerpos sin sufrir una reacción alérgica, según los investigadores.

Se estimó que el síndrome de alfa-gal, o SGA, afectaría hasta a 450.000 personas en Estados Unidos en 2022, pero este estudio sugiere que muchas más podrían haber sufrido una picadura de garrapata y desarrollado anticuerpos sin sufrir síntomas relacionados con el síndrome.

"El diagnóstico del SGA requiere tanto una historia clínica compatible como evidencia de laboratorio", dijo Saunders.

Las tasas de anticuerpos alfa-gal eran más altas entre personas de entre 55 y 64 años en comparación con las más jóvenes, y los hombres tenían más probabilidades que las mujeres de dar positivo, según los investigadores.

Las personas en zonas rurales también tenían más probabilidades de portar anticuerpos alfa-gal, lo que probablemente refleja niveles más altos de exposición a garrapatas, según los investigadores.

Se necesita más investigación para ayudar a determinar cuántas personas con anticuerpos alfa-gal siguen sufriendo el síndrome y por qué son más vulnerables, concluyó el equipo.

"Los datos de seroprevalencia de donantes de sangre ofrecen una imagen valiosa de dónde se está produciendo la exposición a alfa-gal", dijo Saunders. "Estos hallazgos apoyan un enfoque geográfico para la vigilancia, la prevención y la educación de los proveedores en comunidades de mayor riesgo."

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen más información sobre el síndrome alfa-gal.

FUENTE: UNC Health, comunicado de prensa, 16 de julio de 2026

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